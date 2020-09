„A futballközeg és az abban évtizedek óta jól élő nagy számú tehetségtelen és erkölcstelen ember az oka annak, hogy nincs jelentős előrelépés vagy változás” - nyilatkozta a 24.hu-nak Muszbek Mihály. A sportközgazdász, üzletember, az ezredfordulón létrehozott Hivatásos Labdarúgó Liga valamikori ügyvezetőjét a portál a magyar sportpolitikáról kérdezte. A szakember kiemelte: ma annyi állami pénz kerül a fociba, hogy nem is tűnik fel a piaci források hiánya. Ezért szerinte a tíz éve regnáló „vezetésnek a legnagyobb bűne, beleértve a politikát is, az MLSZ-t is, a csapatok tulajdonosait is, hogy ezt a fajta munkát nem tette bele, nem építette fel a klubok kézelengedésének a lehetőségét”.

A 24.hu újságírója kérdezte Muszbeket a Felcsútról is. A szakember ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „Hiába lett bajnoki harmadik a Puskás Akadémia, hiába jutott az Európa Liga-selejtezőbe, ettől még a magyar labdarúgó-bajnokság tragédiája a klub NB I-es részvétele. Egy kétezres faluban nincs meg a minőségi sport gazdasági élettere. De tragédia az is, hogy a Mezőkövesd, a Kisvárda is ott lehet.”

Te is tudnál NB I-es csapatot csinálni, ha adnának neked is minden évben három milliárd forint közpénzt. Ez nem művészet.

Muszbek szerint az alacsony nézőszám is probléma: „A stadionszékek 17 százalékán ül néző. Képzeljünk el egy bevásárlóközpontot, ahol száz üzletből csak 17-nek van bérlője. Képzeljünk el egy irodaházat, ahol megépítettek szobákat, de csak minden ötödikben ül valaki. Micsoda veszteség ez? Ki számolta ki ezt? Miért nem nézték meg előbb, hogy a tíz év távlatában mekkora volt az NB I átlagnézőszáma? És akkor a lejelentett, a számláló kapun belépő és a valóban fizető, jegyet váltó nézők száma közti különbséget már nem is említem. Egyszer készítettem egy kutatást, amelyből kiderült, hogy átlagban minden harmadik néző fizet a jegyért” - fogalmazott a 24.hu-nak a szakember.

(24.hu)