Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétköznapokban talán bele sem gondolunk, de az általunk használt kütyük és elektronikai eszközök óriási terhelést jelentenek a környezet számára. Amíg működőképes az egység, nincs vele különösebb probléma: a baj akkor kezdődik, ha kidobjuk.","shortLead":"A hétköznapokban talán bele sem gondolunk, de az általunk használt kütyük és elektronikai eszközök óriási terhelést...","id":"20200730_e_hulladek_elektromos_hulladek_szemet_kornyezetszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917b510d-3de0-4ec4-ab85-7f1b39ff5ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_e_hulladek_elektromos_hulladek_szemet_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. július. 30. 11:03","title":"Rosszabb a helyzet, mint valaha, csak úgy öntjük bele a világba az elektromos hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926ffc08-347c-4828-a40b-3d74866f6f4d","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"A koronavírus megjelenése óriási kihívás elé állította az emberiséget. A világméretű probléma leküzdésében pedig nem csak a tudósoknak jut komoly szerep, hanem a legmodernebb informatikai fejlesztéseknek is – köztük a szuperszámítógépeknek, amelyek rendkívül nagy memóriájukkal és számítási kapacitásukkal veszik fel a harcot a világjárvánnyal. ","shortLead":"A koronavírus megjelenése óriási kihívás elé állította az emberiséget. A világméretű probléma leküzdésében pedig nem...","id":"lenovo_20200728_szuperszamitogepek_koronavirus_technologia_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926ffc08-347c-4828-a40b-3d74866f6f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bb6655-78df-45e4-89cc-462cf1d29b24","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20200728_szuperszamitogepek_koronavirus_technologia_orvos","timestamp":"2020. július. 28. 17:30","title":"Eljön az a világ, amikor az embereknek soha nem kell orvoshoz járniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"d670afdc-82b9-45c5-b921-6a163cc06999","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Egyre többen egyre nagyobb mennyiségű online adatot mozgatunk meg hétköznapjaink során, de vajon milyen további fejlesztésekre van szükség, illetve hogyan tud felkészülni az ICT-szektor például a koronavírus-járvány következő hullámára? Kis Alberttel, az Invitech infrastruktúra és társszolgáltatói vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk. ","shortLead":"Egyre többen egyre nagyobb mennyiségű online adatot mozgatunk meg hétköznapjaink során, de vajon milyen további...","id":"invitech_20200730_koronavirus_jarvany_tavkozles_kis_albert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d670afdc-82b9-45c5-b921-6a163cc06999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b838ef-aa0d-4cfe-821b-d2b959fe182d","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20200730_koronavirus_jarvany_tavkozles_kis_albert","timestamp":"2020. július. 30. 07:30","title":"Jól vizsgázott a távközlési infrastruktúra a járvány során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság dönt, mivel a Szegedi Járásbíróság valamennyi büntetőügyes bírája elfogultságot jelentett be. A szegedi képviselőn kívül még hét gyanúsított letartóztatásáról hoznak határozatot.","shortLead":"A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság dönt, mivel a Szegedi Járásbíróság valamennyi büntetőügyes bírája...","id":"20200730_Kecskemeten_dontenek_az_afacsalassal_gyanusitott_szegedi_kepviselo_letartoztatasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b2d121-12fd-4f34-ad23-dfd74d1126c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Kecskemeten_dontenek_az_afacsalassal_gyanusitott_szegedi_kepviselo_letartoztatasarol","timestamp":"2020. július. 30. 09:03","title":"Kecskeméten döntenek az áfacsalással gyanúsított szegedi képviselő letartóztatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország és Lengyelország védekezésre kényszerült az uniós csúcstalálkozó után, de arról még nincs szó, hogy feltennék a kezüket. Van ugyanis még mozgáslehetőségük, noha elvileg egyértelmű, hogy a jövőben csak a jogállamiság betartása esetén kaphatnak támogatást Brüsszeltől - írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Magyarország és Lengyelország védekezésre kényszerült az uniós csúcstalálkozó után, de arról még nincs szó...","id":"20200729_FAZ_Meg_messze_nem_biztos_hogy_Orban_es_Kaczynski_a_padlora_kerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e92ba9a-85e3-4fa8-a0b8-962362fccd04","keywords":null,"link":"/360/20200729_FAZ_Meg_messze_nem_biztos_hogy_Orban_es_Kaczynski_a_padlora_kerult","timestamp":"2020. július. 29. 07:32","title":"FAZ: Még messze nem biztos, hogy Orbán és Kaczynski a padlóra került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826eda72-1b4b-4617-8edb-d73aa4b52c01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-t viszont becsüli, mert pont az, aminek mondja magát.","shortLead":"A DK-t viszont becsüli, mert pont az, aminek mondja magát.","id":"20200730_szanyi_tibor_mszp_iszomm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826eda72-1b4b-4617-8edb-d73aa4b52c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258f3317-a367-4266-8c36-66dd3c41bbf7","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_szanyi_tibor_mszp_iszomm","timestamp":"2020. július. 30. 07:20","title":"Szanyi Tibor: Az MSZP már csak egy zsugorodó amőba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden a lényeg: az ellenzék alaptalanul támadja a kormányt, mivel az Indexnél kizárólag üzleti döntések születtek.","shortLead":"Röviden a lényeg: az ellenzék alaptalanul támadja a kormányt, mivel az Indexnél kizárólag üzleti döntések születtek.","id":"20200728_europai_neppart_fidesz_index_dull_szabolcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9a4717b-3c64-42b6-aa76-038df339e305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f589fa-5e91-4a18-bca6-7d92f6e8b7f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_europai_neppart_fidesz_index_dull_szabolcs","timestamp":"2020. július. 28. 16:00","title":"Levélben magyarázza a Fidesz az Európai Néppárt tagjainak, mi történik az Index körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új paksi blokkok építése már most csúszásban van, a meglévő blokkok élettartamát viszont újra meghosszabbítanák, ehhez az erőmű megvalósíthatósági tanulmányt rendelt. Arra számítanak, a hosszabbítást esetleg megúszhatják környezetvédelmi hatásvizsgálat nélkül.","shortLead":"Az új paksi blokkok építése már most csúszásban van, a meglévő blokkok élettartamát viszont újra meghosszabbítanák...","id":"20200729_Meg_akarjak_hosszabbitani_a_paksi_atomeromu_elettartamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e790cc-5330-4bd6-b8a6-ab41e1b4e7b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Meg_akarjak_hosszabbitani_a_paksi_atomeromu_elettartamat","timestamp":"2020. július. 29. 11:58","title":"Környezetvédelmi hatásvizsgálat nélkül hosszabbítanák meg a paksi atomerőmű működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]