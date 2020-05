Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a9b79e2-6d2a-459f-9540-127896ab9bf2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Milyen az észak-koreai elit, a helyi felső tízezer élete? Mit engedhetnek meg maguknak a mindennapokban? Hogyan fest a korrupció és a legtehetősebbek kapcsolata? Miért igazi státusszimbólum Észak-Koreában az autó? ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200506_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_3_resz__Luxus_es_statuszszimbolumok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9b79e2-6d2a-459f-9540-127896ab9bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f631f1cd-85bd-4173-a377-884e057eb944","keywords":null,"link":"/360/20200506_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_3_resz__Luxus_es_statuszszimbolumok","timestamp":"2020. május. 06. 19:30","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 3. rész – Luxus és státuszszimbólumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a349593c-a13f-4e03-8df0-0da86ba68080","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Ómolnár Miklós újságíróként kezdte pályáját, majd a rendszerváltás idején a Kisgazdapárt egyik emblematikus személyisége lett, majd visszatért a sajtóvilágba. A HVG 1991 áprilisában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Ómolnár Miklós újságíróként kezdte pályáját, majd a rendszerváltás idején a Kisgazdapárt egyik emblematikus...","id":"20200506_Rendszervaltok30__Omolnar_Miklos_1991_HVGportre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a349593c-a13f-4e03-8df0-0da86ba68080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c1ce27-b22f-4fcb-b202-c7d25fc38103","keywords":null,"link":"/360/20200506_Rendszervaltok30__Omolnar_Miklos_1991_HVGportre","timestamp":"2020. május. 06. 17:30","title":"Rendszerváltók30 – Ómolnár Miklós: Az egész olyan, mint egy kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa szerint a lány gyakran váltogatta partnereit. \r

","shortLead":"Az apa szerint a lány gyakran váltogatta partnereit. \r

","id":"20200505_Maro_folyadekkal_ontotte_le_lanyat_egy_ferfi_Oroshazan_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dae330-a5be-4e6d-9740-845f936e9ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Maro_folyadekkal_ontotte_le_lanyat_egy_ferfi_Oroshazan_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","timestamp":"2020. május. 05. 21:54","title":"Maró folyadékkal öntötte le lányát egy férfi Orosházán, már az ügyészség vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e133784-b30b-42e5-9008-42e8de1d906d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából 57 ezer diák térhetett vissza szerdán az iskolapadba a járvány egyik kitörési pontjának számító Vuhanban.","shortLead":"Nagyjából 57 ezer diák térhetett vissza szerdán az iskolapadba a járvány egyik kitörési pontjának számító Vuhanban.","id":"20200506_arcmaszk_lazmeres_vuhan_iskola_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e133784-b30b-42e5-9008-42e8de1d906d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffcdda3-9377-4b66-a84a-eb61305be218","keywords":null,"link":"/elet/20200506_arcmaszk_lazmeres_vuhan_iskola_gyerekek","timestamp":"2020. május. 06. 17:42","title":"Arcmaszk, lázmérés, plexilap – így járnak újra iskolába a vuhani gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f948b80b-3ddd-46a2-9ec9-52eb51584238","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem vesztette el a humorérzékét az egykori belügyminiszter, így tud mosolyogni az operatív törzs minden fellépésén, s örül a hírnek, hogy a svájciak is tartják a kötelező távolságot, \"csak nem értik, miért kell ennyire közel menni a másik emberhez\". Kuncze szerint Orbánék egyetlen fontos szakpolitikai kérdést sem kezeltek a válság kapcsán, ugyanakkor a miniszterelnök erőfeszítéseket tesz, hogy a \"nagy védelmező szerepében\" egyedül léphessen fel.","shortLead":"Nem vesztette el a humorérzékét az egykori belügyminiszter, így tud mosolyogni az operatív törzs minden fellépésén, s...","id":"20200505_Kuncze_Gabor_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f948b80b-3ddd-46a2-9ec9-52eb51584238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff336386-aca6-4a66-8d5e-269c1dad05cb","keywords":null,"link":"/360/20200505_Kuncze_Gabor_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 05. 18:30","title":"Kuncze Gábor a Home office-ban: \"Ez egy olyan tető, aminél még van feljebb is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát, nem Budapest lett az.","shortLead":"Hát, nem Budapest lett az.","id":"20200506_becs_a_vilag_legzoldebb_varosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65c4355-c992-4438-b243-439545346511","keywords":null,"link":"/elet/20200506_becs_a_vilag_legzoldebb_varosa","timestamp":"2020. május. 06. 16:11","title":"Megválasztották a világ legzöldebb városát, nincs is messze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f8ac41-a435-4250-95a8-6307218640f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kellemesen alacsony fogyasztású 3-as BMW abszolút nem vall szégyent még a német autópályákon sem.","shortLead":"Ez a kellemesen alacsony fogyasztású 3-as BMW abszolút nem vall szégyent még a német autópályákon sem.","id":"20200506_355_loeros_dizelmotort_kapott_a_csaladi_kombi_3as_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f8ac41-a435-4250-95a8-6307218640f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f775a9-35b2-4401-94d6-a9723c21fada","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_355_loeros_dizelmotort_kapott_a_csaladi_kombi_3as_bmw","timestamp":"2020. május. 06. 11:21","title":"355 lóerős lágyhibrid dízelmotort kapott a családi kombi 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a román legfelsőbb bírósághoz fordult a román elnök mondatai miatt.\r

","shortLead":"Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a román legfelsőbb bírósághoz fordult...","id":"20200505_Tokes_Laszloek_feljelentettek_uszitasert_Klaus_Iohannist","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4264056-79f4-4705-8eac-6e27604aa30f","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Tokes_Laszloek_feljelentettek_uszitasert_Klaus_Iohannist","timestamp":"2020. május. 05. 17:52","title":"Tőkés Lászlóék feljelentették uszításért Klaus Iohannist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]