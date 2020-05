Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a84fc3a-6805-495a-962d-cd57f9401506","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány mindenkinek felborította az életét, de a Budapesti Fesztiválzenekar úgy döntött: megteremti a biztonságos feltételeket, és gőzerővel készülnek a 2020–21-es évadra, melyre a nagyközönség június 10-től vásárolhatja meg bérleteit. A szólójegyek és szabad bérletek június 24-től lesznek elérhetőek.","shortLead":"A koronavírus-járvány mindenkinek felborította az életét, de a Budapesti Fesztiválzenekar úgy döntött: megteremti...","id":"20200521_A_Fesztivalzenekar_mar_a_karanten_utanra_is_lat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a84fc3a-6805-495a-962d-cd57f9401506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0c2840-8c50-454e-a115-b624909712a6","keywords":null,"link":"/kultura/20200521_A_Fesztivalzenekar_mar_a_karanten_utanra_is_lat","timestamp":"2020. május. 21. 16:59","title":"A Fesztiválzenekar már a karantén utánra is lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f673ff94-796e-4028-a1fc-99dcc5caf0cb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az olvasottság nem számít, de már az sem, hogy érdemi információkat hirdessenek a kormányközeli sajtóban. Ha egy üzenetet tényleg el akar juttatni a kormányzat az emberekhez, akkor nem szégyenlős a világcégeket igénybe venni. ","shortLead":"Az olvasottság nem számít, de már az sem, hogy érdemi információkat hirdessenek a kormányközeli sajtóban. Ha...","id":"202021_a_propagandanak_nem_lehet_kampo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f673ff94-796e-4028-a1fc-99dcc5caf0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa89c34-74a7-4cca-b4bc-114a95b3d553","keywords":null,"link":"/360/202021_a_propagandanak_nem_lehet_kampo","timestamp":"2020. május. 22. 11:00","title":"Járvány idején is lélegeztetőn tartja az állam a fideszes médiacégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578b38f-c55b-436c-ba5d-c3b3820094b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész a koronavírus-járvány miatt nem jutott hozzá az megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz.","shortLead":"A zenész a koronavírus-járvány miatt nem jutott hozzá az megfelelő egészségügyi szolgáltatásokhoz.","id":"20200522_Meghalt_Mory_Kante","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5578b38f-c55b-436c-ba5d-c3b3820094b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656fe957-54d3-4b85-a23c-d299316014a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200522_Meghalt_Mory_Kante","timestamp":"2020. május. 22. 21:30","title":"Meghalt Mory Kanté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 115 csecsemő közül csak háromnál mutatták ki a koronavírust, de pár nap után ők is negatív tesztet adtak.","shortLead":"A 115 csecsemő közül csak háromnál mutatták ki a koronavírust, de pár nap után ők is negatív tesztet adtak.","id":"20200521_koronavirus_india_szules_gyermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197fbbe3-2036-453f-b161-c9f70e9ce920","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_koronavirus_india_szules_gyermek","timestamp":"2020. május. 21. 22:01","title":"Koronavírusos anyák adtak életet egészséges gyermekeknek Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka a Parlamentben.","shortLead":"Az ügyészség vádirata szerint viszont pont ez történt. 1,4 milliárdos bűncselekményt próbált elsikálni Simonka...","id":"20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81b6d104-80d2-4931-8ee3-8f3d0edc207a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dbd6ee-c592-4b94-8600-d3c37a2f7a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Kosa_Lajos_szerint_nem_is_Simonka_kedveert_modositottak_torvenyt","timestamp":"2020. május. 22. 07:57","title":"Kósa Lajos szerint nem is Simonka kedvéért módosítottak törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20952802-b14f-4365-bc1c-8c3b23ce2c59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenütt növekszik a forgalom, de kiugró érdeklődés sehol nincs. Az emberek óvatosak, maszkot viselnek, tartják a távolságot.","shortLead":"Mindenütt növekszik a forgalom, de kiugró érdeklődés sehol nincs. Az emberek óvatosak, maszkot viselnek, tartják...","id":"20200521_forgalom_szalloda_etterem_videk_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20952802-b14f-4365-bc1c-8c3b23ce2c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a812df30-454b-489f-8f21-2e4db9f9ebd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_forgalom_szalloda_etterem_videk_jarvany","timestamp":"2020. május. 21. 19:32","title":"Kezd visszatérni az élet a vidéki éttermekbe és szállodákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfee2ee0-970e-4056-81cb-0be9249f82f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Kübelwagen igazán stílusos alap egy átalakításhoz.","shortLead":"A Volkswagen Kübelwagen igazán stílusos alap egy átalakításhoz.","id":"20200521_Kulfoldon_is_felfigyeltek_a_borbe_varrt_magyar_VW_kabrio_csapatszallitora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfee2ee0-970e-4056-81cb-0be9249f82f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621e2dc5-6d62-45e4-9b15-60b14e1221be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Kulfoldon_is_felfigyeltek_a_borbe_varrt_magyar_VW_kabrio_csapatszallitora","timestamp":"2020. május. 21. 17:05","title":"Külföldön is felfigyeltek a bőrbe varrt magyar Volkswagen csapatszállítóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c225d75f-ad35-4726-83ff-54cb272efb06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tulajdonképpen eltűnt a szmog Nepál fővárosában.","shortLead":"Tulajdonképpen eltűnt a szmog Nepál fővárosában.","id":"20200521_Mount_Everest_Katmandu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c225d75f-ad35-4726-83ff-54cb272efb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85f5223-a749-43b0-b81c-606a733f99f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_Mount_Everest_Katmandu","timestamp":"2020. május. 21. 18:29","title":"Már el lehet látni a Mount Everestig Katmanduból, annyira kitisztult a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]