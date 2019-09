Andy Vajna halála után a NER hivatalosan is kipucolta a padlás egy részét: a TV2, a csatorna műsoridejét értékesítő atmedia és a tévének műsorokat gyártó IKO egyaránt Mészáros Lőrinc bizalmasához került, a kaszinókról és a többi cégről viszont nem lehet tudni semmit, a Vajna-birodalom ezen része ugyanis egy offshore vállalkozásban végződik. És hogy mi lesz az özveggyel? Egyelőre annyi elmondható, hogy vannak Vajna Tímeánál sokkal rosszabb helyzetben lévő emberek is.

Andy Vajna meghalt – 2019 január 20-án jött a hír. Mivel Vajna az egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb magyar volt, halála után szinte azonnal találgatások kezdődtek:

mi lesz a hozzá kötött kiterjedt cégbirodalommal és az általa hátrahagyott sok tízmilliárdos vagyonnal?

Az öröklés már azért is érdekes, mivel Vajna a vagyona egy részét a Fidesznek köszönhette. Bár a filmproducer Magyarországon már 2010 előtt is aktív volt, Orbán Viktor megválasztása után látványosan meglódult vele a szekér. 2011-es, filmipari kormánybiztossá való kinevezése mellett egy-két versenytársat leszámítva monopolhelyzetbe hozták a kaszinók piacán, ezen felül állami segítséggel egyre-másra kerülhettek hozzá különböző iparágakból különböző társaságok.

Legismertebb új céges vagyontárgya a TV2 volt, megvásárlására és működtetésére több lépcsőben összesen 8 milliárd forint hitelt kapott az állami tulajdonú Eximbanktól. Részesedése volt emellett a többek között a TV2-nek műsorokat gyártó IKO Holdingban, elindította a Rádió 1-et, megvette a Borsot, a Kisalföldet és a Délmagyarországot kiadó Lapcomot (amit még a halála előtt átadott a KESMA-nak).

Vajna beszállt felesége vállalkozásaiba is, és régi cégeitől, köztük a Nobu nevű luxuséttermet üzemeltető Buno Kft.-től sem vált meg. Ez a rengeteg társaság pedig évről évre szép hasznot hozott, a cégeket összefogó központi vállalatból tavaly és idén több mint 7 milliárd forint vettek ki osztalékként a tulajdonosok.

Így nézett ki a cégháló Vajna halála előtt (a képre kattintva nagyobb méretben látható):

A filmipari kormánybiztos halála után úgy tűnt, csak a TV2-ben indulnak el komoly változások, mára azonban biztossá vált, hogy a csatornának műsorokat (is) gyártó cégeket összefogó IKO Holding, valamint az atmedia Vajna-cégcsoportra eső részét is a NER vette magához. (A Vajnához kötött cégcsoport a filmipari kormánybiztos halála előtt a TV2-ben kizárólagos tulajdonnal rendelkezett, az IKO-ban és az atmediában pedig résztulajdonos volt.)

E cégek közül a TV2 elsősorban stratégiailag fontos a Fidesznek, a Tényeket százezrek nézik, a hírműsoron keresztül pedig nagyon jól lehet befolyásolni a kormánynak kedvezően a közvéleményt, amit meg is tesznek nap mint nap. Az atmedia és az IKO pedig a pénz miatt lehet lényeges: a két cég közül az atmedia az igazi kincs, amely csak tavaly majdnem 1,5 milliárd forintos nyereséget hozott össze, míg a műsorgyártással is foglalkozó IKO Holding 754 millió forintot.

A TV2-IKO-atmedia triónál a Vajna-csomag NER-es tulajdonszerzése két úton haladt. Papíron a képlet mindhárom cégnél ugyanaz volt: leegyszerűsítve az történt, hogy a részesedéseket Fári Ádám vette meg, majd Fári eladta Vida Józsefnek és körének.

Egy kicsit részletesebben pedig az ügylet a következőképpen nézett ki: a kapocs a három cég között az AV Progress volt, ennek a tulajdonosa a Vajnához kötött cégcsoporthoz tartozott, egy ponton viszont átkerült a Businesshelp Kft.-hez, amely akkoriban Fári Ádámhoz, Vida József egyik jobbkezéhez tartozott. Miután pedig ez megtörtént, Fári eladta a Businesshelp Kft.-t Vida Józsefnek és körének.

(A tulajdonszerzésekről szóló dokumentumcsomagot ezen a linken nézhetik meg.)

Vida József a Takarékbank elnök-vezérigazgatója, akit Mészáros Lőrinc bizalmasaként szokás emlegetni, nem véletlenül: személyes jó viszonyuk régóta ismert, korábban az üzletember éppen a HVG-nek nyilatkozta, hogy Mészáros szabadította meg a tüzelőhordástól, amikor bekötötték hozzájuk a gázt. Mészáros emellett Vidát betette legfőbb tőzsdei cége, az Opus Global igazgatóságába is, két lánya és egy másik bizalmasa mellé.

De miért írjuk, hogy csak papíron volt ugyanaz a képlet mindhárom cégnél? Azért, mert a TV2-nél minden jel szerint az eladás már jóval Vajna halála előtt lezajlott, az új tulajdonost viszont nem vezették át a céges papírokban. A G7 írta meg, hogy a TV2 tulajdonosa már 2016 végén kötött egy megállapodást a csatorna eladásáról, a vevő azonban nem vette nevére a csatornát, inkább előleg formájában “folyamatosan tolta a milliárdokat a veszteséges kereskedelmi tévébe”. Ez a cég pedig a Fári-féle Businesshelp lehetett, amely aztán idén hivatalosan is átvette a tévét.

A G7 szerint ugyanis érdekes módon pont abban az évben, amikor a TV2 közvetlen tulajdonosa (ami a Magyar Broadcasting Co. nevű cég) megkapta az előleget, a BusinessHelp Kft. könyveiben is megjelent egy azzal lényegében azonos összeg azon a soron, ahol ezt nyilván kell tartani. Utóbbi cég beszámolójában ráadásul azt is feltüntette, hogy a növekedés oka előlegfizetés volt. A cinkotai vállalat által fizetett előleg összege pedig időről időre épp akkor és épp annyival nőtt, amikor és amennyivel a Magyar Broadcasting Co. által kapott előleg nőtt.

Míg a TV2-nél az eddig kapott előlegeket a jelek szerint visszaforgatták a csatorna működésébe, addig az IKO-s és az atmediás részesedésért most befolyó pénz nagy valószínűséggel egy offshore cégnél köt ki – részben vagy egészben, attól függően, hogy a vételár hány százaléka jut el a végső tulajdonoshoz, ami az eladás időszakában nem Vajna volt, hanem a Delaware államban bejegyzett Cinergi.

A Cinergit azért hívjuk offshore cégnek, mert tulajdonosait és pénzügyi adatait egyaránt el lehet titkolni. Egy ilyen cég tehát tökéletes arra, hogy elrejtsenek benne bárkit és bármit, és bár a Cinergit szokás kizárólag Andy Vajnához kötni, a helyzet az, hogy ezzel kapcsolatban egyetlen tény van: az, hogy

a Cinergi egy része 2018 végén Vajnáé lett.

Nem tudjuk viszont, hogy kié a fennmaradó rész, ahogy azt sem, hogy mi történt azóta? Vajna megtartotta a maga részét, vagy eladta halála előtt? Kérdés az is, hogy történt-e változás Vajna halála óta a tulajdonosi struktúrában?

Mindezek miatt pedig tulajdonképpen nem lehet tudni, kinél landol az eladott cégekért befolyt pénz azon része, amely végül a Cinerginél köt ki. Ez lehet akárki, lehet Vajna örököse, de lehet más is. Játsszunk el a gondolattal: a NER jeles szereplői kifizetik a pénzt az IKO-ért és az atmediáért, amit megkap a végső tulajdonos, tehát a Cinergi. Ha a Cinergi mögött ekkor szintén a NER jeles szereplői állnak, akkor a pénz visszakerül hozzájuk. Ez persze elég merész feltételezés, az viszont tény, hogy offshore-jellege miatt a Cinergi valódi tulajdonosait soha nem fogjuk megtudni, így a cégben bármi előfordulhat, ahogy annak ellenkezője is.

Egyébként szintén a Cinergi áll többi Vajnához kötött cég mögött is:

Ezek viszont – legalábbis magyar részen – még nem kerültek át a NER-hez, és míg a TV2-ből, valamint az atmedia és az IKO mögötti cégcsoportból kikerültek a Vajnához közel álló személyek (például Rákosi Tamás és Tremmel Zoltán vállalkozásai), addig ezeknél a társaságoknál ott maradhattak Vajna bizalmasai. Köztük Samuel R. Falconello, Vajna régi harcostársa, aki elnök-vezérigazgatóként viszi a fent emlegetett offshore Cinergit. Ügyvezető továbbá az AV Investments Kft.-nél, valamint a Rádió 1-et üzemeltető holdingnál, és igazgatósági tag Las Vegas Casino Zrt.-nél.

A vezetők között maradt Vajna másik bizalmasa, Török Judit, aki továbbra is ott van a kaszinóknál és a Nobunál. És ott van Vajna Tímea is, aki ügyvezető többek között az AV Investmentsben, valamint a Rádió 1-et és a Nobut üzemeltető cégekben, ebbéli munkájáért pedig két helyen biztosan kap pénzt: a Nobut üzemeltető Buno Kft.-től havi 800 ezer forintot, az AV Investments Kft.-től pedig további 12 500 eurót (mindkettőt 2019. december 31-ig), ami 330-as árfolyamon 4,125 millió forintot jelent. Ez így tehát 4,925 millió forint havonta.

Kérdés, hogy vajon meddig lesz ez a felállás? A kaszinók maradhatnak Vajna embereinél? Mi lesz a Rádió 1-gyel? Egyáltalán, látjuk-e majd, ha lesz bármilyen változás? Ahogy az TV2–IKO–atmedia-triónál, magyar részen intézik majd a tulajdonviszonyok átvariálását, vagy innentől már a Cinergiben? Mondanánk, hogy előbb-utóbb ez is ki fog derülni, de az igazság az, hogy ha a Cinergi lesz az átalakítások terepe, akkor valójában inkább az a valószínű, hogy semmit nem fogunk megtudni. És nemcsak az átalakításokról, arról sem, hogy kié lesz a sok tízmilliárd forintot magában foglaló örökség.