[{"available":true,"c_guid":"ae3a1d61-15fe-4034-b8f8-c1a54b2d1286","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a mai logójával ünnepli a sona népet, a mbira hangszert és elmagyarázza, miként készül és hogyan kell rajta játszani. És persze azt, hogy mi az a mbira.","shortLead":"A Google a mai logójával ünnepli a sona népet, a mbira hangszert és elmagyarázza, miként készül és hogyan kell rajta...","id":"20200521_hogyan_kell_mbiran_jatszani_mibol_keszul_a_mbira_sona_nep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae3a1d61-15fe-4034-b8f8-c1a54b2d1286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2572f86e-6dcf-42b0-8ba2-ded8ac09b340","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_hogyan_kell_mbiran_jatszani_mibol_keszul_a_mbira_sona_nep","timestamp":"2020. május. 21. 08:33","title":"Miért van ma ez a furcsa hangszer a Google főoldalán? És mi az a mbira?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A térség fideszes országgyűlési képviselője külön megköszönte, hogy a kormány ilyen gyorsan döntött a támogatásról.","shortLead":"A térség fideszes országgyűlési képviselője külön megköszönte, hogy a kormány ilyen gyorsan döntött a támogatásról.","id":"20200521_matolcsy_adam_balaton_butor_magyar_kormany_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c94620-1aa2-4f84-b85f-fbc5d4c2169d","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_matolcsy_adam_balaton_butor_magyar_kormany_tamogatas","timestamp":"2020. május. 21. 18:11","title":"Matolcsy György fiának cége közel 300 milliós támogatást kapott a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52d8e3f-f732-4c18-a760-d8bd66d39008","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vágányok közé totyogtak be. A tűzoltók már intézkednek.","shortLead":"A vágányok közé totyogtak be. A tűzoltók már intézkednek.","id":"20200521_kacsa_metro_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e52d8e3f-f732-4c18-a760-d8bd66d39008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617cc5b0-1ec7-4b75-8fc0-54fe02df09b6","keywords":null,"link":"/elet/20200521_kacsa_metro_bkk","timestamp":"2020. május. 21. 12:32","title":"Kacsacsalád miatt nem jár a 2-es metró egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724e7d83-7e7c-46ab-b37b-d3f7e3589653","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy az esélye a katasztrófának Sebastiao Salgado, az Unicef jószolgálati nagykövete szerint, és ebben komoly szerepe van Jair Bolsonaro elnöknek.","shortLead":"Nagy az esélye a katasztrófának Sebastiao Salgado, az Unicef jószolgálati nagykövete szerint, és ebben komoly szerepe...","id":"20200521_Nepirtas_fenyegeti_az_amazonasi_oslakosokat_egy_neves_aktivista_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=724e7d83-7e7c-46ab-b37b-d3f7e3589653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a320eff-5128-4c87-a6a3-b7404170dcec","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_Nepirtas_fenyegeti_az_amazonasi_oslakosokat_egy_neves_aktivista_szerint","timestamp":"2020. május. 21. 19:50","title":"Népirtás fenyegeti az amazonasi őslakosokat egy neves aktivista szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítja, minden frakcióvezetővel egyeztetett a meghozott döntések előtt, ezt azonban a kormánypárt nem így látja. Szerintük több esetben csak utólagos értesítést kaptak.","shortLead":"A főpolgármester állítja, minden frakcióvezetővel egyeztetett a meghozott döntések előtt, ezt azonban a kormánypárt nem...","id":"20200522_karacsony_gergely_fidesz_fopolgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55479998-2e5e-4736-858f-c19ae7cf1666","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_karacsony_gergely_fidesz_fopolgarmester","timestamp":"2020. május. 22. 16:40","title":"Áll a bál a fővárosi Fidesz és Karácsony között a vészhelyzetben hozott rendeletek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel Magyarországon – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az Innovációs és Technológiai Minisztérium által csütörtökre sebtében megszervezett online konferencián.","shortLead":"Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel...","id":"20200521_merkely_bela_korlatozo_intezkedesek_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594aea6c-5a9d-4d6a-89e5-f473454ddfdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_merkely_bela_korlatozo_intezkedesek_hatasa","timestamp":"2020. május. 21. 14:46","title":"A 60-90 százalékkal kevesebb találkozás meghozta a gyümölcsét, Merkely szerint ezért nem robbant be a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle módszerük is van a csalóknak arra, hogy megpróbálják átverni a felhasználókat a Facebookon és a Messengerben. Most ez utóbbit igyekszik védettebbé tenni a közösségi oldal.","shortLead":"Többféle módszerük is van a csalóknak arra, hogy megpróbálják átverni a felhasználókat a Facebookon és a Messengerben...","id":"20200522_facebook_messenger_csalas_figyelmeztetes_atveres_kamu_uzenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ea5255-c4aa-4c05-b7d1-e892069e3ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_facebook_messenger_csalas_figyelmeztetes_atveres_kamu_uzenet","timestamp":"2020. május. 22. 08:33","title":"Új funkció jön a Messengerbe, állítják, még biztonságosabb lesz vele a chatelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30711c3f-b2b1-48cf-94f6-bd9a8e959248","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Azonban a járványügyi készültség fennmarad, ahogyan az operatív törzs is tovább dolgozik. A csütörtöki Kormányinfón jelentette be ezeket Gulyás Gergely.","shortLead":"Azonban a járványügyi készültség fennmarad, ahogyan az operatív törzs is tovább dolgozik. A csütörtöki Kormányinfón...","id":"20200521_Kormanyinfo_a_jarvanyugyi_keszultseg_marad_de_a_rendkivuli_jogrend_megszunhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30711c3f-b2b1-48cf-94f6-bd9a8e959248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2f35f8-4455-40a8-8319-d94b0ff2cab8","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Kormanyinfo_a_jarvanyugyi_keszultseg_marad_de_a_rendkivuli_jogrend_megszunhet","timestamp":"2020. május. 21. 10:54","title":"Megszűnhet a különleges jogrend, és a kormány bezárja a tranzitzónákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]