[{"available":true,"c_guid":"3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem én kezdtem, mondta az ATV-ben Szarka Gábor.","shortLead":"Nem én kezdtem, mondta az ATV-ben Szarka Gábor.","id":"20201016_szarka_gabor_szfe_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c2d4a85-f2b1-4662-838c-b1100314d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e15150-9ad2-46af-92c3-e16ac12e7415","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_szarka_gabor_szfe_internet","timestamp":"2020. október. 16. 07:03","title":"Az SZFE internetet lekapcsoltató kancellárja azt mondja, a fűtéshez nem fog hozzányúlni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzért a művelődési házakba is jut egy kis saját operatív törzs.","shortLead":"Pénzért a művelődési házakba is jut egy kis saját operatív törzs.","id":"20201016_368_ezer_forintert_tart_eloadast_Szlavik_vagy_Gyorfi_Pal_a_jarvanyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23ae4db-4f1b-4d0b-bbda-ff94fbfa20b5","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_368_ezer_forintert_tart_eloadast_Szlavik_vagy_Gyorfi_Pal_a_jarvanyrol","timestamp":"2020. október. 16. 16:17","title":"368 ezer forintért tart előadást Szlávik János vagy Győrfi Pál a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem vihetnek gyerekkórházakba, kiderült, hogy ebben az esetben van kivétel.","shortLead":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem...","id":"20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b9fbcd-e396-4d39-8213-8be9e3ba517b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","timestamp":"2020. október. 16. 16:04","title":"Emmi: Öt kórházban látnak el koronavírusos gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány új életre keltette a jogállami vitát, és megfelelő eszközt adott az EU kezébe a külön utakon járó Magyarország és Lengyelország ellen. Így értékeli a helyzetet a Le Monde volt főszerkesztője. ","shortLead":"A járvány új életre keltette a jogállami vitát, és megfelelő eszközt adott az EU kezébe a külön utakon járó...","id":"20201015_Le_Monde_A_magyarok_es_a_lengyelek_magukra_maradtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed0b70f-6029-4d80-be92-1ce8d930d2bb","keywords":null,"link":"/360/20201015_Le_Monde_A_magyarok_es_a_lengyelek_magukra_maradtak","timestamp":"2020. október. 15. 07:36","title":"Le Monde: A magyarok és a lengyelek magukra maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750f6eed-6e57-4260-87a5-10986a5704f7","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Lakatos Mónika nyerte el idén a nép- és világzene legnagyobb elismerésének számító WOMEX Artist Awardsot: a Romengo és a Cigány hangok énekesnője a második magyar, és az első cigány származású életműdíjas a verseny történetében. Nem először került reflektorfénybe, egyszer már nyert egy Ki mit tud?-ot, de huszonnégy év után még mindig nagyon izgul, ha színpadra áll. Interjú.","shortLead":"Lakatos Mónika nyerte el idén a nép- és világzene legnagyobb elismerésének számító WOMEX Artist Awardsot: a Romengo és...","id":"20201015_Lakatos_Monika_interju_WOMEX_Romengo_Cigany_hangok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=750f6eed-6e57-4260-87a5-10986a5704f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f67a60-1ff1-4a46-a3c9-cb8535d1d60d","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Lakatos_Monika_interju_WOMEX_Romengo_Cigany_hangok","timestamp":"2020. október. 15. 20:00","title":"Megénekelni azt, amiről beszélni nem illik – interjú a friss életműdíjas Lakatos Mónikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0c4dc8-315c-46da-8c10-56e48fabc5a0","c_author":"Oroszi Babett, Szőke Dániel","category":"360","description":"A Király utca 15. alatti házat hiába próbálta eladni Hunvald György és köre, (be)lebuktak. Erzsébetváros fideszes vezetése ügyesebb volt. Bátorfi Béla köre úgy jutott hozzá egy alaphangon is 907 milliós ingatlancsomaghoz több száz millióval olcsóbban, hogy abban hatóság nem egykönnyen talál hibát.

","shortLead":"A Király utca 15. alatti házat hiába próbálta eladni Hunvald György és köre, (be)lebuktak. Erzsébetváros fideszes...","id":"202042__kiraly_utcai_ingatlanok__orban_fogorvosa__mudura_sandor_megjelenese__jobb_felso_negyes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e0c4dc8-315c-46da-8c10-56e48fabc5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5865d6c9-d286-4407-8764-f6d1c5e7163d","keywords":null,"link":"/360/202042__kiraly_utcai_ingatlanok__orban_fogorvosa__mudura_sandor_megjelenese__jobb_felso_negyes","timestamp":"2020. október. 15. 06:30","title":"Sokba fáj a VII. kerületieknek az \"Orbán fogorvosáról\" is szóló Király utcai ingatlanos kavarás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ráugrottunk a prémium üzemanyagokra.","shortLead":"Ráugrottunk a prémium üzemanyagokra.","id":"20201016_uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20b1f4d-abdc-4c58-8017-738396e5aec4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. október. 16. 11:16","title":"Változott a trend, ezek most a magyarok kedvenc üzemanyagai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olvasónk már megkapta a Messenger új verzióját, amely az új ikon mellett több új lehetőséget is tartalmaz.","shortLead":"Több olvasónk már megkapta a Messenger új verzióját, amely az új ikon mellett több új lehetőséget is tartalmaz.","id":"20201016_facebook_messenger_uj_verzio_frissites_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e91e710-843f-467f-b66e-8920243f1f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_facebook_messenger_uj_verzio_frissites_iphone","timestamp":"2020. október. 16. 10:38","title":"A magyaroknál is megjelent az új Messenger, nézzen rá a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]