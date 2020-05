A tatai Öreg-tó partját választotta a 120 szobás luxusszálloda-beruházásának helyszínéül a Hell cégcsoport – jelentette be a Hell Energy Magyarország Kft. kommunikációs és marketingigazgatója, Pantl Péter a Facebookon.

Az Index azt írja, hogy korábban Zamárdi és Balatonföldvár is versenyben volt, mindhárom helyszínre készült terv, de Michl József, Tata polgármestere arra is felkérte a beruházót, hogy a tóparton kívül más lehetséges tatai helyszíneket is vizsgáljanak meg.

A Hell érdekeltségébe tartozó Avalon annak ellenére választotta az Öreg-tó partját, hogy az új szálloda híre heves tiltakozást váltott ki a városban, ráadásul a most bemutatott látványterveken szereplő épület megvalósulásához módosítani kell a beépíthetőségi szabályozásokat.

Utóbbiról egy lakossági fórum után a tatai képviselő-testületnek kell majd döntenie.

Pantl Péter a sajtóeseményen elmondta, ha a város nem támogatja a beruházást, lehet, hogy mégis a másik két balatoni koncepció egyike mellett döntenek, de nem adják fel könnyen a tatai szálloda tervét, a hatályos jogszabályok szerint fogják megépíteni azt.

Michl József elmondta, hogy a beruházás területe körül kizárólag önkormányzati és állami területek vannak, és amíg ő lesz a polgármester, ezeken az erdős területeken nem lesz további építkezés.

Az Index emlékeztetett arra, hogy a tatai Öreg-tó körül már februárban is forrtak az indulatok egy fizetős strand terve és a luxusszálloda építésének hírére. Korábban aláírásgyűjtéssel és népszavazási kezdeményezéssel is megpróbálták megakadályozni civilek, ellenzéki pártok és ellenzéki képviselők is az Öreg-tó körüli nagyberuházásokat, mert attól tartanak, a tó ezektől elveszítené a hangulatát. A koronavírus miatt nem lehetett tüntetni, és a népszavazási kezdeményezés is megakadt, miközben a képviselő-testület egyetértésére sem volt már szükség a döntéshozatalban. A járvány miatt bevezetett különleges jogrenddel a város fideszes polgármestere, Michl József egy személyben dönthet, és már határozott is arról, hogy kiemelt fejlesztési helyszínként kezeli a tópart érintett részét.