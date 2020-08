Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51cef99e-eced-4a13-a46f-32544c45b526","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők találtak még 100 extra lóerőt a hátsókerék-hajtású típus motorjában.","shortLead":"A fejlesztők találtak még 100 extra lóerőt a hátsókerék-hajtású típus motorjában.","id":"20200818_vezetesi_elmeny_kimaxolva_550_loeros_lett_az_uj_bmw_m2_cs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51cef99e-eced-4a13-a46f-32544c45b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43aae3ad-6b17-40a6-9259-19c856639852","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_vezetesi_elmeny_kimaxolva_550_loeros_lett_az_uj_bmw_m2_cs","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:21","title":"Vezetési élmény kimaxolva: 550 lóerős lett az új BMW M2 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dedb12-46f9-4978-9890-ba02fdd4e986","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szokatlan horgászbaleset Ausztráliában.","shortLead":"Szokatlan horgászbaleset Ausztráliában.","id":"20200816_Mellkasanak_ugrott_egy_hal_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96dedb12-46f9-4978-9890-ba02fdd4e986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd392285-0087-4a8d-82f1-77d0bcf5920b","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Mellkasanak_ugrott_egy_hal_meghalt","timestamp":"2020. augusztus. 16. 18:19","title":"Mellkasának ugrott egy hal, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2518f4e9-6ddd-4ab2-b29b-c562a9945a5a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Igazolódott a mondás, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában.","shortLead":"Igazolódott a mondás, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában.","id":"202033_margitszigeti_szinhaz_salamonidontes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2518f4e9-6ddd-4ab2-b29b-c562a9945a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d39262-6774-4fe4-9cf7-c2a4d6d55b47","keywords":null,"link":"/360/202033_margitszigeti_szinhaz_salamonidontes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:00","title":"Salamoni döntéssel lehet működőképes Budapest két szabadtéri színpada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e60569-3341-497b-966b-acb52a90abef","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Három k: a kormányzati kavarás, a kánikula és a koronavírus adta meg a nyár tematikáját Belgiumban. 