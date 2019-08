A világ legnagyobb korrupciós botránya - így harangozta be Malajzia egykori miniszterelnökének perét az ügyész. Legkevesebb 4,5 milliárd dollár tűnt el az állami fejlesztési alapból, melyből a Wall Street farkasa című filmet is forgatták.

Kilenc évig volt Malajzia miniszterelnöke Nadzsib Razak, aki úgy használta az állami pénzeket, mint a sajátját. Amikor nejével Olaszországban időzött, akkor egyetlen napon több mint 800 ezer dollárért vásárolt ékszereket nejének egy svájci ékszer üzletben. Neje, Roszmah Manszur szintén vádlott, ékszereit elkobozták. Már amennyit megtaláltak belőlük.

Mert erős a gyanú, hogy a bukott miniszterelnök és neje külföldön rejtett el jelentős értékű vagyont, amire felfigyelt a korrupciós ügyeket vizsgáló ügyészség is New Yorkban. Már 2015-ben kiderítették, hogy 4,5 milliárd dollár szőrén-szálán eltűnt az 1MDB-ből. A malajziai ügyész tehát nem túlzott, amikor a világ legnagyobb korrupciós botrányáról beszélt. Csakhogy Nadzsib Razak akkor még hatalmon volt Malajziában.

Ennek megfelelően az akkori főügyész tudta a dolgát: nem látott okot egy vizsgálat megindítására. Amikor külföldi útjai során megkérdezték a miniszterelnököt, hogy mégiscsak mi a véleménye a New York-i ügyészség állításairól, akkor felháborodottan közölte, hogy az amerikaiak beavatkoznak egy szuverén állam belügyeibe.

Amikor jobban megszorongatták, akkor elismerte: igaz, hogy kivett vagy 600 millió dollárt az 1MDB számláiról, de már vissza is tette, így pedig nem történt bűncselekmény.

Nem így látta ezt azonban Malajzia népe, amely tavaly kiszavazta a hatalomból a korrupt kormányfőt. A főügyészt kicserélték és az utód - csodák csodájára - fő feladatának tekintette a világraszóló botrány részleteinek a feltárását. Nemcsak azért, mert ebből az új kormányzatnak politikai haszna van hanem, mert Malajzia szeretne minél több pénzt visszaszerezni az ellopott dollár milliárdokból. Az esélyek ugyanakkor nem túlságosan jók.

Malajzia kontra Goldman Sachs

A Wall Street óriásának két bankára milliókat költött megvesztegetésre Malajziában. Cserébe ők kapták meg az 1MDB nemzetközi pénzügyeinek intézését. Még Lloyd Blankfein, a Goldman Sachs akkori nagyfőnöke is fogadta az 1MDB kétes hírű tanácsadóját.

Ennek következtében sok milliárd dolláros pénzmosással vádolja a Goldman Sachsot Malajzia. A New York-i ügyészség realistább: csak azt a két bankárt akarta elcsípni, akik a Goldman Sachs nevében megvesztegették a felső vezetést Malajziában. Egyikük Tim Leissner vádalku keretében bűnösnek is vallotta magát, ám így is több mint 43 millió dolláros bírságot kellett fizetnie.

A Goldman Sachs vezetése pedig közölte: mindkét bankárt már réges-régen kirúgták. A múltra pedig boruljon fátyol. New Yorkban ez elég is, de Malajziában továbbra is dollár százmilliókat várnak vissza a Goldman Sachstól, amely több mint 500 millió dolláros megbízási díjat inkasszálhatott az 1MDB-től. Az új Goldman Sachs vezér bocsánatot kért Malajziától, de közölte: a pénzt nem adják vissza, hiszen megszolgálták.

Mi lesz a bukott miniszterelnökkel?

Nadzsib Razak mindent tagad. Malajzia törvényei szerint akár húszéves fegyházbüntetést is kaphat. Ilyesmi még sohasem fordult elő ebben az országban, mely a brit jogrendet örökölte a gyarmati időkből. Persze a mindenkori hatalom úgy módosította a brit jogot, hogy a törvények mindenki másra vonatkoznak, de rá nem.

Nadzsib Razak kézi vezérléssel irányította az igazságszolgáltatást, mely ennek megfelelően tönkre is tette politikai ellenfeleit. Nyugodtan üldögélt székében mondván: a nagyhatalmak addig békén hagyják, amíg nincsen kormányzóképes alternatíva. Csakhogy nem számolt elődjével és mentorával, a kilencven éves Mahathirral, aki az amerikaiak buzdítására újra színre lépett, hogy levegye a sakktábláról tehetséges tanítványát.

Mahathir is autokrata volt, de nem tévesztette össze saját pénzét az államéval. Miután Nadzsib Razak New Yorkban lebukott már csak idő kérdése volt, hogy a hazájában is érdeklődni kezdjenek "az évszázad korrupciós botránya után". 25 vádat fogalmazott meg az ügyészség az exminiszterelnök ellen, aki életének hátralevő részét valószínűleg börtönben tölti majd. Igaz, hogy neki VIP-cella juthat.