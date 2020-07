Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elsősorban energiafüggősége és földrajzi közelsége miatt, mondta David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete egy amerikai rádiós beszélgetős műsorban helyi idő szerint vasárnap.","shortLead":"Elsősorban energiafüggősége és földrajzi közelsége miatt, mondta David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti...","id":"20200706_Cornstein_Magyarorszag_Moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acd6d67-7e15-40af-9e06-0b36c18e69e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Cornstein_Magyarorszag_Moszkva","timestamp":"2020. július. 06. 14:07","title":"Amerikai nagykövet: Magyarországnak kapcsolatban kell állnia Moszkvával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ac2140-0747-46c0-9b95-8944196b303a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Ikea a jövőben is előszeretettel alkalmazná a technológiát, hogy újabb élményeket teremtsen a vásárlóinak.","shortLead":"A jelek szerint az Ikea a jövőben is előszeretettel alkalmazná a technológiát, hogy újabb élményeket teremtsen...","id":"20200705_ikea_lakberendezes_ar_vr_virtualis_valosag_everyday_experiments_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01ac2140-0747-46c0-9b95-8944196b303a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e5fd17-d921-44df-a16d-5e5d1545420d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_ikea_lakberendezes_ar_vr_virtualis_valosag_everyday_experiments_video","timestamp":"2020. július. 05. 20:03","title":"Látványosat villantott az IKEA: ilyennek képzeli a jövő lakberendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d806667c-e339-4493-b5f5-78396b53be2e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhunyt 102 éves korában Earl Cameron, filmtörténet egyik úttörő fekete brit színésze, aki az elsők között szerepelt olyan mainstream filmekben, mint a James Bond, vagy a Ki vagy Doki?, de az Eredet vagy A tolmács című produkciókból is ismerhetik a nézők. ","shortLead":"Elhunyt 102 éves korában Earl Cameron, filmtörténet egyik úttörő fekete brit színésze, aki az elsők között szerepelt...","id":"20200705_Meghalt_Earl_Cameron_az_egyik_elso_fekete_szinesz_aki_szerepet_kapott_szuperprodukciokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d806667c-e339-4493-b5f5-78396b53be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3439c985-e070-43a9-b7c1-9d306e1d0f8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200705_Meghalt_Earl_Cameron_az_egyik_elso_fekete_szinesz_aki_szerepet_kapott_szuperprodukciokban","timestamp":"2020. július. 05. 14:45","title":"Meghalt Earl Cameron, az egyik első fekete színész, aki szerepet kapott szuperprodukciókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hónapokkal korábban indult alapjogi vizsgálat a koronavírus alatt meghozott egészségügyi döntések miatt, de eredmény még mindig nincsen. Kozma Ákos szerint egy-egy intézkedés orvosszakmai megalapozottságát az ombudsman nem vizsgálhatja.","shortLead":"Már hónapokkal korábban indult alapjogi vizsgálat a koronavírus alatt meghozott egészségügyi döntések miatt, de...","id":"20200706_bangone_kozma_koronavirus_ombudsman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dc6552-df9a-4301-8a95-65aaeadf996e","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_bangone_kozma_koronavirus_ombudsman","timestamp":"2020. július. 06. 17:17","title":"Senki sem fordult az ombudsmanhoz azzal, hogy hazaküldték a kórházból, és ezzel jogsérelem érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f167da4-32e7-4bf0-a475-cef808c4bc63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó vezetője egy teherautónak ütközött. A sofőrt kritikus állapotban vitték kórházba.","shortLead":"Az autó vezetője egy teherautónak ütközött. A sofőrt kritikus állapotban vitték kórházba.","id":"20200706_baleset_viii_kerulet_opel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f167da4-32e7-4bf0-a475-cef808c4bc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929d2cc2-4a71-43df-bdde-83793b8a047c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_baleset_viii_kerulet_opel","timestamp":"2020. július. 06. 15:55","title":"Képek jöttek a VIII. kerületben összetört Opelről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hidegfrontnak köszönhetően búcsút mondhatunk a kánikulának.","shortLead":"Egy hidegfrontnak köszönhetően búcsút mondhatunk a kánikulának.","id":"20200706_hidegfront_zivatar_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49823ea3-7b58-42cf-89a6-8e907ef748e1","keywords":null,"link":"/elet/20200706_hidegfront_zivatar_eso","timestamp":"2020. július. 06. 05:26","title":"Este jön a lehűlés, viharokra számítsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre inkább úgy tűnik, nem szimpla pletyka volt, hogy az Apple újfajta Touch ID-n dolgozik. A tervet már látni, azt viszont nem, tényleg lesz-e belőle valami.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, nem szimpla pletyka volt, hogy az Apple újfajta Touch ID-n dolgozik. A tervet már látni, azt...","id":"20200706_apple_iphone_touch_id_kijelo_ala_tett_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae5d435-73a8-4c49-a216-da3ad7d9efc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_apple_iphone_touch_id_kijelo_ala_tett_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2020. július. 06. 09:33","title":"Készített egy tervet az Apple, a kijelző alatt térhet vissza a Touch ID","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a869e03d-bbd2-4444-bd49-8aea51c82380","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Régi sebeket szakított fel Belgium az Amerikából indult szobordöntési hullám és a Kongói Demokratikus Köztársaság függetlenségének hatvanadik évfordulója. A gyarmati múlttal való szembenézéshez fontos lépés, hogy első belga uralkodóként Fülöp király hivatalosan is sajnálatát fejezte ki a gyarmattartó időszak „fájdalmas epizódjai\" miatt.","shortLead":"Régi sebeket szakított fel Belgium az Amerikából indult szobordöntési hullám és a Kongói Demokratikus Köztársaság...","id":"20200707_Szeretettel_Brusszelbol_Felszinre_tort_a_gyarmattarto_mult_traumaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a869e03d-bbd2-4444-bd49-8aea51c82380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fee957d-38f0-4318-bdec-bae6f9e69a76","keywords":null,"link":"/360/20200707_Szeretettel_Brusszelbol_Felszinre_tort_a_gyarmattarto_mult_traumaja","timestamp":"2020. július. 07. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Felszínre tört a belga gyarmattartó múlt traumája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]