Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok a minisztérium YouTube-csatornáján is elérhetőek, az első rész az előtt került fel oda, hogy a minisztérium szerződése hatályba lépett. A csatornát Mészáros Beatrix cége 2019-ben szerezte meg a fideszes médiaalapítványból, a vállalat rögtön 1,2 milliárdos bevételt csinált, igaz, ebből 900 millió forint szponzoráció volt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) 2020. májusában 9,6 millió forintért szerződött A mi kis családunk című dokureality filmsorozat elkészítésére – derül ki a tárca által nyilvánosságra hozott szerződéslistából. Az Emmi egyszer már kötött hasonló szerződést ugyanezzel a céggel (Preport PR Kommunikációs Kft.) 2019 decemberében a „Mi családunk értékközpontú családi dokureality filmsorozat elkészítésére”, akkor 10,4 millió forintért – a cím alapján lehet ugyanannak a sorozatnak az első évada.

A sorozat, illetve az Emmi szerződései azért érdekesek, mert a műsort az a Life TV vetíti, ami Mészáros Lőrincné Kelemen Beatrix televíziója.

Mészáros Lőrincné Kelemen Beatrix © Túry Gergely

Egy felvillanó logó jelzi a 20 millió forintot

A mi kis családunkat a Life TV tökéletesen saját gyártású műsorként kezeli. Olyannyira, hogy maga Mészáros Beatrix aposztrofálta ilyenként, amikor 2019 októberében a csatorna megújulásáról beszélt (Mészárosné cége 2019-ben szerezte meg a Life-ot és testvércsatornáját, az Ozone-t – erre még visszatérünk). Arról sehol sem esett szó, hogy a sorozat elkészítésében az Emmi bármilyen módon részt vesz.

A csatorna január 28-án harangozta be a Facebookon, hogy a sorozat a második évaddal folytatódik, egyszersmind jelentkezőket kért (a sorozat igazi családok igazi problémáival foglalkozik) az [email protected] emailcímre. Az Emmi a maga szerződésének hatályát május 13-a és június 10-e közé datálta a Preport Kft-vel. Fontos hangsúlyozni, hogy nem támogatási, hanem vállalkozási szerződésről van szó, tehát a minisztérium nem támogatást nyújt egy mondjuk közérdekűnek ítélt projekthez, hanem vállalkozási szerződés keretében fizet.

Épp így történt a korábbi Emmi-szerződés esetében is. Azt a tárca 2019. december 4-e és 5-e közé datálta (igen: egész pontosan egy napos időtartamra). Az első évad első része pedig november 26-án, vagyis a szerződés hatályba lépése előtt már a YouTube-on is elérhető volt. Ráadásul nem a Life TV YouTube-csatornáján, hanem a Családbarát Magyarországén. Létezik egy Családbarát Ország Kft. nevű állami cég, de a csatorna nem az övék, hanem az Emmi Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságáé – közölték a hvg.hu-val. Érdekes módon a Life TV a saját aloldalán a Családbarát Magyarország csatornájáról illeszti be a videókat. Ezeken a Life TV logója szerepel, a stáblistán pedig a Life TV tulajdonosa, a Media Vivantis Zrt. látható. Az Emmi közreműködésére mindössze a stáblista után felvillanó Családbarát Magyarország logó utal.

Közbejött a járvány

Jóhiszeműen kiindulhatunk abból, hogy a Life TV (illetve tulajdonosa, a Media Vivantis) és az Emmi koprodukcióban gyártatják a sorozatot, ennek megfelelően az Emmi osztja meg az epizódokat a YouTube-on, a Life TV pedig vetíti őket. Azért jó lenne tudni (minthogy a sorozatban nem kevés közpénz van), hogy összesen mennyibe kerül a sorozat előállítása, hogyan néz ki a megállapodás, kinek a kezében vannak a szerzői jogok.

Kérdéseinkkel kerestük az Emmit, a Media Vivantist és a Preportot. Előbbi két helyről nem válaszoltak, Andrási Kata, a Preport tulajdonos-ügyvezetője a jogokkal, jogdíjakkal kapcsolatos kérdésekkel a Life TV-hez irányított minket, mivel a sorozatot ők sugározzák. Az Andrási Kata rendelkezésére álló adatok szerint az első évad nyolc epizódja nyolc ismétlést követően januárig 226 ezer megtekintést ért el.

„A 2019-es első évadot követően a második évad gyártására is sor került, eredetileg már a tavaszi szezonban műsorra tűzte volna a Life TV a második évadot, de a világjárvány sajnos a mi forgatásainkat is érintette, így az őszi idényben kerülnek sugárzásra a második évad epizódjai” – közölte Andrási Kata.

A dátumok kicsit furcsák

Legalábbis különös, hogy az Emmi épp a Life TV-t találta meg az együttműködéshez – vagy esetleg a Life TV találta meg az Emmit. Hiszen a tárca szerződése ugyebár még sehol nem volt, amikor az első epizód felkerült az Emmi-féle YouTube-csatornára. És az is furcsa, hogy az Emmi egynapos szerződést kötött a sorozat elkészítésére – nyolc epizód elkészítése nyilván nem egy nap. Az összkép nagyon úgy fest, hogy már novemberben (sőt még korábban) volt valamiféle megállapodás az Emmi és a Media Vivantis között, amit a minisztérium gyakorlatilag csak lepapírozott december elején a Preporttal kötött szerződéssel. A két kontraktus 9,6, és 10,4 millió forintja együtt amúgy pont 20 millió.

Egyébként nem ez volt a Preport és az Emmi első együttműködése, a minisztérium Családvarázs című sorozatán szintén van kreditje a cégnek. Ennek epizódjai ugyancsak a Családbarát Magyarország-csatornán nézhetők, illetve tévé is vetítette őket. Viszont nem egy privát csatorna, hanem a közmédia M2-je.

A Preport honlapjának tanúsága szerint nem szűkölködik az állami megrendelésekben. A cég tulajdonosa és ügyvezetője Andrási Annamária Kata. Az Emminél a 2010-14-es ciklusban a parlamenti államtitkárság sajtófőnöke volt bizonyos Andrási Annamária Kata, de nem egyértelmű, hogy ugyanarról a személyről van-e szó. Erre rákérdeztünk, de egyelőre nem kaptunk választ.

Rögtön meglett a busás nyereség

Ahogy az sem egyértelmű, pontosan hogyan jutott hozzá Mészáros Beatrix a Life TV-hez (és társához, az Ozone-hoz). Az biztos, hogy a fideszes médialapítványból, a KESMA-ból szerezte őket. Attól, amelynek Mészáros Lőrinc a teljes médiaportfolióját odaajándékozta, és amelynek központi cége (a vállalatcsoport uralkodó tagja) Mészáros volt érdekeltsége, a Mediaworks lett. A Life és az Ozone működtetője korábban az Origót kiadó New Wave Media volt, ezt Matolcsy György jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám ajándékozta a KESMA-nak.

A Media Vivantist 2019. március 29-én alapították, egyedüli tulajdonosa Mészáros Beatrix, vezérigazgatója Hajdú Péter, az igazgatóságának tagja még Vaszily Miklós és György Bence, illetve Tima János. Vaszily Miklós régi motoros, jelenleg, az Index hirdetési felületeit értékesítő Indamédia résztulajdonosa, a TV2 elnöke, korábban az MTVA megbízott vezérigazgatója, még korábban pedig az Origo kiadóját vezette 2014-ig, mielőtt a Magyar Telekom eladta a portált. György Bence pedig főszerkesztőként irányította az Origo betagozódását a fideszes médiagépezetbe 2016-ban és 2017-ben. Tima János a TV2 fölött álló cég vezérigazgatója, ezen túl Mészáros Lőrinc jó ismerőse, a Felcsúttal szomszédos Alcsútdoboz alpolgármestere a Fidesz színeiben.

Vaszily Miklós © MTI / Szigetváry Zsolt

A cég élete első évében (pontosabban élete első nyolc hónapjában) kapásból 1,2 milliárd forintos árbevételt és 120 millió forint profitot ért el – derül ki beszámolójából. A mesés árbevétel legnagyobb szeletét, 897,7 millió forintot valamiféle szponzorációs bevétel adta, de a beszámolóból nem derül ki, hogy ez pontosan miféle – a cég nem válaszolt a hvg.hu megkeresésére. Befolyt még 35 millió forint valamiféle csereügyletből vagy ügyletekből, valamint 79 millió „egyéb” szolgáltatás nyújtásából. A reklámbevétel mindössze 60 millió volt, a terjesztésből származó bevétel pedig 138 millió.

A Media Vivantis TV-licence vásárlás címen 70 millió forintos vagyont könyvelt, ezen kívül 132 millió forint értékben szerzett be közelebbről meg nem határozott, egyéb vagyoni jogokat. TV-tartalmakat 38 millió forint értékben vásároltak.

2019 március 29-én (vagyis a Media Vivantis alapítása napján) jelentették be, hogy Mészáros Beatrix elnök és Vaszily Miklós vezérigazgató távozik az Echo Televízió éléről. Ekkor jelentették be azt is, hogy Mészáros Beatrix lesz az Ozone TV és a Life TV elnöke. Az Echót ugyanis Mészáros Lőrinc szintén odaajándékozta a KESMA-nak, ahol beolvadt a Simicska Lajostól a 2018-as választási győzelem után megszerzett Hír TV-be.