[{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi útvonalaik 90 százalékára vinnének újra utasokat. Igaz, ritkábban.","shortLead":"A korábbi útvonalaik 90 százalékára vinnének újra utasokat. Igaz, ritkábban.","id":"20200512_koronavirus_ryanair_legitarsasag_ujraindulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9432544-81a0-4ed1-b4fd-f49e5001fe94","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_koronavirus_ryanair_legitarsasag_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 12. 10:39","title":"Július elején indulna be újra a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1310d0a-a780-447c-8628-3f0611bda89d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka újdonsága egy zéró károsanyag-kibocsátású nagy divatterepjáró.","shortLead":"A svéd márka újdonsága egy zéró károsanyag-kibocsátású nagy divatterepjáró.","id":"20200512_volvo_xc100_hatalmas_test_villanymotor_es_csak_4_ules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1310d0a-a780-447c-8628-3f0611bda89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747cf499-123f-4682-8aed-37c267a97665","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_volvo_xc100_hatalmas_test_villanymotor_es_csak_4_ules","timestamp":"2020. május. 12. 09:21","title":"Volvo XC100: hatalmas test, 2 villanymotor és csak 4 ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","shortLead":"Még ezekben a nehéz időkben is az iPhone 11 uralja a mobiltelefonok világát, és nem is akárhogyan.","id":"20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8607dba-5c60-4680-9dd1-9df817915d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_canalys_2020_q1_legnepszerubb_okostelefonok_top_10","timestamp":"2020. május. 12. 09:03","title":"Ez most a világ legkedveltebb okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Erdő Péter bíboros javasolta, hogy ha már a koronavírus-járvány miatt halasztani kell, legyen 2021 szeptemberében a több mint 30 milliárd forintba kerülő rendezvény.","shortLead":"Korábban Erdő Péter bíboros javasolta, hogy ha már a koronavírus-járvány miatt halasztani kell, legyen 2021...","id":"20200512_Eucharisztikus_Kongresszus_uj_idopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75990baa-0a69-4aea-9da2-f4019151df5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed18e04e-ac14-401f-81fc-40daaa3f70fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Eucharisztikus_Kongresszus_uj_idopont","timestamp":"2020. május. 12. 13:40","title":"Jóváhagyta a Vatikán a budapesti Eucharisztikus Kongresszus új időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a828d76a-aafa-43c5-abcc-22371155deb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Anyagilag jobban jár, ha bezár, mintha újrakezdené – nyilatkozta a vendéglős.","shortLead":"Anyagilag jobban jár, ha bezár, mintha újrakezdené – nyilatkozta a vendéglős.","id":"20200513_Video_Egy_olasz_pizzazo_tulajanak_elege_lett_es_szetverte_a_berendezest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a828d76a-aafa-43c5-abcc-22371155deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291ea698-f4c1-45d5-88e3-391917966ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Video_Egy_olasz_pizzazo_tulajanak_elege_lett_es_szetverte_a_berendezest","timestamp":"2020. május. 13. 16:40","title":"Videó: Elege lett, csákánnyal verte szét saját pizzázóját egy olasz vendéglős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az ombudsman már visszadobta a gödi különleges övezet kijelölése miatti indítványt, Szél Bernadett az Alkotmánybírósághoz akar fordulni, ehhez 50 képviselői aláírás kell. A kormány közben törvényben akar magának jogkört adni, hogy bárhol megtehesse ugyanazt, amit Gödön, a veszélyhelyzet után is. A politikus szerint egyértelmű, hogy az ellenzéki önkormányzatok megbüntetése a cél.","shortLead":"Az ombudsman már visszadobta a gödi különleges övezet kijelölése miatti indítványt, Szél Bernadett...","id":"20200513_A_parlamenti_ellenzek_is_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulhat_God_kivereztetese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ed5d67-f9ea-4d96-8ab2-d3906fe17636","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_A_parlamenti_ellenzek_is_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulhat_God_kivereztetese_miatt","timestamp":"2020. május. 13. 12:57","title":"Alkotmánybírósághoz fordulhat a parlamenti ellenzék Göd kivéreztetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A C-295-ös szerdáig Budapesten marad.","shortLead":"A C-295-ös szerdáig Budapesten marad.","id":"20200512_katonai_repulo_finnorszag_c295_ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff28a7c5-409b-4463-81c6-3ad1551bceba","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_katonai_repulo_finnorszag_c295_ferihegy","timestamp":"2020. május. 12. 14:46","title":"Meghibásodás miatt Ferihegyen landolt egy finn katonai repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1901a694-4a58-47a2-bd45-a376193eff9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc év után újragondolják az Erzsébet-táborok szabályait.","shortLead":"Nyolc év után újragondolják az Erzsébet-táborok szabályait.","id":"20200513_Erzsebet_tabor_torveny_semjen_kasler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1901a694-4a58-47a2-bd45-a376193eff9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc7c391-e5b3-4969-b590-d12993895b10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Erzsebet_tabor_torveny_semjen_kasler","timestamp":"2020. május. 13. 11:08","title":"Új törvény jön az Erzsébet-táborokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]