[{"available":true,"c_guid":"8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy bevétellel és nem kevésbé jó profittal zárhatja az idei harmadik negyedévet a Samsung – derült ki a vállalat által közzétett előzetes pénzügyi adatokból.","shortLead":"Nagy bevétellel és nem kevésbé jó profittal zárhatja az idei harmadik negyedévet a Samsung – derült ki a vállalat által...","id":"20201008_samsung_2020_harmadik_negyedev_2020q3_penzugyi_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cefae54-16ff-45ad-99bd-4ac7ada24fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640e94ab-2b9b-45ac-af7b-24c819580adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_samsung_2020_harmadik_negyedev_2020q3_penzugyi_elorejelzes","timestamp":"2020. október. 08. 16:16","title":"Régóta nem ment ilyen jól a Samsung, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39249bd1-de14-4211-89c3-258e86bba6c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy olyan programot indított a Levi's, aminek keretén belül ajándékkártyáért cserébe visszaviheti az üzleteikbe a már nem hordott farmerét, amit a cégnél kitisztítanak és eladnak. ","shortLead":"Egy olyan programot indított a Levi's, aminek keretén belül ajándékkártyáért cserébe visszaviheti az üzleteikbe a már...","id":"20201008_levis_recycle_secondhand_ujrahasznositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39249bd1-de14-4211-89c3-258e86bba6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad65be39-56ed-4901-b0c9-2bcd86eb2fb5","keywords":null,"link":"/zhvg/20201008_levis_recycle_secondhand_ujrahasznositas","timestamp":"2020. október. 08. 16:16","title":"Már a Levi's-ban is leadhatók a használt ruhák, hogy újra megvehesse őket valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elnök szervezete antitesteket kezdett termelni, mostanra pedig teljesen tünetmentessé vált.","shortLead":"Az elnök szervezete antitesteket kezdett termelni, mostanra pedig teljesen tünetmentessé vált.","id":"20201007_donald_trump_koronavirus_antitest_tunetmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d899ef8-41cb-4c91-89a1-58d9ad8a33c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_donald_trump_koronavirus_antitest_tunetmentes","timestamp":"2020. október. 07. 20:45","title":"Új hírek jöttek a koronavírussal fertőzött Trump állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b471f4-02f1-4b34-be84-ad9e86d416f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barcelona egyik városrésze lett 2020 legjobb környéke a Time Out listája szerint. Magyar hely nincs a 40-es listán, egyedüliként Prágát ajánlják a környékünkről.","shortLead":"Barcelona egyik városrésze lett 2020 legjobb környéke a Time Out listája szerint. Magyar hely nincs a 40-es listán...","id":"20201008_vilag_40_legjobb_varosresze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b471f4-02f1-4b34-be84-ad9e86d416f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9316a42a-8c12-46d2-a0db-88941a3ab050","keywords":null,"link":"/elet/20201008_vilag_40_legjobb_varosresze","timestamp":"2020. október. 08. 19:34","title":"Megválasztották a világ 40 legjobb városrészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9097da6e-8e16-463e-915e-41e775e66bcd","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az önkifejezést nem lehet betiltani, ezért is van szükség a pszichológus szerint olyan gyerekkönyvre, mint a Meseország mindenkié. Úgy véli, hogy a mind szorongatóbb külvilággal szemben komorabb mesékkel vértezhető fel a psziché.","shortLead":"Az önkifejezést nem lehet betiltani, ezért is van szükség a pszichológus szerint olyan gyerekkönyvre, mint a Meseország...","id":"20201007_Kovary_Zoltan_Heves_erdeklodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9097da6e-8e16-463e-915e-41e775e66bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668257f4-fc26-4a7c-8161-925700eedc85","keywords":null,"link":"/360/20201007_Kovary_Zoltan_Heves_erdeklodes","timestamp":"2020. október. 07. 13:00","title":"Kőváry Zoltán: \"A mesének nem az a feladata, hogy cukormázas képet mutasson a világról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Witzmann Mihály képviselő neje és anyja azon a pályázaton indult, amit a képviselő ötlete nyomán írtak ki.","shortLead":"Witzmann Mihály képviselő neje és anyja azon a pályázaton indult, amit a képviselő ötlete nyomán írtak ki.","id":"20201008_witzmann_mihaly_kisfaludyprogram_szallashelypalyazat_milliok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5fe82f-4279-4d35-8576-c50b4d8c2fb3","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_witzmann_mihaly_kisfaludyprogram_szallashelypalyazat_milliok","timestamp":"2020. október. 08. 08:23","title":"Milliókat nyertek a fideszes ötletgazda rokonai a szálláshelypályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) szerint amióta Dúró Dóra ledarálta a Meseország mindenkié című könyvet, azóta megszaporodtak a fenyegetések és a jól szervezett verbális támadások a könyvkereskedők ellen is. ","shortLead":"A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) szerint amióta Dúró Dóra ledarálta a Meseország mindenkié...","id":"20201007_Fenyegetik_zaklatjak_a_konyvkereskedoket_tamadas_indult_a_konyvszakma_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beb40b8-abdd-42de-8076-227147cee1b7","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Fenyegetik_zaklatjak_a_konyvkereskedoket_tamadas_indult_a_konyvszakma_ellen","timestamp":"2020. október. 07. 14:21","title":"Fenyegetik, zaklatják a könyvkereskedőket, támadás indult a könyvszakma ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff2247d-1905-4968-936a-c71f66bd7675","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval könnyebb lenne az amerikai hadsereg számára, ha a katonák idejét és figyelmét nem a drónok töltése kötné le, ezért egy speciális töltőrendszert fejlesztetnének ki.","shortLead":"Jóval könnyebb lenne az amerikai hadsereg számára, ha a katonák idejét és figyelmét nem a drónok töltése kötné le...","id":"20201008_dron_akkumulator_toltes_uzemido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ff2247d-1905-4968-936a-c71f66bd7675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfb840b-3bd0-4e45-8b58-d3d425ff1658","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_dron_akkumulator_toltes_uzemido","timestamp":"2020. október. 08. 18:03","title":"Öntöltő drónokat akar az amerikai hadsereg, már fejlesztik a spéci töltőállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]