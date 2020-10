Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemet alapító magyar–amerikai üzletember szerint a magyar kormány továbbra is lábbal tiporja az uniós jogot, a legújabb áldozata pedig az SZFE.","shortLead":"Az egyetemet alapító magyar–amerikai üzletember szerint a magyar kormány továbbra is lábbal tiporja az uniós jogot...","id":"20201007_soros_gyorgy_ceu_europai_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ea39db-0146-4e66-881e-cede268ef3e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_soros_gyorgy_ceu_europai_birosag","timestamp":"2020. október. 07. 08:03","title":"Soros György: A döntés a CEU-nak túl későn született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A köztársasági elnök a gyerekek nyelvén beszélt a széntüzelésű blokkok leállításáról, szó sincs arról, hogy az állam kukázná a Mészáros Lőrinc érdekköréből tízmilliárdokért kivásárolt erőművet.","shortLead":"A köztársasági elnök a gyerekek nyelvén beszélt a széntüzelésű blokkok leállításáról, szó sincs arról, hogy az állam...","id":"20201006_Ader_Janos_bejelentette_a_Matrai_Eromu_bezarasat_de_nem_ugy_gondolta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29bdb90-c715-4ac4-a44b-db53be17f8e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Ader_Janos_bejelentette_a_Matrai_Eromu_bezarasat_de_nem_ugy_gondolta","timestamp":"2020. október. 06. 14:16","title":"Áder János bejelentette a Mátrai Erőmű bezárását, de nem úgy gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eba516d-ea75-4760-8848-758ff9d4b46e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokkal több múlik a felhőkön, mint gondolnánk – hangsúlyozzák liverpooli és londoni klímatudósok. ","shortLead":"Sokkal több múlik a felhőkön, mint gondolnánk – hangsúlyozzák liverpooli és londoni klímatudósok. ","id":"202040_a_klimaszamitasok_gyenge_pontja_napernyo_vagy_paplan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eba516d-ea75-4760-8848-758ff9d4b46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0bb48d-c473-4716-adbc-a051a579a5c6","keywords":null,"link":"/360/202040_a_klimaszamitasok_gyenge_pontja_napernyo_vagy_paplan","timestamp":"2020. október. 06. 13:00","title":"A felhők hatása a klímára: napernyő vagy paplan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram 10. születésnapi meglepetését egy kis trükközéssel már előhívhatják azok, akik megkapták az azt tartalmazó frissítést.","shortLead":"Az Instagram 10. születésnapi meglepetését egy kis trükközéssel már előhívhatják azok, akik megkapták az azt tartalmazó...","id":"20201006_instagram_szuletesnap_ikon_megvaltoztatasa_easter_egg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695e741f-d257-4b06-80e1-00de840b966e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_instagram_szuletesnap_ikon_megvaltoztatasa_easter_egg","timestamp":"2020. október. 06. 17:13","title":"Kapott egy titkos funkciót az Instagram, átállíthatja az alkalmazás ikonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkcióval állt elő a tízéves Instagram, hogy jobb hely lehessen a képmegosztó alkalmazás a felhasználók számára.","shortLead":"Több új funkcióval állt elő a tízéves Instagram, hogy jobb hely lehessen a képmegosztó alkalmazás a felhasználók...","id":"20201006_instagram_mesterseges_intelligencia_zaklatas_hozzaszolas_elrejtese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ef9531-9a62-469d-8a1c-6dd3d4d082cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_instagram_mesterseges_intelligencia_zaklatas_hozzaszolas_elrejtese","timestamp":"2020. október. 06. 18:03","title":"Beveti a mesterséges intelligenciát az Instagram, elrejtik a zaklató kommenteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint az egyetem kancellárjának a szerepe a fizetéseknél mindössze bürokratikus, nem áll jogában visszatartani vagy késleltetni a béreket.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért szerint az egyetem kancellárjának a szerepe a fizetéseknél mindössze bürokratikus, nem...","id":"20201007_tasz_szfe_szarka_gabor_kancellar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ef4bcd-949e-4aa6-810b-c621d743c52d","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_tasz_szfe_szarka_gabor_kancellar","timestamp":"2020. október. 07. 13:15","title":"TASZ: Az SZFE kancellárjának nincs joga visszatartani a munkabéreket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is folytatódó harcokról számoltak be, előbbiek azt állítják, hogy megállítottak három dandárt.","shortLead":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is...","id":"20201007_hegyi_karabah_harcok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0f4a81-78c3-4c00-b95f-addf702c447e","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_hegyi_karabah_harcok","timestamp":"2020. október. 07. 09:39","title":"Az eddigi legsúlyosabb támadás érte Hegyi-Karabah székhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7db5516-e08d-4dde-9706-07394f2a0393","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új iOS 14 bevezetésével az Apple újabb lehetőségeket nyitott meg a fejlesztők, grafikusok előtt. Volt, aki gyorsan élt is vele.","shortLead":"Az új iOS 14 bevezetésével az Apple újabb lehetőségeket nyitott meg a fejlesztők, grafikusok előtt. Volt, aki gyorsan...","id":"20201007_ios_14_ikonok_kezdokepernyo_widget_traf_grafikus_dizajner_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7db5516-e08d-4dde-9706-07394f2a0393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7304b687-19c0-4d77-8a36-7aa57cf0ad99","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_ios_14_ikonok_kezdokepernyo_widget_traf_grafikus_dizajner_iphone","timestamp":"2020. október. 07. 11:03","title":"43 millió forintot keresett egy grafikus, aki kitett néhány iPhone-ra letölthető ikont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]