Autóbalesetben meghalt egy egyéves kisfiú Budapesten
A rendőrség szakértők segítségével vizsgálja az ügyet.
2020. május. 24. 17:52

Így lehet tollaslabdával elütögetni az Örömódát
Egy fiatal tollaslabdás-hegedűs srác kreatívan töltötte a karantént.
2020. május. 25. 09:32

Lábujjhegyek, vízszintek, derékszögek – ezekkel a gyakorlatokkal óvja vénáit!
Négy fal közötti tartózkodásunk számos változást hozott az életünkbe, melyeknek egészen biztosan a későbbiekben, a helyzet normalizálódása után is hatásuk lesz. Egy dolog egészen biztosan komolyabb odafigyelést és cselekvést követel, ez pedig a mozgás rendszeresítése.
2020. május. 25. 07:30

\r

Radar360: Újranyitnak az óvodák, 750 ezres bírság autós tüntetésért
Japán gyógyszert tesztelnek Pécsett, Trump újabb korlátozásról döntött, rendőrök vezettek le egy szülést a Blahán. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.
2020. május. 25. 08:00

Csődbe vitte a vírus a több mint 100 éves amerikai áruházláncot
A megfizethető áron stabil minőséget kereső amerikai vásárlókat szolgálta ki a J. C. Penney, ám már a 2008-as válság megrendítette, a koronavírus-járvány pedig megadta neki a kegyelemdöfést. 2021-re áruházai több mint felét elvesztheti a csődeljárás végeztével.
2020. május. 24. 14:00

Egymás után két váltó romlott el a Nyugatinál
Egész estig borul a menetrend a Budapest–Cegléd-vonalon.
2020. május. 25. 14:54

Döntött a Kúria, több pénz jár a mozdonyvezetőknek, mert kevés volt a pihenőidejük
A heti pihenőidő, illetve a heti pihenőnap beosztása egyenlőtlen munkarend esetén sokszor okozhat fejtörést. A Kúria mozdonyvezetők ügyében döntött – ezt az ítéletet mutatta be az Adózóna.
2020. május. 25. 15:55

Az én hetem: Parti Nagy Lajos rémhírt terjeszt. Vagy mégsem?
Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: fickós, szardarab, ottalvós, normalitás, partizán.
2020. május. 24. 18:30 Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Japán gyógyszert tesztelnek Pécsett, Trump újabb korlátozásról döntött, rendőrök vezettek le egy szülést a Blahán...","id":"20200525_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05351314-c9b8-43ca-b9b7-ef192e64abcc","keywords":null,"link":"/360/20200525_Radar360","timestamp":"2020. május. 25. 08:00","title":"Radar360: Újranyitnak az óvodák, 750 ezres bírság autós tüntetésért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29eaa38-068d-4833-86f0-002f3d44b5ed","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A megfizethető áron stabil minőséget kereső amerikai vásárlókat szolgálta ki a J. C. Penney, ám már a 2008-as válság megrendítette, a koronavírus-járvány pedig megadta neki a kegyelemdöfést. 2021-re áruházai több mint felét elvesztheti a csődeljárás végeztével.","shortLead":"A megfizethető áron stabil minőséget kereső amerikai vásárlókat szolgálta ki a J. C. Penney, ám már a 2008-as válság...","id":"202021__j_c_penney_aruhazlanc__csodvedelem__virussokk__amerikai_remalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f29eaa38-068d-4833-86f0-002f3d44b5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4734c8db-a7ba-4814-be23-edd3e4ffb8c1","keywords":null,"link":"/360/202021__j_c_penney_aruhazlanc__csodvedelem__virussokk__amerikai_remalom","timestamp":"2020. május. 24. 14:00","title":"Csődbe vitte a vírus a több mint 100 éves amerikai áruházláncot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész estig borul a menetrend a Budapest–Cegléd-vonalon.","shortLead":"Egész estig borul a menetrend a Budapest–Cegléd-vonalon.","id":"20200525_vonat_vasut_mav_keses_valto_nyugati","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dcc88e-1ba2-4fc9-b5a4-e1baa914494b","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_vonat_vasut_mav_keses_valto_nyugati","timestamp":"2020. május. 25. 14:54","title":"Egymás után két váltó romlott el a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A heti pihenőidő, illetve a heti pihenőnap beosztása egyenlőtlen munkarend esetén sokszor okozhat fejtörést. A Kúria mozdonyvezetők ügyében döntött – ezt az ítéletet mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A heti pihenőidő, illetve a heti pihenőnap beosztása egyenlőtlen munkarend esetén sokszor okozhat fejtörést. A Kúria...","id":"20200525_kuria_adozona_mozdonyvezeto_munkaido_munkarend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6825e215-9a7a-4ffd-aecd-62f558355ef3","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_kuria_adozona_mozdonyvezeto_munkaido_munkarend","timestamp":"2020. május. 25. 15:55","title":"Döntött a Kúria, több pénz jár a mozdonyvezetőknek, mert kevés volt a pihenőidejük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: fickós, szardarab, ottalvós, normalitás, partizán.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200524_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c7669-d668-4e93-b3ae-5ecb326267a1","keywords":null,"link":"/360/20200524_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. május. 24. 18:30","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos rémhírt terjeszt. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]