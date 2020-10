Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Több sztereotípia is megdőlt a hétvégi borsodi időközi választáson. Nem igaz, hogy az ellenzéki jelölt a korábbi antiszemita kijelentései miatt maradt alul, ahogy az sem, hogy a fideszes jelölt győzelme csak a falvakon múlt.","shortLead":"Több sztereotípia is megdőlt a hétvégi borsodi időközi választáson. Nem igaz, hogy az ellenzéki jelölt a korábbi...","id":"20201014_Az_eltunt_felido_nyomaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1539cdd9-d326-49b7-84f9-1a36424f5986","keywords":null,"link":"/360/20201014_Az_eltunt_felido_nyomaban","timestamp":"2020. október. 14. 15:00","title":"Hont András: Amit a hétvégi időközi választásból le lehet szűrni és amit nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok távozó nagykövete szerint a magyar-amerikai kapcsolatok most sokkal jobbak.","shortLead":"Az Egyesült Államok távozó nagykövete szerint a magyar-amerikai kapcsolatok most sokkal jobbak.","id":"20201015_david_cornstein_donald_trump_orban_viktor_magyar_kormany_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60140286-890a-46d3-8e88-04957e824c2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_david_cornstein_donald_trump_orban_viktor_magyar_kormany_nagykovet","timestamp":"2020. október. 15. 07:36","title":"Cornstein elégedetten távozik, állítja: Trump nagyon kedveli Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b8aab-eae8-4faa-a3cf-1061f59bb94f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másodperceken múlt a tragédia az Egyesült Államokban néhány napja történt balesetben.","shortLead":"Másodperceken múlt a tragédia az Egyesült Államokban néhány napja történt balesetben.","id":"20201015_tehervonat_vasuti_atjaro_nyerges_vontato_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211b8aab-eae8-4faa-a3cf-1061f59bb94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c044ef1b-908f-488f-8b7b-d565cf78179c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_tehervonat_vasuti_atjaro_nyerges_vontato_baleset","timestamp":"2020. október. 15. 12:59","title":"Tehervonat kaszálta el a síneken ragadt kamiont – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff6b314-b5bc-4db5-bd96-ac6d2ac17278","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a száz százalékban elektromos hajtású Dacia Spring, amelynek ára az állami kedvezményekkel az egyik legjobb most a magyar piacon.

","shortLead":"Megérkezett a száz százalékban elektromos hajtású Dacia Spring, amelynek ára az állami kedvezményekkel az egyik legjobb...","id":"20201015_Bemutatta_Europa_legolcsobb_elektromos_autojat_a_Dacia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fff6b314-b5bc-4db5-bd96-ac6d2ac17278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696d75e6-366f-4d7f-968e-7e9ea2fd4401","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Bemutatta_Europa_legolcsobb_elektromos_autojat_a_Dacia","timestamp":"2020. október. 15. 18:51","title":"3,9 millió forintért elvihető az első elektromos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csökkent a családtámogatások összege 2008 és 2019 között. Legalábbis, ha nem vesszük figyelembe a tehetősebbekre kihegyezett új támogatásokat, mint amilyenek az adókedvezmények, a hiteltámogatások, a vásárlási támogatások.","shortLead":"Csökkent a családtámogatások összege 2008 és 2019 között. Legalábbis, ha nem vesszük figyelembe a tehetősebbekre...","id":"20201016_A_Fidesz_rendszere_nem_csaladbarat_hanem_tehetoscsaladbarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014aad7-6016-4f78-9498-23b7b61b7c30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_A_Fidesz_rendszere_nem_csaladbarat_hanem_tehetoscsaladbarat","timestamp":"2020. október. 16. 11:05","title":"A Fidesz családbarátnak nevezett rendszere inkább tehetőscsalád-barát rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Angela Merkel is szigorításokat jelentett be, a magyar kormány lakásfelújítási támogatást ad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Angela Merkel is szigorításokat jelentett be, a magyar kormány lakásfelújítási támogatást ad. A hvg360 reggeli...","id":"20201015_Radar360_Kijarasi_tilalom_Parizsban_itthon_felnek_a_tanarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3401a4a4-477d-40d4-87b1-ac3e87248139","keywords":null,"link":"/360/20201015_Radar360_Kijarasi_tilalom_Parizsban_itthon_felnek_a_tanarok","timestamp":"2020. október. 15. 08:32","title":"Radar360: Kijárási tilalom Párizsban, itthon félnek a tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f6f45e-0e56-4ece-8884-9ead98848472","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Úgy folytatódik a karabahi háború, mintha Örményország és Azerbajdzsán képviselői nem írtak volna alá a múlt hét végén Moszkvában tűzszüneti egyezményt.\r

\r

","shortLead":"Úgy folytatódik a karabahi háború, mintha Örményország és Azerbajdzsán képviselői nem írtak volna alá a múlt hét végén...","id":"20201014_Szelesedik_a_karabahi_haboru__Azerbajdzsan_Ormenyorszagot_lotte_jon_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f6f45e-0e56-4ece-8884-9ead98848472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cda2581-dc9c-4c25-a9e7-85fc3cb88bfd","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Szelesedik_a_karabahi_haboru__Azerbajdzsan_Ormenyorszagot_lotte_jon_Oroszorszag","timestamp":"2020. október. 14. 17:48","title":"Azerbajdzsán Örményországot lőtte. Mit lép erre Oroszország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1733de-a188-47b1-b0c9-c1560a1f85c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben hírbe hozták a Windows beépített víruskergetőjét, hogy kártékony fájlokat tölthet le. Most pedig a Windows Update-ről hírlik, hogy rosszindulatú állományokat futtathat.","shortLead":"Nemrégiben hírbe hozták a Windows beépített víruskergetőjét, hogy kártékony fájlokat tölthet le. Most pedig a Windows...","id":"20201015_windows_update_biztonsagi_problema","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a1733de-a188-47b1-b0c9-c1560a1f85c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a207c95c-dd8a-4c1f-80c6-c3e6a4c67e45","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_windows_update_biztonsagi_problema","timestamp":"2020. október. 15. 11:03","title":"Van egy kis gond a Windows rendszerfrissítő funkciójával: kártevő is bejuthat rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]