Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Van-e még könnyünk a Klubrádióért is sírni? Vagy a boomerek így jártak? Vélemény. ","shortLead":"Van-e még könnyünk a Klubrádióért is sírni? Vagy a boomerek így jártak? Vélemény. ","id":"20200915_TGM_A_kudarc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c16cfe3-545e-4c7d-9132-16423e56fe1b","keywords":null,"link":"/360/20200915_TGM_A_kudarc","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:00","title":"TGM: A kudarc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3d54b-1650-4483-b640-8f112a8939b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai nyílt teniszbajnokság győztese, Oszaka Naomi hétféle fekete maszkot viselt a mérkőzései előtt, a feketékkel szembeni rendőri erőszak áldozataira emlékezve. ","shortLead":"Az amerikai nyílt teniszbajnokság győztese, Oszaka Naomi hétféle fekete maszkot viselt a mérkőzései előtt, a feketékkel...","id":"20200913_Kik_ezek_a_nevek_Naomi_Oszaka_fekete_maszkjain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2b3d54b-1650-4483-b640-8f112a8939b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49820137-1bec-4442-9407-d42c1afe0164","keywords":null,"link":"/elet/20200913_Kik_ezek_a_nevek_Naomi_Oszaka_fekete_maszkjain","timestamp":"2020. szeptember. 13. 21:30","title":"Kik ezek a nevek Ószaka Naomi fekete maszkjain?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","shortLead":"Az egyik dolgozó két napig járt be lázasan, kaparó torokkal az RTL Híradó szerint.","id":"20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7675b3-f739-4764-8525-f981bc40156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813a1e15-5e9d-46ed-976f-4f4d26922dbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_szeged_mintakat_vizsgalo_labor_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:56","title":"A mintákat vizsgáló laborban is terjedni kezdett a koronavírus Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27717d1d-e01f-495f-8d3d-cd9eed256645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közel ötméteres medence simán elfér rajta.","shortLead":"Egy közel ötméteres medence simán elfér rajta.","id":"20200911_Akar_uszni_is_lehet_a_vilag_leghosszabb_pickupjanak_platojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27717d1d-e01f-495f-8d3d-cd9eed256645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0ffe7e-b955-4543-97d1-045b3377037f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Akar_uszni_is_lehet_a_vilag_leghosszabb_pickupjanak_platojan","timestamp":"2020. szeptember. 15. 04:48","title":"Akár úszni is lehet a világ leghosszabb pickupjának platóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki volt elégedett az új vásárlási formával.","shortLead":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki...","id":"20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27931d2-210b-42be-89c4-16e2fb7223b4","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:49","title":"A magyarok több mint felének még mindig frusztráló a neten vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maszk nélkül 15 ezer forintot kockáztat, iskolákat csak részben, bölcsődét már teljesen is bezártak a vírus miatt, nem lesz túl izgalmas az MSZP-s elnökválasztás. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Maszk nélkül 15 ezer forintot kockáztat, iskolákat csak részben, bölcsődét már teljesen is bezártak a vírus miatt, nem...","id":"20200915_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b0ea70-25d3-45ae-a272-993839f3fe1d","keywords":null,"link":"/360/20200915_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:00","title":"Radar360: Sem Matolcsy, sem a csillagászok nem ismernek lehetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","shortLead":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","id":"20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939ac346-f95f-4155-b714-6cdbb9f0d1b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:39","title":"Kevesebb Adria: felére zuhant be a magyar turizmus Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7fb406-0aa2-4d37-9f00-9cba316889ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"51-en vannak karanténban, 24 hallgató tesztje pozitív lett.","shortLead":"51-en vannak karanténban, 24 hallgató tesztje pozitív lett.","id":"20200915_Huszonnegyen_kaptak_el_a_koronavirust_a_gyori_Szechenyi_Istvan_Egyetemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab7fb406-0aa2-4d37-9f00-9cba316889ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cdc9cd-9e5d-40e6-8628-651908515e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Huszonnegyen_kaptak_el_a_koronavirust_a_gyori_Szechenyi_Istvan_Egyetemen","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:40","title":"Huszonnégyen kapták el a koronavírust a győri Széchenyi István Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]