[{"available":true,"c_guid":"9a772729-3123-473e-8c29-6f109aa7b56c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Romániában igen erőteljes hatása van a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Romániában igen erőteljes hatása van a koronavírus-járványnak.","id":"20200522_munkahelyek_megszunese_elbocsatas_jarvany_koronavirus_romania_gazdasagi_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a772729-3123-473e-8c29-6f109aa7b56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31527abb-2825-4d2b-8304-9a847ccd1bcd","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_munkahelyek_megszunese_elbocsatas_jarvany_koronavirus_romania_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. május. 22. 18:36","title":"Két hónap alatt 403 ezer munkahely szűnt meg a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kusinszki András és Csóka-Szűcs János (képünkön) rabosítását követően a HVG igyekezett minden érintettet megkeresni. A tisztánlátást csak azok nem segítették, akiknek ez módjukban állt volna.","shortLead":"Kusinszki András és Csóka-Szűcs János (képünkön) rabosítását követően a HVG igyekezett minden érintettet megkeresni...","id":"20200521_Kerdesek_es_valaszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a9b8ba-69e8-402c-935b-335a1a8f4352","keywords":null,"link":"/360/20200521_Kerdesek_es_valaszok","timestamp":"2020. május. 21. 07:15","title":"\"A Rákosi-rendőrség is tartott házkutatást nálunk, a család ehhez van szokva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab5171-1090-4079-b92f-97611ca228f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kicsik főként apjukba kapaszkodva töltik az idejüket. ","shortLead":"A kicsik főként apjukba kapaszkodva töltik az idejüket. ","id":"20200521_Csupaszpofaju_tamarinok_szulettek_a_Szegedi_Vadasparkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7ab5171-1090-4079-b92f-97611ca228f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b471aa24-4bbc-4fff-b4f9-8e95c3682526","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Csupaszpofaju_tamarinok_szulettek_a_Szegedi_Vadasparkban","timestamp":"2020. május. 21. 10:13","title":"Csupaszpofájú tamarinok születtek a Szegedi Vadasparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon a kérdéseire Csóka-Szűcs János előállítása miatt.","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ismét meglátogatta a gyulai rendőrkapitányt, hogy válaszokat kapjon...","id":"20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b69aae5-d3be-4732-9b81-bbf60eee0a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb3a75-2665-44e6-a104-16e1b0802c32","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_csoka_szucs_gyula_hadhazy_akos","timestamp":"2020. május. 22. 11:21","title":"Öt rendőr kellett a gyulai \"álhírterjesztő\" előállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig este 8-ig lehetett vásárolni, most kitolták a nyitvatartást több üzletükben is.","shortLead":"Eddig este 8-ig lehetett vásárolni, most kitolták a nyitvatartást több üzletükben is.","id":"20200522_aldi_nyitvatartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597e6a62-5477-4dcc-b9dd-b72e537a2bc3","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_aldi_nyitvatartas","timestamp":"2020. május. 22. 09:05","title":"Változik több Aldi nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel Magyarországon – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az Innovációs és Technológiai Minisztérium által csütörtökre sebtében megszervezett online konferencián.","shortLead":"Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel...","id":"20200521_merkely_bela_korlatozo_intezkedesek_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594aea6c-5a9d-4d6a-89e5-f473454ddfdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_merkely_bela_korlatozo_intezkedesek_hatasa","timestamp":"2020. május. 21. 14:46","title":"A 60-90 százalékkal kevesebb találkozás meghozta a gyümölcsét, Merkely szerint ezért nem robbant be a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a52245-3cda-4b85-8e7d-0b0e34e6404b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemrégiben hajszál híján az Év Autója lett, hamarosan viszont véget érthet az Alpine A110 pályafutása.","shortLead":"Nemrégiben hajszál híján az Év Autója lett, hamarosan viszont véget érthet az Alpine A110 pályafutása.","id":"20200522_a_koronavirus_vegezhet_2019_majdnem_ev_autojaval_renault_alpine_a110","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42a52245-3cda-4b85-8e7d-0b0e34e6404b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea67ad6a-df72-4638-90b1-287219781cfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_a_koronavirus_vegezhet_2019_majdnem_ev_autojaval_renault_alpine_a110","timestamp":"2020. május. 22. 07:59","title":"A koronavírus végezhet 2019 majdnem Év Autójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae6e330-6ba0-4f19-ab6f-a812b1d95c39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 hengeres turbómotor minden korábbinál nagyobb teljesítményt és nyomatékot ad le a Q3-as crossoverben.","shortLead":"Az 5 hengeres turbómotor minden korábbinál nagyobb teljesítményt és nyomatékot ad le a Q3-as crossoverben.","id":"20200521_440_loeros_lett_a_gyorben_gyartott_kompakt_audi_q3_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bae6e330-6ba0-4f19-ab6f-a812b1d95c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef1ee25-1eea-4b24-b783-40799de8deed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_440_loeros_lett_a_gyorben_gyartott_kompakt_audi_q3_divatterepjaro","timestamp":"2020. május. 21. 07:59","title":"440 lóerős lett a Győrben gyártott kompakt Audi divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]