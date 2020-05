Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető az a felhívás, amelyet 200 világhírű művész, illetve kutató-tudós jegyzett, és a kezdeményezők között első körben egyetlen magyarként Tarr Béla filmrendező írt alá. Azóta sok más magyar művész, illetve tudós is csatlakozott a kezdeményezéshez.","shortLead":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető...","id":"202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5713c312-7ae1-4990-b594-d54a325ba82a","keywords":null,"link":"/360/202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","timestamp":"2020. május. 21. 19:00","title":"Tarr Béla: \"Vegyük észre, hogy a vesztünkbe rohanunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8763c1-52b6-4a26-b914-da459ee5aa94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blackview X1 a gyári adatok szerint akár 10 napig is bírja egy feltöltéssel, ha pedig alapjáraton használják, 45 napig nem kell tölteni.","shortLead":"A Blackview X1 a gyári adatok szerint akár 10 napig is bírja egy feltöltéssel, ha pedig alapjáraton használják, 45...","id":"20200522_blackview_x1_okosora_elorendeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd8763c1-52b6-4a26-b914-da459ee5aa94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f85b689-65c3-4b5b-9ff4-09f09e9c09df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_blackview_x1_okosora_elorendeles","timestamp":"2020. május. 22. 21:03","title":"Egy töltéssel 45 napos működési időt ígér egy olcsó, strapabíró okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tiltakozás is szerveződik csütörtök estére, egy bevásárlóközpontban már találkoztak is a demokráciát követelő emberek a rohamrendőrökkel.","shortLead":"Több tiltakozás is szerveződik csütörtök estére, egy bevásárlóközpontban már találkoztak is a demokráciát követelő...","id":"20200521_hongkong_torveny_ellenzekiseg_korlatozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab81fe3-faf9-4d3c-9bc5-0d65bca34429","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_hongkong_torveny_ellenzekiseg_korlatozasa","timestamp":"2020. május. 21. 20:20","title":"Fordulópont jöhet Hongkongban, a törvényhozást is megkerülné Kína egy új jogszabállyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5713caa6-5b67-45c2-8c76-1c3ae9df45a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a jövőben megjeleníti majd a Térképen, hogy a keresés során listázott helyek milyen mértékben akadálymentesítettek.","shortLead":"A Google a jövőben megjeleníti majd a Térképen, hogy a keresés során listázott helyek milyen mértékben...","id":"20200522_google_terkep_mozgasserult_kerekes_szekes_akadalymentesitett_helyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5713caa6-5b67-45c2-8c76-1c3ae9df45a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8ad4c4-adfd-4126-8aba-33e884b3f259","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_google_terkep_mozgasserult_kerekes_szekes_akadalymentesitett_helyek","timestamp":"2020. május. 22. 09:37","title":"Nagyon fontos funkciót kapott a Google Térkép, megkönnyítheti a mozgássérültek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91715125-ef1b-46b9-a3c6-357dfae75974","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csecsen elnök egy hónapja arról nyilatkozott, hogy le kellene lőni azokat a koronavírusos betegeket, akik megsértik a karantént. Hétfőn a \"provokátor\" orvosok ellen szólalt fel, szerdán már orosz kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A csecsen elnök egy hónapja arról nyilatkozott, hogy le kellene lőni azokat a koronavírusos betegeket, akik megsértik...","id":"20200521_koronavirusos_kadirov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91715125-ef1b-46b9-a3c6-357dfae75974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2155e8d5-bc9e-47bf-a1d7-d1fffb48860f","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirusos_kadirov","timestamp":"2020. május. 21. 18:58","title":"Koronavírusos lehet Ramzan Kadirov, súlyos betegen kezelik Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ea76b-ded9-477c-9994-3869cac1308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerűség és a közösségi média együtt igencsak figyelemfelkeltő, így sokakhoz eljut, ha egy ismert ember panaszkodik az interneten egy ugyancsak ismert eszközre.","shortLead":"A népszerűség és a közösségi média együtt igencsak figyelemfelkeltő, így sokakhoz eljut, ha egy ismert ember...","id":"20200523_clark_gregg_twitter_uj_macbook_air_webkameraja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f04ea76b-ded9-477c-9994-3869cac1308a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37da0e1e-795b-4dc1-9745-9ea63f96dfa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_clark_gregg_twitter_uj_macbook_air_webkameraja","timestamp":"2020. május. 23. 15:13","title":"Clark Gregg: 30 éve vagyok Apple-rajongó, de az új MacBook Air kamerája akkor is szörnyű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Februárban adtak hírt ferihegyi koronavírusos betegekről.","shortLead":"Februárban adtak hírt ferihegyi koronavírusos betegekről.","id":"20200522_Remhirterjesztoket_iteltek_kozerdeku_munkara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=315dd3e8-28b1-40b2-9ad4-1ed48e1f42ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3a21f5-250a-4d52-80df-d01e243a5666","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Remhirterjesztoket_iteltek_kozerdeku_munkara","timestamp":"2020. május. 22. 10:39","title":"Rémhírterjesztőket ítéltek közérdekű munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac0b6e2-a8dd-4166-b9dc-089a646db6ce","c_author":"T. R.","category":"kkv","description":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket. Azt mondta, csodára lenne szükség a túléléshez. Egy kormányhatározat biztosítja a további működéshez szükséges forrást.","shortLead":"A klub ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy egy NAV-vizsgálat okozta a vesztüket. Azt mondta, csodára lenne szükség...","id":"20200522_300_milliot_ad_a_kormany_az_egri_vizilabda_megsegitesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cac0b6e2-a8dd-4166-b9dc-089a646db6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caeedab2-9229-4624-992e-cad94adf7e7e","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_300_milliot_ad_a_kormany_az_egri_vizilabda_megsegitesre","timestamp":"2020. május. 22. 05:30","title":"300 milliót ad a kormány az egri vízilabda megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]