[{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ők az első ország az EU-ban, amely újból kijárási korlátozásokat vezet be a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Ők az első ország az EU-ban, amely újból kijárási korlátozásokat vezet be a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201020_irorszag_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e651ee2-8421-4c94-8bbd-eb6476a19424","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_irorszag_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 05:20","title":"Írország visszahozza a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9980939-7745-496b-828f-17d2356aa7fd","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201021_Marabu_Feknyuz_Mi_az_a_kozteve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9980939-7745-496b-828f-17d2356aa7fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304690e2-cde3-470d-b206-ffd3ac13e892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Marabu_Feknyuz_Mi_az_a_kozteve","timestamp":"2020. október. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mi az a köztévé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A módosítás előzménye a tavaly decemberben történt győri családirtás: egy 35 éves helyi férfi, akit jó magaviselete miatt feltételesen szabadlábra helyeztek, megölte a fiát és a nevelt lányát, majd magával is végzett.","shortLead":"A módosítás előzménye a tavaly decemberben történt győri családirtás: egy 35 éves helyi férfi, akit jó magaviselete...","id":"20201020_felteteles_szabadsagra_bocsatas_buncselekmenyek_parlament_szabadsagvesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a8af2a-b42f-42f9-8341-d0106a02c453","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_felteteles_szabadsagra_bocsatas_buncselekmenyek_parlament_szabadsagvesztes","timestamp":"2020. október. 20. 12:38","title":"Megszavazták: a legsúlyosabb bűncselekményeknél nem lehet feltételesen szabadságra bocsátani az elítélteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cfd974-b95a-43d2-8175-e5f29ce46315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár simán megnyerte a nyári választást Szerbia elnöke, ő felajánlotta az együttműködést a többi parlamentbe jutott pártnak. Ebből már most sem kér mindenki.","shortLead":"Bár simán megnyerte a nyári választást Szerbia elnöke, ő felajánlotta az együttműködést a többi parlamentbe jutott...","id":"20201020_Csak_masfel_evig_tervez_az_uj_szerb_kormannyal_Vucic_aztan_uj_valasztasokat_akar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76cfd974-b95a-43d2-8175-e5f29ce46315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abbee6c-eb84-4756-8bfc-39e754ecf20b","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_Csak_masfel_evig_tervez_az_uj_szerb_kormannyal_Vucic_aztan_uj_valasztasokat_akar","timestamp":"2020. október. 20. 19:52","title":"Csak másfél évig tervez az új szerb kormánnyal Vucic, aztán új választásokat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Befagyasztották az adótartozás miatti eljárásokat, új családtámogatási rendszer indul, és támogatják az oktatást, az egészségügyet, valamint a tömegközlekedést az új olasz költségvetési tervvel.","shortLead":"Befagyasztották az adótartozás miatti eljárásokat, új családtámogatási rendszer indul, és támogatják az oktatást...","id":"20201019_olaszorszag_reform_ado_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f54b3d5-3711-4426-a1b2-2de7abf5fb91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_olaszorszag_reform_ado_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 20:34","title":"Nagy gazdasági reformot jelentett be az olasz miniszterelnök a járványkezelés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés. A háborúkban, a katonák által olykor tömegesen elkövetett szexuális erőszak áldozatai nem csupán egy szobrot kapnak.","shortLead":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés...","id":"20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f134d30-877e-4276-9ec7-0da5a06d1fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","timestamp":"2020. október. 20. 11:15","title":"Egyedülálló emlékművet kaphatnak a fővárosban a háborúkban megerőszakolt nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e935ed3-72f0-4502-88e7-df9e1a64dde0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kaptár helyett laboratóriumban készítenek mézet kutatók, úgy, ahogy tejet tehén, vagy pálmaolajat pálmafa nélkül. ","shortLead":"Kaptár helyett laboratóriumban készítenek mézet kutatók, úgy, ahogy tejet tehén, vagy pálmaolajat pálmafa nélkül. ","id":"20201021_Mar_mehek_nelkul_is_lehet_mezet_csinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e935ed3-72f0-4502-88e7-df9e1a64dde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5ebd92-d34a-4299-81c1-f3cc9b9bfc6c","keywords":null,"link":"/zhvg/20201021_Mar_mehek_nelkul_is_lehet_mezet_csinalni","timestamp":"2020. október. 21. 12:19","title":"Már méhek nélkül is lehet mézet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez lesz a Huawei harmadik beruházása Magyarországon. Legalább 100 magyar mérnöknek adnak munkát.","shortLead":"Ez lesz a Huawei harmadik beruházása Magyarországon. Legalább 100 magyar mérnöknek adnak munkát.","id":"20201020_huawei_kina_magyarorszag_kozpont_kutatas_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1a1359-b3e5-442e-b48f-031ea89eea2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_huawei_kina_magyarorszag_kozpont_kutatas_fejlesztes","timestamp":"2020. október. 20. 11:45","title":"A Huawei kutatási-fejlesztési központot nyit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]