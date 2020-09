Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"820ccc94-b025-459e-a3fe-c2abdafae096","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cég profitjából anyacége, az Opus Global révén eddig minden részvényes részesedett. Ez mostantól másképp lesz.","shortLead":"A cég profitjából anyacége, az Opus Global révén eddig minden részvényes részesedett. Ez mostantól másképp lesz.","id":"202039_euro_general_tozsderol_ameszaros_gyerekekhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820ccc94-b025-459e-a3fe-c2abdafae096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6813c79-5cff-45bc-a015-59da1c5a75b2","keywords":null,"link":"/360/202039_euro_general_tozsderol_ameszaros_gyerekekhez","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:00","title":"Mészároséké az egész Euro Generál, a kisbefektetők hoppon maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9e7a87-d4ce-4e45-a0e8-c763b035c4f3","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Jól láthatók a főszereplők: a hatalmas tökök.","shortLead":"Jól láthatók a főszereplők: a hatalmas tökök.","id":"20200924_Tokos_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa9e7a87-d4ce-4e45-a0e8-c763b035c4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164be3c9-5c0b-42ea-80af-971079e279b6","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Tokos_tuzoltok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:30","title":"Nem mindennapi csoportkép készült a székesfehérvári tűzoltókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A filmidő felénél váratlanul megérinti egymást a két ember, akik addig titkon vágytak a másikra. Ennek az apró, alig észrevehető mozdulatnak elemi ereje van Horvát Lili filmjében, a mi gyomrunk is összeszorul az izgalomtól. És ami még jobb: nemcsak ez a pillanat, de az előtte és az utána lévők sem eresztenek. Kritika a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmről.","shortLead":"A filmidő felénél váratlanul megérinti egymást a két ember, akik addig titkon vágytak a másikra. Ennek az apró, alig...","id":"20200923_Van_a_szerelemnek_egy_eloszobaja_ahol_a_jozan_esz_csodot_mond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24ecabe-77ad-4365-8755-5c864731c176","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Van_a_szerelemnek_egy_eloszobaja_ahol_a_jozan_esz_csodot_mond","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:00","title":"Van a szerelemnek egy előszobája, ahol a józan ész csődöt mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy erőkkel vonult fel a rendőrség Minszkben szerdán a sok ezer tüntetővel szemben, sokan megsérülhettek az éjjel.","shortLead":"Nagy erőkkel vonult fel a rendőrség Minszkben szerdán a sok ezer tüntetővel szemben, sokan megsérülhettek az éjjel.","id":"20200924_minszk_tuntetes_rendori_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fe0d86-6c56-44a6-8080-4047ffb83292","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_minszk_tuntetes_rendori_eroszak","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:11","title":"Több száz tüntetőt vettek őrizetbe Belaruszban, miután Lukasenka titokban letette a hivatali esküjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum Mozgalom elnöke szerint Orbán Viktor nemzetbiztonsági kockázatot jelent.","shortLead":"A Momentum Mozgalom elnöke szerint Orbán Viktor nemzetbiztonsági kockázatot jelent.","id":"20200924_FeketeGyor_700_fideszes_tisztviselot_kuldene_el_kormanyvaltas_eseten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7983851f-9c01-41c3-9524-a110c538c7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_FeketeGyor_700_fideszes_tisztviselot_kuldene_el_kormanyvaltas_eseten","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:05","title":"Fekete-Győr 700 fideszes tisztviselőt küldene el kormányváltás esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hét ország van, ahol fokozott aggodalmat vált ki a járvány alakulása, az egyik közülük Magyarország – olvasható az Európai Unió járványügyi szervezetének jelentésében. Főleg azért lehet nagy a baj, mert szerintük nem a fiatalok, hanem az idősebbek fertőződnek meg itt is.","shortLead":"Hét ország van, ahol fokozott aggodalmat vált ki a járvány alakulása, az egyik közülük Magyarország – olvasható...","id":"20200924_eu_jarvany_koronavirus_idosek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfabe4be-02af-40f3-bebf-f78b4079cf3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_eu_jarvany_koronavirus_idosek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 18:01","title":"Ellentmondanak a magyar hatóságoknak az EU járványügyi szakértői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy 8 dolgozónál és 4 betegnél mutatták ki a vírust. ","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy 8 dolgozónál és 4 betegnél mutatták ki a vírust. ","id":"20200925_Koronavirus_szegedi_szivsebeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf5c681-c1d6-4fa2-bf3c-3f3ec94e7cbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Koronavirus_szegedi_szivsebeszet","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:31","title":"Narancs.hu: Koronavírusos dolgozók miatt lezárták a szegedi szívsebészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bb4b6a-a33e-4422-90c5-e067d22f9588","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Esterházy Magánalapítvány még 2019-ben indított pert a kincsek tulajdonjogáért. Most első fokon vesztett.","shortLead":"Az Esterházy Magánalapítvány még 2019-ben indított pert a kincsek tulajdonjogáért. Most első fokon vesztett.","id":"20200923_Magyar_allam_Esterhazy_kincsek_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94bb4b6a-a33e-4422-90c5-e067d22f9588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db1627b-fb71-4d99-9759-c2d364d26243","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_Magyar_allam_Esterhazy_kincsek_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:51","title":"A magyar állam áll nyerésre az Esterházy-kincsekért folyó harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]