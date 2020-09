Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4fc8fd2-6f42-45c4-87bd-cdcd3172c5d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidőautója öt év után teljesen megújult. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidőautója öt év után teljesen megújult. ","id":"20200915_meresz_kulsot_kapott_a_teljesen_uj_hyundai_tucson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4fc8fd2-6f42-45c4-87bd-cdcd3172c5d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffc8aa0-13ee-496f-ba9d-d4858aa53f54","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_meresz_kulsot_kapott_a_teljesen_uj_hyundai_tucson","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:21","title":"Merész külsőt kapott a teljesen új Hyundai Tucson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","shortLead":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","id":"20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133829de-64f7-4965-9a22-882bcdc77fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:03","title":"Kifárasztó ragadozás: 64 km/h sebességgel fut az afrikai vadkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eb771d-147f-43e8-a773-2a41bf09dfd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy munkatársa megfertőződött, most a tesztek eredményeit várják.","shortLead":"Egy munkatársa megfertőződött, most a tesztek eredményeit várják.","id":"20200914_karantent_kern_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67eb771d-147f-43e8-a773-2a41bf09dfd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15ec3d5-2718-42c6-bebc-47d67bd5ecb3","keywords":null,"link":"/elet/20200914_karantent_kern_andras","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:10","title":"Karanténba került Kern András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9397f6a9-f3f1-49f9-ae85-51015c2e9b47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A ma élő gibbonfélék legkorábbi ismert őseként azonosították a kutatók azt az újonnan felfedezett emberszabású majmot, amelynek 13 millió éves ősmaradványát India északi részén tárták fel. ","shortLead":"A ma élő gibbonfélék legkorábbi ismert őseként azonosították a kutatók azt az újonnan felfedezett emberszabású majmot...","id":"20200913_gibbonfelek_legkorabbi_ismert_ose_kovulet_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9397f6a9-f3f1-49f9-ae85-51015c2e9b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6463ea-2c0a-406a-ab20-4afdc9c1e618","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_gibbonfelek_legkorabbi_ismert_ose_kovulet_india","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:03","title":"13 millió éves majommaradványt találtak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják meg őket. Volt, hogy a delfinek eltörték a kormánylapátot, és már sérülést is okoztak embernek. ","shortLead":"Valami nem stimmel az orkákkal Gibraltár környékén. Hajósok arról számolnak be, hogy az állatok csapatostul támadják...","id":"20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c1717f0-9d38-475c-bd9f-c8d0dee5530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada7b5d5-92d2-4ad8-a8c4-1b2eb7c6b2db","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_Sorozatban_szamolnak_be_hajok_kardszarnyu_delfinek_tamadasairol_a_spanyol_partoknal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:23","title":"Kardszárnyú delfinek támadják a hajókat a spanyol partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200913_koronavirus_tudomany_elon_musk_mars_misszio_oscapa_meg_torrentezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f2af3d-dd35-4751-8c99-85265a202f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_koronavirus_tudomany_elon_musk_mars_misszio_oscapa_meg_torrentezes","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:03","title":"Ez történt: Boldogkői Zsolt üzent a vírustagadó magyar orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","shortLead":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","id":"20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07cc32e-96c1-4ec3-abc0-c3ca994ea798","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:38","title":"Ezúttal a 8-as főúton haladt valaki szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól értesültek úgy vélik, hogy az Apple szeptember 15-i sajtóeseményén szóba kerülhet az olcsóbb Apple Watch is, amely akár kétféle méretű is lehet.","shortLead":"Jól értesültek úgy vélik, hogy az Apple szeptember 15-i sajtóeseményén szóba kerülhet az olcsóbb Apple Watch is, amely...","id":"20200914_apple_watch_se_pletykak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270516a-9ba6-4d08-9f8a-431f054b69d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_apple_watch_se_pletykak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:03","title":"Holnap jön az olcsó Apple Watch?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]