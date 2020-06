Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"170 milliárd forint közpénzt oszt el a kormány a 806 pályázó vállalat között.","shortLead":"170 milliárd forint közpénzt oszt el a kormány a 806 pályázó vállalat között.","id":"20200608_versenykepessegi_tamogatas_megemelt_keret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf362ee-dfae-436b-b943-1d0975779c80","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_versenykepessegi_tamogatas_megemelt_keret","timestamp":"2020. június. 08. 17:25","title":"Megháromszorozta a keretet a kormány, minden cég megkapja a versenyképességi támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklóst az ellenzéki pártok kiosztották hétfőn. Ungár Péter LMP-s képviselő három hazugságot fedezett fel a miniszter egyetlen mondatában.","shortLead":"Kásler Miklóst az ellenzéki pártok kiosztották hétfőn. Ungár Péter LMP-s képviselő három hazugságot fedezett fel...","id":"20200608_kasler_mellrakszures_dobrev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80079307-1586-405b-8eac-544a2b070bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kasler_mellrakszures_dobrev","timestamp":"2020. június. 08. 13:30","title":"Dobrev: Kásler alkalmatlan, ha onkológusként nincs tisztában a mellrákszűrés fontosságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit turisztikai ágazat legnagyobb vállalatai jogi eljárást kezdeményeznek a karanténintézkedés visszavonására.","shortLead":"A brit turisztikai ágazat legnagyobb vállalatai jogi eljárást kezdeményeznek a karanténintézkedés visszavonására.","id":"20200608_A_turisztikai_cegek_perre_mennek_a_brit_karantenszabalyok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2aaa793-75fe-4e12-bf0e-a8db7df0682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb35f80-8aa4-45db-9fdc-41a36ece21eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_A_turisztikai_cegek_perre_mennek_a_brit_karantenszabalyok_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 06:19","title":"A turisztikai cégek perre mennek a brit karanténszabályok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Levélben hívták fel erre Kásler Miklós figyelmét.","shortLead":"Levélben hívták fel erre Kásler Miklós figyelmét.","id":"20200607_A_gyogytornaszok_is_kimaradtak_az_egyszeri_egeszsegugyi_berkiegeszitesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1235a2-664f-4923-a80d-4cc483143b57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_gyogytornaszok_is_kimaradtak_az_egyszeri_egeszsegugyi_berkiegeszitesbol","timestamp":"2020. június. 07. 12:16","title":"A gyógytornászok nehezményezik, hogy kimaradtak az 500 ezer forintos bérkiegészítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643676c5-3257-4390-8fe6-d0e592eb6102","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: térdeplés, bocsánatkérés, határnyitás, Trianon, ötvenes.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200607_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=643676c5-3257-4390-8fe6-d0e592eb6102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b7371d-abfc-4650-9478-64b9d3ec0070","keywords":null,"link":"/360/20200607_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. június. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a karanténból kiszabadulva görög isteneknek áldoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e14129-450a-4def-b0aa-6e98a611ab85","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tőkeberuházásokat is negyedével csökkenti az olajvállalat.","shortLead":"A tőkeberuházásokat is negyedével csökkenti az olajvállalat.","id":"20200608_Kozel_10_ezer_dolgozojatol_valik_meg_a_BP_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e14129-450a-4def-b0aa-6e98a611ab85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3c8438-213a-4550-88b1-f656d0ffcff1","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Kozel_10_ezer_dolgozojatol_valik_meg_a_BP_iden","timestamp":"2020. június. 08. 17:43","title":"Közel 10 ezer dolgozójától válik meg a BP idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","shortLead":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","id":"20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457b2bbb-1c72-47db-8ff9-4645b2b0f608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","timestamp":"2020. június. 07. 11:26","title":"A horvátokon keresztül szerzünk cseppfolyós gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc9e443-55ae-4fbf-b80a-8ee88e2bb553","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"A trianoni békeszerződés legnagyobb vesztesei a határon túlra szorult magyarok voltak. A szomszédos országokban az egyszerű diszkrimináción túl sok esetben a vagyonukkal, sőt az életükkel fizettek származásuk miatt. Cikkünkben a magyarokat ért legsúlyosabb atrocitásokat mutatjuk be. ","shortLead":"A trianoni békeszerződés legnagyobb vesztesei a határon túlra szorult magyarok voltak. A szomszédos országokban...","id":"20200607_delvidek_meszarlas_benes_falurombolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abc9e443-55ae-4fbf-b80a-8ee88e2bb553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544f9bb9-5742-4382-9647-a02ef4a3b940","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_delvidek_meszarlas_benes_falurombolas","timestamp":"2020. június. 07. 14:00","title":"\"Véglegesen felszámolni” – nehéz sorsa volt a határon túl rekedt magyarságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]