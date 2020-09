Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler: Rosszul. ","shortLead":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler...","id":"20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54325b9c-d99e-44a5-a76a-4648e2fb8a71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:15","title":"Orbán: Mi egy unalmas parlamenti demokrácia vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A veterán műsorvezetőt többmilliós fizetéssel szerződtették a Retro Rádióhoz a Blikk szerint.","shortLead":"A veterán műsorvezetőt többmilliós fizetéssel szerződtették a Retro Rádióhoz a Blikk szerint.","id":"20200901_bochkor_gabor_radios_retro_radio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92a9bdc-88cf-4a06-9c85-0d445a41a1ae","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_bochkor_gabor_radios_retro_radio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:58","title":"Rekordgázsit kaphat Bochkor Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a6d751-2b48-4139-9b44-d4fdc866f433","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár Magyarország már vett egy kikötőrészt Triesztben, Orbán Viktor tárgyalna egy koperiről is, és ismét elővette a szlovéniai vasútépítés tervét.","shortLead":"Bár Magyarország már vett egy kikötőrészt Triesztben, Orbán Viktor tárgyalna egy koperiről is, és ismét elővette...","id":"20200901_orban_viktor_trieszt_koper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1a6d751-2b48-4139-9b44-d4fdc866f433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565bf6a0-5779-48b3-aa43-b12d8b9e489f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_orban_viktor_trieszt_koper","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:01","title":"Orbán a trieszti kikötő mellé beszállna egy koperibe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Már csak északkeleten eshet, veszélyjelzést nem is adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200902_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc9d585-c2c6-49eb-865f-76b4a0e1e127","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:01","title":"Kevés felhő, sok napsütés lesz szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23a0703-758e-4f14-8fb6-87eb2af49461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kihűlt és kimerült a férfi, de a helyzethez képest jól van.","shortLead":"Kihűlt és kimerült a férfi, de a helyzethez képest jól van.","id":"20200901_la_manche_csatorna_atuszas_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a23a0703-758e-4f14-8fb6-87eb2af49461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee87d86-4ec3-47ca-9acb-ae83baa6df9d","keywords":null,"link":"/sport/20200901_la_manche_csatorna_atuszas_mentes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:10","title":"Egyedül akarta átúszni a La Manche csatornát, nyolc óra keresés után találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8686e1fe-f85b-4d82-b19a-8ee3ba8ed48c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy mindössze 48 grammos teknősből majdnem 300 műanyagdarabot szedtek ki a kutatók. ","shortLead":"Egy mindössze 48 grammos teknősből majdnem 300 műanyagdarabot szedtek ki a kutatók. ","id":"20200901_Veszelyes_mennyisegu_muanyagot_esznek_meg_a_frissen_kikelt_tengeri_teknosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8686e1fe-f85b-4d82-b19a-8ee3ba8ed48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855bebd2-c187-4dfa-8e66-275f0b6d79e4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200901_Veszelyes_mennyisegu_muanyagot_esznek_meg_a_frissen_kikelt_tengeri_teknosok","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:35","title":"Veszélyes mennyiségű műanyagot esznek meg a frissen kikelt tengeri teknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A természeti katasztrófák lelki vámot szednek.



","shortLead":"A természeti katasztrófák lelki vámot szednek.



","id":"20200901_A_klimavaltozas_psziches_kovetkezmenyeit_is_a_kozosseg_enyhitheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2588a521-ce3f-4cf9-9ed9-e40f327e24e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33bcf84-1743-469f-b63d-d56a479cf17c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200901_A_klimavaltozas_psziches_kovetkezmenyeit_is_a_kozosseg_enyhitheti","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:30","title":"A klímaváltozás pszichés következményeit is a közösség enyhítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb888989-1904-4689-802a-a657c8e13e7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán űrügynökség a Toyotával közösen fejlesztené ki azt a holdjárót, amivel később az ott élő űrhajósok életét könnyítenék meg.","shortLead":"A japán űrügynökség a Toyotával közösen fejlesztené ki azt a holdjárót, amivel később az ott élő űrhajósok életét...","id":"20200902_jaxa_toyota_holdjaro_lunar_cruiser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb888989-1904-4689-802a-a657c8e13e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c4a050-52a8-46ad-b9fc-c48db7322461","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_jaxa_toyota_holdjaro_lunar_cruiser","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:33","title":"Megmutatták a japánok, milyen járművel közlekednének a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]