Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? Vécépapírból. A pánik ugyan elmúlt, de a vírusbiztos papírok azóta is fontos szerepet töltenek be. Csakhogy van velük egy gond: ezeket a termékeket már nem lehet újrahasznosítani. A nyergesújfalui Lucart Kft-nél igyekeznek mégis megtalálni ennek a módját. ","shortLead":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? Vécépapírból. A pánik ugyan elmúlt, de...","id":"20201010_lucart_ujrahasznositas_papir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53423aa1-4f18-45e8-9a60-cf37e7db87ed","keywords":null,"link":"/zhvg/20201010_lucart_ujrahasznositas_papir","timestamp":"2020. október. 10. 17:00","title":"Vécépapír több százezer évre - a nyergesújfalui papírgyárban jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b664f5fe-b5ea-4e2f-ace0-8f26b0593196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamosárammal átjárt kilincsek csak az egyik opció rajta. ","shortLead":"A villamosárammal átjárt kilincsek csak az egyik opció rajta. ","id":"20201011_Negykereku_panikszoba_egy_ilyen_pancelozott_Mercedes_kisbusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b664f5fe-b5ea-4e2f-ace0-8f26b0593196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18f6e06-be88-4d23-bfbe-a1f3e32f9b30","keywords":null,"link":"/cegauto/20201011_Negykereku_panikszoba_egy_ilyen_pancelozott_Mercedes_kisbusz","timestamp":"2020. október. 11. 08:47","title":"Négykerekű pánikszoba egy ilyen páncélozott Mercedes kisbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0da3572-c0d1-4ad4-893a-ca481162b7fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összellenzéki jelöltnek csak megszorongatnia sikerült a kormánypárt jelöltjét vasárnap.","shortLead":"Az összellenzéki jelöltnek csak megszorongatnia sikerült a kormánypárt jelöltjét vasárnap.","id":"20201011_A_fideszes_Koncz_Zsofia_nyerte_a_borsodi_idokozi_valasztast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0da3572-c0d1-4ad4-893a-ca481162b7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e42984-eff1-40d0-a714-5f9dd181614a","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_A_fideszes_Koncz_Zsofia_nyerte_a_borsodi_idokozi_valasztast","timestamp":"2020. október. 11. 20:42","title":"A fideszes Koncz Zsófia nyerte a borsodi időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5d0c74-c1a2-4b1c-aedf-b8e66cd55b0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tízezer csomag készült a szivárványos kekszből, boltokba nem kerül.","shortLead":"Tízezer csomag készült a szivárványos kekszből, boltokba nem kerül.","id":"20201011_Itt_az_Oreo_szivarvanyos_keksze_a_melegek_baratainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc5d0c74-c1a2-4b1c-aedf-b8e66cd55b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ec80a3-0f5f-4419-8130-21a2c8058a40","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Itt_az_Oreo_szivarvanyos_keksze_a_melegek_baratainak","timestamp":"2020. október. 11. 09:35","title":"Itt a homokekszuális Oreo a melegek barátainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál tanulmány szerint a Covid–19-betegséget okozó új koronavírus 28 napig fertőzőképes maradhat bizonyos felületeken, mint bankjegyeken, mobiltelefonok képernyőin és rozsdamentes acélon ausztrál kutatók szerint.","shortLead":"Egy ausztrál tanulmány szerint a Covid–19-betegséget okozó új koronavírus 28 napig fertőzőképes maradhat bizonyos...","id":"20201011_Akar_28_napig_is_fertozo_maradhat_az_uj_koronavirus_bizonyos_feluleteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b60ba8-55db-41b2-8e93-67880fd7675d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_Akar_28_napig_is_fertozo_maradhat_az_uj_koronavirus_bizonyos_feluleteken","timestamp":"2020. október. 11. 19:47","title":"Akár 28 napig is fertőző maradhat az új koronavírus bizonyos felületeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) terjedése, a vasárnapi adatok szerint már harminc régióban érte el a kritikus szintet az új fertőzések száma. Ugyanakkor a halálesetek és az intenzív ellátásra szoruló betegek száma alig emelkedett.","shortLead":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus...","id":"20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab08c2a9-1d2a-4e66-8e49-0a597b665cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 11. 15:49","title":"Egyre több németországi régióban gyorsul veszélyes sebességre a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","shortLead":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","id":"20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e67b090-4fc3-4ec5-95d7-5fcf997416a3","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","timestamp":"2020. október. 11. 10:43","title":"Esküvőket zavartak szét a rendőrök a járvány miatt Koszovóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895b5a86-c900-4b94-bf2a-d8e1c6a2c84b","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hű a nevéhez az Újratervezés program, amely állandó tervezés alatt áll. A kormány, uniós pénzből, 62 ezer jelentkező közül ezer kitartó szerencsésnek fizet egy 2,5 milliós, de a munkaerőpiacon kétes értékű képzést.","shortLead":"Hű a nevéhez az Újratervezés program, amely állandó tervezés alatt áll. A kormány, uniós pénzből, 62 ezer jelentkező...","id":"202041__programozoiskolak__allami_kepzes__zsakbamacska__kod_elotte_kod_utana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=895b5a86-c900-4b94-bf2a-d8e1c6a2c84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50c2307-e03a-4dc6-a007-86cae4609fc5","keywords":null,"link":"/360/202041__programozoiskolak__allami_kepzes__zsakbamacska__kod_elotte_kod_utana","timestamp":"2020. október. 11. 11:00","title":"Programozó senki sem lesz ettől a tanfolyamtól, de legalább sokba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]