[{"available":true,"c_guid":"2c9f3ff2-30a0-4311-b530-c9a6dc77dfcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Roblox azt ígérte, visszatérít a pénzét annak a brit férfinek, akinek a lánya játékpénznek gondolta a Robloxon belüli vásárlásokat.","shortLead":"A Roblox azt ígérte, visszatérít a pénzét annak a brit férfinek, akinek a lánya játékpénznek gondolta a Robloxon belüli...","id":"20200706_roblox_jatek_mikrotranzakcio_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f3ff2-30a0-4311-b530-c9a6dc77dfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5a8b49-3af1-4573-8955-a205a309b149","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_roblox_jatek_mikrotranzakcio_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2020. július. 06. 10:33","title":"Ártatlan játéknak tűnt, 1,8 millió forintnyi pénzt költött egy 11 éves kislány a Robloxban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beruházó levélben értesítette őket, hogy jövő héten kikapcsolják az áramot. Ez az a lakópark, amely, bár már évek óta lakják, papíron nem is létezik. ","shortLead":"A beruházó levélben értesítette őket, hogy jövő héten kikapcsolják az áramot. Ez az a lakópark, amely, bár már évek óta...","id":"20200705_Csaknem_szaz_csalad_maradhat_aram_nelkul_egy_veresegyhazi_lakoparkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2eaac0-efe1-4f36-84f0-eff64e8b31dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Csaknem_szaz_csalad_maradhat_aram_nelkul_egy_veresegyhazi_lakoparkban","timestamp":"2020. július. 05. 13:24","title":"Csaknem száz család maradhat áram nélkül egy veresegyházi lakóparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oktató és utasa is megsérült. ","shortLead":"Az oktató és utasa is megsérült. ","id":"20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79a55dfc-a471-47b3-86b8-d23e5a173897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db8c2d8-cac0-4876-9905-a57bc60013e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Vitorlazogep_zuhant_le_Miskolcon","timestamp":"2020. július. 05. 13:31","title":"Vitorlázógép zuhant le Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c43690-18c5-4233-9fd9-9a55ec6cbd23","c_author":"Polgár György / Brüsszel","category":"360","description":"Milliókat öltek és csonkítottak meg Kongóban II. Lipót belga uralkodó idején, azonban a király büszke volt a hódítására, és Afrika-múzeumot alapított Brüsszelben. A kiállítás mostani átdolgozása lökést adott annak, hogy az ország feldolgozza szégyenletes múltját, ennek első lépéseként Fülöp király bocsánatot kért.","shortLead":"Milliókat öltek és csonkítottak meg Kongóban II. Lipót belga uralkodó idején, azonban a király büszke volt...","id":"202027__belga_gyarmati_orokseg__bocsanatkeres__szobordontes__lipot_mezeje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2c43690-18c5-4233-9fd9-9a55ec6cbd23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526a4313-eb14-4d2f-8eb2-1725a4f2c0f4","keywords":null,"link":"/360/202027__belga_gyarmati_orokseg__bocsanatkeres__szobordontes__lipot_mezeje","timestamp":"2020. július. 05. 16:00","title":"Belgium végre szembenéz népirtó gyarmattartói múltjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két vírusteszt és ugyanúgy 14 nap karantén vár azokra, akik az EU-n kívüli országokból lépnének be.","shortLead":"Két vírusteszt és ugyanúgy 14 nap karantén vár azokra, akik az EU-n kívüli országokból lépnének be.","id":"20200706_olaszorszag_hatarellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830526ac-586c-427b-9548-751aa00cc426","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_olaszorszag_hatarellenorzes","timestamp":"2020. július. 06. 21:33","title":"Olaszország szigorítja a határellenőrzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0338076-f55c-4b45-9c28-dc7a9112f453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy összekötő úton engedte a volánhoz a hatéves fiát egy férfi Bács-Kiskunban.","shortLead":"Egy összekötő úton engedte a volánhoz a hatéves fiát egy férfi Bács-Kiskunban.","id":"20200706_vezetes_hateves_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0338076-f55c-4b45-9c28-dc7a9112f453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2feac864-5722-45b2-bf39-16fd04b44e6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_vezetes_hateves_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 06. 00:02","title":"A neten élőzte, ahogy vezetni tanítja a 6 éves fiát, vádat emeltek ellene – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","shortLead":"Csodálatos adalék egy szövevényes történethez.","id":"20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab434ab-98a0-4c40-b68e-976dbdb07e3e","keywords":null,"link":"/elet/20200705_II_Erzsebet_tronjan_pozolt_Jeffrey_Epstein_baratnoje_es_Kevin_Spacey","timestamp":"2020. július. 05. 17:08","title":"II. Erzsébet trónján pózolt Jeffrey Epstein barátnője és Kevin Spacey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány miatt mérsékelt részvételi arány is hozzájárulhatott a HDZ sikeréhez, de a járvány okozta gazdasági válság kezelése lesz a legnagyobb kihívás előtte.","shortLead":"A járvány miatt mérsékelt részvételi arány is hozzájárulhatott a HDZ sikeréhez, de a járvány okozta gazdasági válság...","id":"20200706_EU_Horvatorszag_parlamenti_valasztasok_szemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41485920-a0f5-41f8-b358-ae5d6d4b3570","keywords":null,"link":"/360/20200706_EU_Horvatorszag_parlamenti_valasztasok_szemle","timestamp":"2020. július. 06. 07:30","title":"Nyugati lapok: Nehéz feladat vár a vártnál nagyobb győzelmet arató horvát kormánypártra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]