[{"available":true,"c_guid":"28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","shortLead":"Mi mást is lehetne csinálni egy Ladából, mint egy pókóriást?","id":"20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28e0d702-705c-42e8-9269-bd0d0123ab06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1840de7-76b2-42f1-b371-47ca2c43ee81","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Ladabol_8_labu_pokauto_az_oroszok_sosem_okoznak_csalodast","timestamp":"2020. június. 14. 19:10","title":"Ladából 8 lábú pókautó: az oroszok sosem okoznak csalódást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b16f14-5a80-4636-a491-e4d8b6ef5d39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legendás libidóval rendelkező Diego gyakorlatilag egymaga mentette meg a faját a kihalástól.","shortLead":"A legendás libidóval rendelkező Diego gyakorlatilag egymaga mentette meg a faját a kihalástól.","id":"20200616_Visszavonul_Diego_a_szexualisan_tulfutott_galapagosi_oriasteknos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11b16f14-5a80-4636-a491-e4d8b6ef5d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbb14fd-4476-4cac-a925-00590689d8d1","keywords":null,"link":"/elet/20200616_Visszavonul_Diego_a_szexualisan_tulfutott_galapagosi_oriasteknos","timestamp":"2020. június. 16. 14:33","title":"Visszavonul Diego, a szexuálisan túlfűtött galápagosi óriásteknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kommentálta, hogy a Parlament megszavazta a veszélyhelyzet eltörlését.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kommentálta, hogy a Parlament megszavazta a veszélyhelyzet eltörlését.","id":"20200616_Orban_diktatura_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8401b3e-8b7a-47ac-9ce0-962445c24eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Orban_diktatura_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. június. 16. 13:37","title":"Orbán: \"A diktatúrázók olcsón megúszhatják\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Később éri el Magyarországot az építőipari válság, mint Európa legnagyobb részét, de lassabb lesz a kilábalás is az Euroconstruct szerint.","shortLead":"Később éri el Magyarországot az építőipari válság, mint Európa legnagyobb részét, de lassabb lesz a kilábalás is...","id":"20200615_epitoipar_epitkezes_munkanelkuli_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812b866d-f378-4e32-acfb-06eece023363","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200615_epitoipar_epitkezes_munkanelkuli_jarvany","timestamp":"2020. június. 15. 11:29","title":"Másfélmillió európai vesztheti el a munkáját az építőipar összeomlása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 436 ezren haltak meg világszerte koronavírusban.\r

","shortLead":"Eddig több mint 436 ezren haltak meg világszerte koronavírusban.\r

","id":"20200616_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dcbf02-11eb-41c4-aba2-096f95106197","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. június. 16. 07:59","title":"Túllépte a nyolcmilliót a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Berlini utca egy laborjában történt robbanás, az épületet kiürítették.","shortLead":"A Berlini utca egy laborjában történt robbanás, az épületet kiürítették.","id":"20200615_robbanas_ujpesti_labor_tuzoltosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d579dd84-3bd9-48f2-875a-5d9354e4b071","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_robbanas_ujpesti_labor_tuzoltosag","timestamp":"2020. június. 15. 12:12","title":"Robbanás volt egy újpesti laborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma ezer alá csökkent. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma ezer alá csökkent. ","id":"20200616_Mindossze_egy_uj_fertozott_van_ket_beteg_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330f1378-6b24-49cd-b0a2-89d45af815fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Mindossze_egy_uj_fertozott_van_ket_beteg_meghalt","timestamp":"2020. június. 16. 08:56","title":"Mindössze egy új koronavírus-fertőzött van, két beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szolgáltatók dolga, hogy lejelentsék a juttatásra jogosult dolgozókat. ","shortLead":"Az egészségügyi szolgáltatók dolga, hogy lejelentsék a juttatásra jogosult dolgozókat. ","id":"20200614_Emmi_egeszsegugyi_dolgozok_juttatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1f1d57-88fb-4665-a952-3ad547bb832c","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Emmi_egeszsegugyi_dolgozok_juttatas","timestamp":"2020. június. 14. 21:06","title":"Emmi: nem az egészségügyi dolgozók feladata igényelni az egyszeri juttatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]