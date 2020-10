Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fbdbb1c-e1f7-431a-841f-73fd5cef58e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány szerint kettős mércéről van szó, az ellenzék a jogállamot emleget és harcot az „igazságtalanság és hatalmaskodás” ellen.","shortLead":"A kormány szerint kettős mércéről van szó, az ellenzék a jogállamot emleget és harcot az „igazságtalanság és...","id":"20201006_ceu_reakciok_varga_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdbb1c-e1f7-431a-841f-73fd5cef58e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6663c3-d127-40a7-a7de-0e81a81b2a26","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_ceu_reakciok_varga_judit","timestamp":"2020. október. 06. 15:43","title":"Csak a szokásos szófordulatokra futotta a pártoktól CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. két másik céggel konzorciumban nyert egy területfejlesztésre vonatkozó közbeszerzést. 