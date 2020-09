Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03cdd3da-1be2-4f4b-b065-dee62d5f03ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szelektív a szolidaritás a magyar kormányban, az oktatás után a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtetnék. Egyelőre a vagyoni szakadékot a gazdagok és a szegények között nemhogy nem csökkentik, épp a kormány intézkedései teszik még nagyobbá azt.","shortLead":"Szelektív a szolidaritás a magyar kormányban, az oktatás után a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtetnék...","id":"20200923_egyenlotlenseg_szocialpolitika_egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03cdd3da-1be2-4f4b-b065-dee62d5f03ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ebb93-6761-42dc-8980-1aa3faf3f79e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_egyenlotlenseg_szocialpolitika_egyhaz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:46","title":"Csökkent volna a társadalmi egyenlőtlenség, de közbeszólt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben 15 dolgozó kapta el a koronavírust, közülük öten már gyógyultan újra munkába állhattak. ","shortLead":"Az intézményben 15 dolgozó kapta el a koronavírust, közülük öten már gyógyultan újra munkába állhattak. ","id":"20200922_dolgozo_koronavirus_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a80c09-93c7-40b5-ad67-0484e74052ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654bdf0e-53c6-4e16-8f00-431526de839f","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_dolgozo_koronavirus_Orszagos_Onkologiai_Intezetben","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:23","title":"Országos Onkológiai Intézet: Egyetlen beteg sem fertőződött meg nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd73eb5-24ab-4408-b7ed-0696e8f48224","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A nemzet jövedelmi különbségei előre jelzik, mennyire gyakran csókolóznak az emberek – ezért a kutatásért járt a 2020-as közgazdasági IgNobel-díj. Egy első ránézésre teljesen szürreális, de nagyon is komolyan vehető vizsgálatról van szó, megérdemli, hogy helyet kapjon a közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkban.","shortLead":"A nemzet jövedelmi különbségei előre jelzik, mennyire gyakran csókolóznak az emberek – ezért a kutatásért járt...","id":"20200923_egy_masik_kozgazdasag_csok_ignobel_szegenyseg_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cd73eb5-24ab-4408-b7ed-0696e8f48224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45c4c58-d01a-4078-a130-9e5373985921","keywords":null,"link":"/360/20200923_egy_masik_kozgazdasag_csok_ignobel_szegenyseg_gazdasag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:00","title":"IgNobel 2020: Többet csókolózunk, ha nagy a gazdagok és szegények közötti szakadék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a7484b-6b80-4620-94cd-1afb87e74d4d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Az, aki pogácsát is ingyen ad, a csomagoláson sem keres, az a másik kezével nyúl be a vevő zsebébe.\"","shortLead":"\"Az, aki pogácsát is ingyen ad, a csomagoláson sem keres, az a másik kezével nyúl be a vevő zsebébe.\"","id":"20200924_Nem_adjuk_ingyen_a_pogacsat_cserebe_finomat_sutunk__Tota_W_Arpad_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a7484b-6b80-4620-94cd-1afb87e74d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f214d5-43b1-49f3-8a0f-954b91ba4f5b","keywords":null,"link":"/360/20200924_Nem_adjuk_ingyen_a_pogacsat_cserebe_finomat_sutunk__Tota_W_Arpad_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:30","title":"Nem adjuk ingyen a pogácsát, cserébe finomat sütünk – Tóta W. Árpád a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4711358-c814-4ba4-acb5-352584285945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb magyar újságírószervezet figyelmét sem kerülte el a külügyminisztérium adatgyűjtése. A MÚOSZ elnökét a rendszerváltás előtti időkre emlékezteti a tárca gyakorlata.","shortLead":"A legnagyobb magyar újságírószervezet figyelmét sem kerülte el a külügyminisztérium adatgyűjtése. A MÚOSZ elnökét...","id":"20200922_szijjarto_muosz_ujsagirok_listazasa_nyilt_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4711358-c814-4ba4-acb5-352584285945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671511ee-00c9-4fe1-b933-069a24954ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_szijjarto_muosz_ujsagirok_listazasa_nyilt_level","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:56","title":"Szijjártótól vár válaszokat az utazó újságírók listázása miatt a MÚOSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rövid időn belül kétszer kellett leállítani az RTL Klub sorozatát, mert egy újabb munkatárs koronavírus-fertőzött lett. Szeptember 23-án ismét elindult a forgatás.\r

\r

","shortLead":"Rövid időn belül kétszer kellett leállítani az RTL Klub sorozatát, mert egy újabb munkatárs koronavírus-fertőzött lett...","id":"20200923_Folytatodik_a_Baratok_kozt_forgatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b278cf7-e572-453e-aec2-096242073eac","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Folytatodik_a_Baratok_kozt_forgatasa","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:44","title":"Folytatódik a Barátok közt forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934fc4-6d70-43a1-8e98-65084e7de564","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kuratórium visszahívását várják az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.","shortLead":"A kuratórium visszahívását várják az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.","id":"20200923_szegedi_tanarok_azszfe_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6934fc4-6d70-43a1-8e98-65084e7de564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6042b93-b8b5-4566-ad1f-77aa9accf2d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_szegedi_tanarok_azszfe_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:31","title":"77 szegedi egyetemi tanár írta alá a Színművészetit támogató nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","shortLead":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","id":"20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff68b84b-f2c7-42c3-8d6c-8ed7f7a80cca","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:49","title":"Három ügyész, aki a Simonka-ügyön dolgozott, már nincs az ügyészségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]