Most jött meg a válasz: januárban nem szennyezett Mészáros cége

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cae4e57f-205c-4bd5-8328-9c9959685c2b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG volt főszerkesztő-helyettese számba veszi a főpolgármester elmúlt néhány hónapját és lehetséges irányokat is felvázol Karácsony Gergelynek. Vélemény. ","shortLead":"A HVG volt főszerkesztő-helyettese számba veszi a főpolgármester elmúlt néhány hónapját és lehetséges irányokat is...","id":"20200624_Horvath_Zoltan_A_tet_a_hely_a_befuto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae4e57f-205c-4bd5-8328-9c9959685c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1bdaad-79bb-4413-a225-887284e3dec7","keywords":null,"link":"/360/20200624_Horvath_Zoltan_A_tet_a_hely_a_befuto","timestamp":"2020. június. 24. 15:00","title":"Horváth Zoltán: Karácsony sikerének kulcsa az ellenzéki megállapodás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9986feb7-5fc5-4e09-a901-259f380d9111","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nehezen viseli, hogy megjelenhet John Bolton könyve.","shortLead":"Az amerikai elnök nehezen viseli, hogy megjelenhet John Bolton könyve.","id":"20200623_Trump_szerint_bortonbe_kellene_vonulnia_a_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9986feb7-5fc5-4e09-a901-259f380d9111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8f774f-6ee3-40a6-8bad-bf8e0929d15d","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Trump_szerint_bortonbe_kellene_vonulnia_a_volt_nemzetbiztonsagi_tanacsadojanak","timestamp":"2020. június. 23. 19:43","title":"Trump szerint börtönbe kellene vonulnia a volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860daa9e-563f-4e77-87db-d8cf9c5149cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jessi Combs 800 km/h-nál is jóval nagyobb sebességgel száguldott.","shortLead":"Jessi Combs 800 km/h-nál is jóval nagyobb sebességgel száguldott.","id":"20200625_posztumusz_rekord_halala_utan_lett_a_vilag_leggyorsabb_noi_soforje_jessi_combs_guiness_rekordok_konyve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=860daa9e-563f-4e77-87db-d8cf9c5149cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d068cb29-f701-497a-8c7d-ba4d62cee4c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_posztumusz_rekord_halala_utan_lett_a_vilag_leggyorsabb_noi_soforje_jessi_combs_guiness_rekordok_konyve","timestamp":"2020. június. 25. 09:21","title":"Posztumusz rekord: halála után lett a világ leggyorsabb női sofőrje Jessi Combs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főváros szerint a járvány alatt óriási kereslet alakult ki a védőeszközök iránt, nemzetközi szinten is nehéz volt olyan gazdasági szereplőt találni, aki rövid határidővel és nem irreális áron vállalja a szállítást. ","shortLead":"A Főváros szerint a járvány alatt óriási kereslet alakult ki a védőeszközök iránt, nemzetközi szinten is nehéz volt...","id":"20200623_HirTv_vedofelszereles_karacsony_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a06d8cf0-529c-4e78-b099-37521502ccc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56232730-35fc-466e-847b-6340ab920ec1","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_HirTv_vedofelszereles_karacsony_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 23. 18:50","title":"A HírTv szerint túlárazott védőfelszerelést vett a Főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","shortLead":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","id":"20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249daf55-4408-4817-aa12-29ad28088fa5","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","timestamp":"2020. június. 24. 14:17","title":"Megvan a Mintaapák új stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 20 darab érmét találtak a Várban, és egy ezüstláncot is medállal.","shortLead":"Több mint 20 darab érmét találtak a Várban, és egy ezüstláncot is medállal.","id":"20200625_kozepkori_kincs_budai_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669fc105-4049-4646-a115-babb13546528","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_kozepkori_kincs_budai_var","timestamp":"2020. június. 25. 13:42","title":"Középkori pénz bukkant elő a Budai Várban egy ásatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rekordert összesen 48 alkalommal pótdíjazták, és nyolc végrehajtási eljárás indult ellene.","shortLead":"A rekordert összesen 48 alkalommal pótdíjazták, és nyolc végrehajtási eljárás indult ellene.","id":"20200625_buntetes_bliccelo_BKK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a7265f-4cd6-454e-b74e-f922080121a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_buntetes_bliccelo_BKK","timestamp":"2020. június. 25. 07:59","title":"Közel kétmillió forintos büntetést fizetett egy bliccelő a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb68c963-3929-4050-8b4f-785e7229261a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földrengés epicentruma Mexikóvárostól 700 kilométerre volt, a Csendes-óceán partjánál.","shortLead":"A földrengés epicentruma Mexikóvárostól 700 kilométerre volt, a Csendes-óceán partjánál.","id":"20200623_foldrenges_mexiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb68c963-3929-4050-8b4f-785e7229261a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d09df5-361c-4de8-9952-43024a4bc3a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_foldrenges_mexiko","timestamp":"2020. június. 23. 20:18","title":"Nagyon erős földrengés volt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]