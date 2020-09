Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36edc170-3e9f-4ef8-8e02-5b346b363424","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG korábban bemutatta, hogy a NER lassan teljesen bekebelezi Tihanyt. A hírek hallatán a Duma Aktuál is ihletett kapott: átgondolták, milyen lehet mikor a település újdonsült hírességei találkoznak egymással. ","shortLead":"A HVG korábban bemutatta, hogy a NER lassan teljesen bekebelezi Tihanyt. A hírek hallatán a Duma Aktuál is ihletett...","id":"20200904_Duma_Aktual_Meszaros_Tihanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36edc170-3e9f-4ef8-8e02-5b346b363424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b765245-30d3-4e05-b35f-c9d50c459891","keywords":null,"link":"/360/20200904_Duma_Aktual_Meszaros_Tihanyban","timestamp":"2020. szeptember. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mikor Mészáros elkéri Dzsudzsák permetezőjét Tihanyban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Bejelentette válását Mészáros Lőrinc; a várható osztozkodás nyomán több százmilliárd forintnyi vagyon cserélhet gazdát, és átalakulhat, egyszersmind még átláthatatlanabbá válhat a Nemzeti Együttműködés Rendszerének gazdasági hátországa.","shortLead":"Bejelentette válását Mészáros Lőrinc; a várható osztozkodás nyomán több százmilliárd forintnyi vagyon cserélhet gazdát...","id":"202037__meszarosek_kulon_utakon__osztozkodas__kozpenzelagazas__fel_is_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbf3cfd-ba72-4c5e-9a8f-4a297f717b12","keywords":null,"link":"/360/202037__meszarosek_kulon_utakon__osztozkodas__kozpenzelagazas__fel_is_ut","timestamp":"2020. szeptember. 10. 13:00","title":"Mészáros vs. Mészáros: mekkora a válás tétje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok derülnek ki.","shortLead":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok...","id":"20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb08ebf-fcc0-4a77-a03b-6922a5efa985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:10","title":"Trump már februárban tudta, mennyire súlyos a koronavírus, mégis elviccelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1fbed1-a0f7-41f2-98de-267ac698f1e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tizennégy település van a budapesti agglomerációban, ahol 25 százalékosnál nagyobb volt az ingatlanpiaci áremelkedés egy év alatt.","shortLead":"Tizennégy település van a budapesti agglomerációban, ahol 25 százalékosnál nagyobb volt az ingatlanpiaci áremelkedés...","id":"20200910_agglomeracio_hazak_budapest_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa1fbed1-a0f7-41f2-98de-267ac698f1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10554bb5-bf32-4ca0-bda8-16fed1c0c76f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_agglomeracio_hazak_budapest_dragulas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:10","title":"Sokan költöznének az agglomerációba, nagyot drágulnak a házak Budapest határán túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szigorítás az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazatra vonatkozik. ","shortLead":"A szigorítás az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazatra vonatkozik. ","id":"20200909_kasler_miklos_szakmai_rendezvenyek_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5d6ebd-d957-4a27-b5da-b28ac0f25c99","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_kasler_miklos_szakmai_rendezvenyek_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 09. 21:13","title":"Kásler szigorított: mostantól csak online tarthatók szakmai rendezvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c392536-492f-464b-8bdf-c077eacd59b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok nyugati partvidékén továbbra is komoly gondot okoznak a szárazság miatt kialakuló futótüzek. Részben ezért, részben pedig az úgynevezett Rayleigh-szórás miatt Oregon államban skarlátvörös lett az ég.","shortLead":"Az Egyesült Államok nyugati partvidékén továbbra is komoly gondot okoznak a szárazság miatt kialakuló futótüzek...","id":"20200910_rayleigh_szoras_oregon_erdotuz_fenyszoras_reszecske","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c392536-492f-464b-8bdf-c077eacd59b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3456136-9c9e-4deb-bd53-f5a213454538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_rayleigh_szoras_oregon_erdotuz_fenyszoras_reszecske","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:33","title":"Mintha eljött volna a vég: Amerika egyik államában skarlátvörös lett az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Írdalá.hu Nonprofit Kft. a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését támogatja. Ebben egy platformra kerültek olyanok is, akik más ügyekben ádáz ellenfelek.","shortLead":"Az Írdalá.hu Nonprofit Kft. a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését támogatja. Ebben egy platformra...","id":"202037_irdalahu_film_aszekelyekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30633ff1-9e9a-4aeb-8d74-f1e6412f32d1","keywords":null,"link":"/360/202037_irdalahu_film_aszekelyekert","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:00","title":"Pesty László új cégének neve elárulja, mivel foglalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]