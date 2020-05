Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc24e0b0-1f43-4149-81a2-c0c1df1dbfd6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magántőkealap, amelyet a Szijj cége kezel, létrehozott egy céget, amely ingatlanüzemeltetéssel és humán egészségügyi ellátással, illetve ápolással is foglalkozhat.","shortLead":"A magántőkealap, amelyet a Szijj cége kezel, létrehozott egy céget, amely ingatlanüzemeltetéssel és humán egészségügyi...","id":"20200521_Maganklinika_kornyeken_tunt_fel_Meszaros_Lorinc_uzleti_partnere_Szijj_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc24e0b0-1f43-4149-81a2-c0c1df1dbfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bf6706-5424-4cb6-a666-935dfcbdc277","keywords":null,"link":"/360/20200521_Maganklinika_kornyeken_tunt_fel_Meszaros_Lorinc_uzleti_partnere_Szijj_Laszlo","timestamp":"2020. május. 21. 11:00","title":"Magánklinika környékén tűnt fel Mészáros Lőrinc üzleti partnere, Szijj László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72abe931-757a-4294-bc3e-99c29fa237c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megfosztották Michelin-csillagától az Im Schiffchen nevű düsseldorfi éttermet Jean-Claude Bourgueil sztárszakács rasszista kijelentése miatt.","shortLead":"Megfosztották Michelin-csillagától az Im Schiffchen nevű düsseldorfi éttermet Jean-Claude Bourgueil sztárszakács...","id":"20200522_Bukta_a_Michelincsillagat_etterem_a_sef_rasszista_megnyilvanulasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72abe931-757a-4294-bc3e-99c29fa237c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069a8ef8-fb52-426e-bba0-b9158694089e","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Bukta_a_Michelincsillagat_etterem_a_sef_rasszista_megnyilvanulasa_miatt","timestamp":"2020. május. 22. 09:01","title":"Bukta az étterem a Michelin-csillagát a séf rasszista megnyilvánulása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Először egy turista jelezte a problémát, amiről kiderült, hogy valóban súlyos. 