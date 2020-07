Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ahogy 2015 óta mindig, ezúttal is úgy mennek a képviselők nyári szünetre, hogy kész van a következő évi költségvetés. Az év legfontosabb feladata a járvány miatti válság kezelése lesz, de a több ezer milliárd forintos válságkezelő alapok jelentős része csak már meglévő kiadások átcsoportosítása. Az igazán nagy kérdés az, mennyire lehet most előre tervezni 2021-re.","shortLead":"Ahogy 2015 óta mindig, ezúttal is úgy mennek a képviselők nyári szünetre, hogy kész van a következő évi költségvetés...","id":"20200703_koltsegvetes_2021_parlament_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396cb485-5d90-4110-8b96-dcdac4ad3379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200703_koltsegvetes_2021_parlament_valsag","timestamp":"2020. július. 03. 11:30","title":"Elfogadták a 2021-es költségvetést, de komolyan lehet venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapestiek többsége szerint stresszesebb volt parkolóhelyet találni a járványidőszak alatt.","shortLead":"A budapestiek többsége szerint stresszesebb volt parkolóhelyet találni a járványidőszak alatt.","id":"20200703_Autosok_ingyenes_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7416e21-f32d-4494-9b4d-a14a031cdc8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Autosok_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. július. 03. 16:20","title":"Nem változtattak a szokásaikon az autósok az ingyenes parkolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre debütál.","shortLead":"A kettéhajtható eszközöknél is izgalmasabb mobilt tervezett az LG. Ha minden jól alakul, a Project B nevű eszköz jövőre...","id":"20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24b00179-9775-4a4b-8c9c-fba6c328e5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fa9f98-c85a-4f4e-a68e-86db9ac364b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_lg_project_b_feltekerheto_mobil","timestamp":"2020. július. 03. 11:33","title":"LG: jövőre kiadjuk a világ első feltekerhető mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője felháborítóan enyhének tartja a volt perui nagykövet ügyében hozott ítéletet.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője felháborítóan enyhének tartja a volt perui nagykövet ügyében hozott ítéletet.","id":"20200702_kaleta_gabor_deutsch_tamas_itelet_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635db60-6b7a-4799-bb33-e775b3fd2ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_kaleta_gabor_deutsch_tamas_itelet_birosag","timestamp":"2020. július. 02. 21:44","title":"Deutsch: „Van ez az aberrált, pedofil képeket tonnaszám gyűjtögető Kaleta nevű volt nagykövet” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d5d629-1895-4a23-b6a4-3fb49674e989","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár sok országban igyekeznek úgy tenni, mintha már elmúlt volna a koronavírus-veszély, a számok egészen másról tanúskodnak. Világszerte rendületlenül nő a fertőzöttek száma, az USA és Brazília nagyon rosszul áll és Európában, többek között Magyarország szomszédjainál is visszatérőben van a kór. Aki siet az enyhítéssel, az pórul járhat.","shortLead":"Bár sok országban igyekeznek úgy tenni, mintha már elmúlt volna a koronavírus-veszély, a számok egészen másról...","id":"20200702_Koronavirus__ugy_tert_vissza_hogy_el_sem_ment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1d5d629-1895-4a23-b6a4-3fb49674e989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88387202-167d-4dac-85af-d4e669fe5cd3","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_Koronavirus__ugy_tert_vissza_hogy_el_sem_ment","timestamp":"2020. július. 02. 18:07","title":"A koronavírus úgy tért vissza, hogy el sem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszország korábban tagadta, hogy náluk szabadultak volna fel a részecskék, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség pedig azt közölte: a térségbeli országoknak mind vannak atomreaktoraik.","shortLead":"Oroszország korábban tagadta, hogy náluk szabadultak volna fel a részecskék, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség pedig...","id":"20200703_nemzetkozi_atomenergiaugynokseg_radioaktivitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08f0675-af99-4029-874f-b5a52a1577c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_nemzetkozi_atomenergiaugynokseg_radioaktivitas","timestamp":"2020. július. 03. 14:45","title":"Erőműből eredhet az Észak-Európában mért radioaktív felhő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","shortLead":"Smartville-nek is hívják a Hambach melletti üzemet, amelyben 1997 óta gyártják a kis autókat.","id":"20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ce9b35-d188-4f39-803d-28d537fdb6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40af00f1-058a-440e-a3fc-d83f2b99ec77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Szabadulna_a_Smartot_gyarto_uzemetol_a_Daimer","timestamp":"2020. július. 04. 10:51","title":"Szabadulna a Smartot gyártó üzemétől a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8906953e-2bad-4b42-802e-33156098b9eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem kutatói egy igen hasznos találmánnyal álltak elő, ami nagyban megkönnyítheti a halláskárosultak kommunikációját.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem kutatói egy igen hasznos találmánnyal álltak elő, ami nagyban megkönnyítheti a halláskárosultak...","id":"20200703_jelnyelv_hallaskarosult_kesztyu_szenzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8906953e-2bad-4b42-802e-33156098b9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae765e2-cbc5-4246-9b6a-5f992276e658","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_jelnyelv_hallaskarosult_kesztyu_szenzor","timestamp":"2020. július. 03. 19:03","title":"Olyan kesztyűt fejlesztettek a tudósok, amelyikkel bárki megértheti a jelnyelvet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]