Élőlánccal tiltakoztak szombaton Tatán helyiek és civilek, hogy ne épüljön ötcsillagos, 120 szobás luxusszálloda a kiemelt természetvédelmi területen, az Öreg-tó partján. A munkát a Hell energiaital-gyártó cégcsoportjába tartozó Avalon Park Kft. végezné.

A helyiek és a civilek már korábban is tiltakoztak a beruházás ellen, szombaton pedig újabb ilyen akciót tartottak:

körbeölelték a tatai Öreg-tavat, hogy ezzel védjék a területet és értékeit.

“Az ötcsillagos szálloda, az ezzel kapcsolatos forgalom, és maga az építkezés is megengedhetetlen beavatkozás lenne a természeti környezetbe, a terület érintetlen természeti szépsége biztosan veszélybe kerülne. Többek között ez az, ami Tata egyedi vonzerejét adja” – mondta Lányi András ökofilozófus az Index tudósítása szerint a hétvégi megmozduláson.

© Fazekas István

Az Avalon Park Kft. májusban jelentette be, hogy a hasonló miskolctapolcai beruházásuk után Tatán is luxusszállodát építenének. A projektet a helyi önkormányzat is támogatja. Az Avalon akkor azt ígérte: az Öreg-tó az építkezés után is körbesétálható lesz, a szálloda 19 méternél nem lesz magasabb, mélygarázsban lehet majd parkolni, és az épület nem takarja ki a népszerű Eötvös Gimnáziumot.