[{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava információi szerint a kormány ismét politikust látna szívesen a szervezet élén.","shortLead":"A Népszava információi szerint a kormány ismét politikust látna szívesen a szervezet élén.","id":"20200602_lazar_janos_magyar_teniszszovetseg_elnokjelolt_szucs_lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ff079-73e3-4781-bd7c-4688514fea5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_lazar_janos_magyar_teniszszovetseg_elnokjelolt_szucs_lajos","timestamp":"2020. június. 02. 11:14","title":"Lázár János kerülhet a teniszszövetség élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt kevesebb ellátás jut a más betegségektől szenvedő pácienseknek - olvasható az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közzétett felméréséből, amelyet májusban végeztek a világ 155 országban.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kevesebb ellátás jut a más betegségektől szenvedő pácienseknek - olvasható az Egészségügyi...","id":"20200601_A_WHO_szerint_hianyt_szenved_a_tobbi_paciens_ellatasa_a_koronavirusjarvany_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4509cc1-7e40-4a0d-946b-5e2e40132000","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_A_WHO_szerint_hianyt_szenved_a_tobbi_paciens_ellatasa_a_koronavirusjarvany_alatt","timestamp":"2020. június. 01. 17:08","title":"A WHO szerint hiányt szenved a többi páciens ellátása a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf216cc7-db69-4d50-91bd-65a84df16153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-nek 100 millió forint támogatással nem kell név szerint elszámolnia.","shortLead":"Az MSZP-nek 100 millió forint támogatással nem kell név szerint elszámolnia.","id":"20200531_7_milliot_adott_Gyurcsany_a_DKnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf216cc7-db69-4d50-91bd-65a84df16153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a603b170-87ee-4e90-bce7-eb432c8a939f","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_7_milliot_adott_Gyurcsany_a_DKnak","timestamp":"2020. május. 31. 17:54","title":"7 milliót adott Gyurcsány a DK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel nem magyar a kifizető, így a magánszemélyeknek kell befizetniük az adót.","shortLead":"Mivel nem magyar a kifizető, így a magánszemélyeknek kell befizetniük az adót.","id":"20200601_Igy_adozik_egy_kiskoru_ha_penzt_keres_a_YouTubeon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea66d60-91d2-41e0-9b77-2ae05662c416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Igy_adozik_egy_kiskoru_ha_penzt_keres_a_YouTubeon","timestamp":"2020. június. 01. 15:24","title":"Így adózik egy kiskorú, ha pénzt keres a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktorhoz fordult a Magyar Orvosi Kamara az orvosok bére miatt. ","shortLead":"Orbán Viktorhoz fordult a Magyar Orvosi Kamara az orvosok bére miatt. ","id":"20200531_orvos_ber_mok_orban_kincses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ff6463-8afc-438a-b2dc-c8a6c1cd94a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_orvos_ber_mok_orban_kincses","timestamp":"2020. május. 31. 20:06","title":"Egy kezdő orvos annyit keres, mint egy gyorsétterem dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5713ba-2a2e-48e2-ab8e-c2e84eea34f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három köztéri szemeteskuka, egy buszmegálló fából készült oldala, illetve az építményre szerelt ereszcsatorna látta kárát a randalírozásnak. ","shortLead":"Három köztéri szemeteskuka, egy buszmegálló fából készült oldala, illetve az építményre szerelt ereszcsatorna látta...","id":"20200601_Az_utcan_tortzuzott_a_14_eves_fiu_miutan_osszeveszett_a_baratnojevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c5713ba-2a2e-48e2-ab8e-c2e84eea34f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0e6a30-a225-4474-bebb-2b64a64435d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Az_utcan_tortzuzott_a_14_eves_fiu_miutan_osszeveszett_a_baratnojevel","timestamp":"2020. június. 01. 19:30","title":"Az utcán tört-zúzott a 14 éves fiú, miután összeveszett a barátnőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt százezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt százezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200602_627_millio_fertozott_27_millio_gyogyult_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84d5256-bf93-428c-becb-3756e70e3fe8","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_627_millio_fertozott_27_millio_gyogyult_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 02. 10:51","title":"6,27 millió fertőzött, 2,7 millió gyógyult világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8d6f45-bcd1-48cf-ba7c-04e881e0d682","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Forrongnak az indulatok szerte Amerikában, miután néhány napja meghalt egy férfi a durva rendőri intézkedés során. A kialakult helyzet a Google-t is érinti.","shortLead":"Forrongnak az indulatok szerte Amerikában, miután néhány napja meghalt egy férfi a durva rendőri intézkedés során...","id":"20200601_google_android_11_kesleltetett_indulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e8d6f45-bcd1-48cf-ba7c-04e881e0d682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea724eb5-c3fe-4fed-b5c7-ea9611e1dc14","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_google_android_11_kesleltetett_indulas","timestamp":"2020. június. 01. 13:03","title":"Forró a helyzet az Egyesült Államokban, a Google egyelőre nem indítja az Android 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]