[{"available":true,"c_guid":"cb298961-a8c1-4d30-a7ab-17d664550ac1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Jó lenne arról írni, hogy itt a járvány vége, sosem jön vissza már. De tudjuk, hogy olyan időszaknak nézünk elébe, amely reménykeltő, ám kiszámíthatatlan. Hogyan alkalmazkodjunk ehhez a létformához, netán hogyan fejlődjünk benne? Belső Nóra pszichiáter írása.



","shortLead":"Jó lenne arról írni, hogy itt a járvány vége, sosem jön vissza már. De tudjuk, hogy olyan időszaknak nézünk elébe...","id":"20200610_Csak_ugy_onmagaert_szeretni_az_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb298961-a8c1-4d30-a7ab-17d664550ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4b7021-9432-42e8-89d8-db768c91ae72","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200610_Csak_ugy_onmagaert_szeretni_az_eletet","timestamp":"2020. június. 10. 07:30","title":"Csak úgy önmagáért szeretni az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e44970c-1ba9-4ae6-bec6-2a47fc2cf9cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 12 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján Müller Cecília ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a járvány még nem múlt el. Az idősek klubjait lehet látogatni, az egészségügyi dolgozók viszont még mindig csak minisztériumi engedéllyel mehetnek külföldre. ","shortLead":"Egy nap alatt 12 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján Müller...","id":"20200611_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e44970c-1ba9-4ae6-bec6-2a47fc2cf9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed482224-4ff6-433b-8934-672e9e2f0d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. június. 11. 11:30","title":"Müller Cecília: Azonnal leszűrték a 37 éves elhunyt szoros kontaktjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc11e650-1a70-4544-a482-7ac80a65faad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A higiéniai szabályokat megváltoztatta a cég, megszűnnek például a fedélzeti mosdók.","shortLead":"A higiéniai szabályokat megváltoztatta a cég, megszűnnek például a fedélzeti mosdók.","id":"20200611_Flixbus_Magyarorszag_Becs_Ujraindul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc11e650-1a70-4544-a482-7ac80a65faad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181cc09f-b353-4cd7-9c03-4789aa1de526","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Flixbus_Magyarorszag_Becs_Ujraindul","timestamp":"2020. június. 11. 15:59","title":"Újraindul a Flixbus Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Wizz Air a charleroi-i járatait is elindítja.","shortLead":"A Wizz Air a charleroi-i járatait is elindítja.","id":"20200609_A_Wizz_Air_ujrainditja_a_szantorini_es_a_menorcai_jaratait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04553883-d09e-4dbe-83e8-ba2f710877d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_A_Wizz_Air_ujrainditja_a_szantorini_es_a_menorcai_jaratait","timestamp":"2020. június. 09. 19:52","title":"A Wizz Air újraindítja a szantorini és a menorcai járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mennyire lehet hinni annak az információnak, ami az Amazon brit webshopjában tűnt fel. Az viszont beszédes, hogy az érintett adatlapot nyilvánosságra kerülése után gyorsan elérhetetlenné tették.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mennyire lehet hinni annak az információnak, ami az Amazon brit webshopjában tűnt fel. Az viszont...","id":"20200611_sony_playstation_5_ps5_ara_mennyibe_kerul_a_playstation_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f481751f-b2c2-4800-8978-bc7c2b6fe195","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_sony_playstation_5_ps5_ara_mennyibe_kerul_a_playstation_5","timestamp":"2020. június. 11. 15:18","title":"Véletlenül felkerülhetett a PlayStation 5 az Amazonra, árral együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0739b4-a677-4492-9d3b-04c06dc2c4ce","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum őszre hatalmas nemzetközi kiállítást tervez, az első római ezüst tárgyak már el is indultak Olaszországból, de a Louvre és a British Museum is ad kölcsön a 400 millió forintba kerülő tárlathoz.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum őszre hatalmas nemzetközi kiállítást tervez, az első római ezüst tárgyak már el is indultak...","id":"20200609_Kiderul_mennyit_er_a_Seusokincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0739b4-a677-4492-9d3b-04c06dc2c4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb47e3-1fcc-41f1-b65c-27dddc204b01","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Kiderul_mennyit_er_a_Seusokincs","timestamp":"2020. június. 09. 20:00","title":"400 milliós budapesti kiállításon derül ki, hogy mennyit ér a Seuso-kincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem örül az amerikai elnök a friss közvélemény-kutatásoknak, és ennek hangot is ad.","shortLead":"Nem örül az amerikai elnök a friss közvélemény-kutatásoknak, és ennek hangot is ad.","id":"20200610_Trump_CNN_Biden_nepszeruseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b18f4f8-0e99-42ce-b741-7afb853aa91a","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_Trump_CNN_Biden_nepszeruseg","timestamp":"2020. június. 10. 20:42","title":"Trump kampánystábja bocsánatkérésre szólította fel a CNN-t, mert Bident mérték népszerűbbnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882fcd0-9ac6-4083-aca2-c93126005f57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest a leggazdagabb önkormányzat, amely „messze a legtöbb állami támogatást kapja”, és az elmúlt tíz év kormányzati politikájának „a legnagyobb nettó haszonélvezője” – magyarázta Orbán Balázs azt, miért kell a fővárosnak is ugyanakkora szolidaritási hozzájárulást fizetnie, mint más „gazdag” önkormányzatoknak.","shortLead":"Budapest a leggazdagabb önkormányzat, amely „messze a legtöbb állami támogatást kapja”, és az elmúlt tíz év kormányzati...","id":"20200611_orban_balazs_karacsony_gergely_budapest_fovaros_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9882fcd0-9ac6-4083-aca2-c93126005f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e07d33f-fbbb-48ef-90e0-7d183b57fd87","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_orban_balazs_karacsony_gergely_budapest_fovaros_onkormanyzat","timestamp":"2020. június. 11. 13:05","title":"A kormány szerint „elvárható, hogy Budapest is támogassa a szegényebb településeket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]