[{"available":true,"c_guid":"eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az F1-es csapat pilótája – a sportág egyetlen színes bőrű versenyzője –, Lewis Hamilton az utóbbi időben szószólója lett a feketékkel szembeni igazságtalanságok ellen küzdőknek.","shortLead":"Az F1-es csapat pilótája – a sportág egyetlen színes bőrű versenyzője –, Lewis Hamilton az utóbbi időben szószólója...","id":"20200629_mercedes_f1_lewis_hamilton_toto_wolff","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb68b086-acac-40a1-bb46-57966f706a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4da8ae7-4cbc-4420-80c6-9abd56262dd8","keywords":null,"link":"/elet/20200629_mercedes_f1_lewis_hamilton_toto_wolff","timestamp":"2020. június. 29. 16:56","title":"Feketére festi versenyautóit a Mercedes a fekete életekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93597366-8569-49e2-9e7c-94c572588fa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Varga Mihály szerint a gazdaság sikeres újraindítása miatt önti a közpénzt a vállalatokba a kormány.","shortLead":"Varga Mihály szerint a gazdaság sikeres újraindítása miatt önti a közpénzt a vállalatokba a kormány.","id":"20200630_kkv_vekop_100_milliard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93597366-8569-49e2-9e7c-94c572588fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b48b62-2e48-46f0-b4ba-aa7e6ed5086f","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_kkv_vekop_100_milliard","timestamp":"2020. június. 30. 11:59","title":"100 milliárdra pályázhatnak a cégek, amelyek fejlesztenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BM továbbra is a készletezésért felel.","shortLead":"A BM továbbra is a készletezésért felel.","id":"20200629_Pinter_Sandorbol_nem_lesz_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e797606-faf4-4c26-a293-294493a40717","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Pinter_Sandorbol_nem_lesz_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. június. 29. 18:42","title":"Pintér Sándorból nem lesz egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem a szív dönt, még csak nem is a fej, hanem a tüszőfolyadék. Erre a cseppet sem romantikus, a tudósok számára is meglepő következtetésre jutottak a Stockholmi Egyetem kutatói, amikor a gyermektelenség, illetve a megtermékenyülés okait vizsgálták. ","shortLead":"Nem a szív dönt, még csak nem is a fej, hanem a tüszőfolyadék. Erre a cseppet sem romantikus, a tudósok számára is...","id":"202026_valogatos_petesejtek_alulrol_jovo_kezdemenyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b72fd3a-e9db-4448-a6de-ecfa88b7e7bc","keywords":null,"link":"/360/202026_valogatos_petesejtek_alulrol_jovo_kezdemenyezes","timestamp":"2020. június. 30. 12:00","title":"Elképzelhető, hogy a petesejt eddig nem ismert módon válogat a spermiumok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d0c206-4383-49fb-ac95-55453c1d8ec5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb főhajtás az egészségügyi dolgozók előtt. ","shortLead":"Újabb főhajtás az egészségügyi dolgozók előtt. ","id":"20200629_Kongoan_ures_stadionban_enekelte_el_Miley_Cyrus_a_Helpet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d0c206-4383-49fb-ac95-55453c1d8ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffaeb584-ec23-4677-8e66-3699d036d473","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Kongoan_ures_stadionban_enekelte_el_Miley_Cyrus_a_Helpet","timestamp":"2020. június. 29. 14:05","title":"Kongóan üres stadionban énekelte el Miley Cyrus a Helpet (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az európai értékekért felelős bizottsági alelnök kijelentette, minden lehetséges eszközt bevetnek, nehogy Magyarország és Lengyelország megszeghesse a demokratikus játékszabályokat, ám közben Brüsszel civilizált, nyílt párbeszédre törekszik mindkét kormánnyal. Utóbbi így volt már a járvány előtt is, és így lesz utána is.","shortLead":"Az európai értékekért felelős bizottsági alelnök kijelentette, minden lehetséges eszközt bevetnek, nehogy Magyarország...","id":"20200701_Ket_ujabb_figyelmeztetes_Orbannak_Brusszelbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec80056-27bb-49ce-b668-2161962efa9e","keywords":null,"link":"/360/20200701_Ket_ujabb_figyelmeztetes_Orbannak_Brusszelbol","timestamp":"2020. július. 01. 07:33","title":"Két újabb figyelmeztetés Orbánnak Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A betegség kezelés nélkül akár 24 órán belül halálos lehet.","shortLead":"A betegség kezelés nélkül akár 24 órán belül halálos lehet.","id":"20200701_Bubopestis_fertozott_meg_ket_embert_Mongoliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d223f13-2753-49da-b550-1970b25d3752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf54405-827d-48df-a7a1-be32558bb45b","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Bubopestis_fertozott_meg_ket_embert_Mongoliaban","timestamp":"2020. július. 01. 10:37","title":"Bubópestis fertőzött meg két embert Mongóliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július 1-jén éjfélig ingyenes a közterületi parkolás.","shortLead":"Július 1-jén éjfélig ingyenes a közterületi parkolás.","id":"20200630_fizetos_parkolas_bevezetese_nem_egyertelmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c29af93-207f-42bf-8914-3d2782371e1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_fizetos_parkolas_bevezetese_nem_egyertelmu","timestamp":"2020. június. 30. 17:11","title":"Csütörtöktől kell ismét fizetni a parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]