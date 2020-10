Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem kell félni a Covidtól - üzente az amerikai elnök, aki már maszk nélkül ment be a Fehér Házba.","shortLead":"Nem kell félni a Covidtól - üzente az amerikai elnök, aki már maszk nélkül ment be a Fehér Házba.","id":"20201006_Trump_korhaz_covid_koronavirus_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b28e37-f5b8-4758-9705-89707619eaf1","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Trump_korhaz_covid_koronavirus_usa","timestamp":"2020. október. 06. 05:19","title":"Trump elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tömeges fertőzésről szóló levelet tett közzé Tiszaújváros polgármestere.","shortLead":"Tömeges fertőzésről szóló levelet tett közzé Tiszaújváros polgármestere.","id":"20201006_Tiszaujvaros_gyar_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607c17de-e1e3-4e73-b16b-21ca3e66759e","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Tiszaujvaros_gyar_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 07:23","title":"A Tiszaújvárosnál épülő gyár munkásai közül kétszázan kapták el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi díjköteles úthálózatra is kiterjesztik a Telepass elektronikus autópálya-díjfizetési szolgáltatását.","shortLead":"A magyarországi díjköteles úthálózatra is kiterjesztik a Telepass elektronikus autópálya-díjfizetési szolgáltatását.","id":"20201005_telepass_autopalya_dijfizetes_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781cfb93-3906-47fe-b301-8a2e8348b8c0","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_telepass_autopalya_dijfizetes_kamion","timestamp":"2020. október. 05. 17:55","title":"Magyarországra is behozzák a Telepass kamionos, autópályás szolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány okozta kockázat nem múlt el, ezért a jegybank arra kéri a magyarországi biztosítókat, hogy ne osszanak maguknak osztalékot, inkább tartalékoljanak.","shortLead":"A járvány okozta kockázat nem múlt el, ezért a jegybank arra kéri a magyarországi biztosítókat, hogy ne osszanak...","id":"20201006_mnb_biztositok_osztalek_tartalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46946fb7-86cb-4125-bf14-2109408760ff","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_mnb_biztositok_osztalek_tartalek","timestamp":"2020. október. 06. 11:08","title":"Az MNB szerint van egy szektor, amelyiknek nem kellene idén osztalékot fizetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291f7318-e91b-4c60-89c7-a5e6e31d1657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cell című tudományos lapban megjelent publikáció szerint Roska Botond kutatócsoportjának olyan retinát sikerült létrehoznia, mely egy egészséges felnőtt látószervéhez hasonlóan funkcionál.","shortLead":"A Cell című tudományos lapban megjelent publikáció szerint Roska Botond kutatócsoportjának olyan retinát sikerült...","id":"20201006_retina_latas_roska_botond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=291f7318-e91b-4c60-89c7-a5e6e31d1657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d150774-7176-42cd-8cca-dcf2724a83d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_retina_latas_roska_botond","timestamp":"2020. október. 06. 16:03","title":"A vakság gyógyításán dolgozó Roska Botondék elkészítették a mesterséges retinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kubatov Gábor Facebookon osztotta meg, kiket részesít előnyben a jegyeladásnál a csapat. Aki csak az ellenfelek miatt menne ki a Fradi meccsére, jó eséllyel kint marad.","shortLead":"Kubatov Gábor Facebookon osztotta meg, kiket részesít előnyben a jegyeladásnál a csapat. Aki csak az ellenfelek miatt...","id":"20201005_Kiderult_milyen_sorrendben_juthatunk_jegyhez_a_Fradi_BLmeccseire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b297e7c-6c02-4e65-b449-037f4ee889f0","keywords":null,"link":"/sport/20201005_Kiderult_milyen_sorrendben_juthatunk_jegyhez_a_Fradi_BLmeccseire","timestamp":"2020. október. 05. 16:36","title":"Kiderült, milyen sorrendben juthatunk jegyhez a Fradi BL-meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családjával kempingezett Varga Judit, amikor szerint egy szlovák banda besurrant a miniszteri sátorba. Pár nappal később elkapták a tolvajokat.","shortLead":"Családjával kempingezett Varga Judit, amikor szerint egy szlovák banda besurrant a miniszteri sátorba. Pár nappal...","id":"20201007_varga_judit_satrat_tolvajok_fosztottak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207019c-663a-4110-a1af-60ad175a94a3","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_varga_judit_satrat_tolvajok_fosztottak_ki","timestamp":"2020. október. 07. 07:44","title":"Blikk: Varga Judit sátrát tolvajok fosztották ki, amikor nyaralt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét évvel ezelőtt elégedetlen devizahitelesek tüntettek volna a Cinege utcában, a miniszterelnök házánál, de a TEK lezárta az útszakaszt. Az ügyben az egyik szervező indított pert, ami itthon megjárta a közigazgatási bíróságot majd hat évig ült rajta az Alkotmánybíróság, végül a strasbourgi emberi jogi bíróság mondta ki a végső ítéletet: a magyar hatóságok megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményét.","shortLead":"Hét évvel ezelőtt elégedetlen devizahitelesek tüntettek volna a Cinege utcában, a miniszterelnök házánál, de a TEK...","id":"20201006_gyulekezesi_jog_devizahitelesek_tasz_ejeb_emberi_jogok_europai_birosaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dae221b-07ef-45b4-a4d7-5c9ce8736202","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_gyulekezesi_jog_devizahitelesek_tasz_ejeb_emberi_jogok_europai_birosaga","timestamp":"2020. október. 06. 19:44","title":"Jogtalanul tiltották meg, hogy Orbán háza elé vonuljanak a devizahitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]