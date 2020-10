Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Minden napra egy mese helyett mindennap újabb ingatlannal gazdagabban hajthatják álomra fejüket a NER Mátyás királyról elnevezett káderképzőjének vezetői.","shortLead":"Minden napra egy mese helyett mindennap újabb ingatlannal gazdagabban hajthatják álomra fejüket a NER Mátyás királyról...","id":"202043__mathias_corvinus_collegium__vagyonjuttatas__lapjaras__elertek_arubicont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0656b98-5627-4c11-956c-c94fab91e0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd594c50-23fc-487e-a8b3-35c89c1804db","keywords":null,"link":"/360/202043__mathias_corvinus_collegium__vagyonjuttatas__lapjaras__elertek_arubicont","timestamp":"2020. október. 24. 08:15","title":"Tovább hízik a káderképző kisgömböc: ingatlanok után újságarchívumot vett az MCC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sajtóhírek szerint a két motorost közel egy órán keresztül próbálták újraéleszteni.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a két motorost közel egy órán keresztül próbálták újraéleszteni.","id":"20201023_motorosok_motoros_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c039f9-70b6-4601-be31-fb5249268afb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_motorosok_motoros_halalos_baleset","timestamp":"2020. október. 23. 14:07","title":"Motorosok haltak meg egy Dusnoknál történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0784d73-f320-4f07-a7b1-35c6c5b5a2bf","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Összecsap egymással a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású és egyedi kialakítású MX-30, valamint a minden fronton konzervatívabb benzines testvére, a CX-30.","shortLead":"Összecsap egymással a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású és egyedi kialakítású MX-30, valamint a minden fronton...","id":"20201024_elektromos_mazda_mx30_benzines_cx30_teszt_osszehasonlitas_velemeny_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0784d73-f320-4f07-a7b1-35c6c5b5a2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6291d8-674f-490c-8185-2dde0576e01c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201024_elektromos_mazda_mx30_benzines_cx30_teszt_osszehasonlitas_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. október. 24. 16:10","title":"Testvérharc: elektromos és benzines Mazdákat eresztettünk egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a40341a-e543-4bc1-9a75-1bf710fd168b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hegedüs Zsuzsa nem először fogta a színművészetisek pártját. Ezen a Le Monde tudósítója is meghökkent. A nemzeti ünnepen tartott SZFE-felvonulás alkalmából a világ minden nagy hírügynöksége Budapestre vetette szemét.","shortLead":"Hegedüs Zsuzsa nem először fogta a színművészetisek pártját. Ezen a Le Monde tudósítója is meghökkent. A nemzeti...","id":"20201024_Orban_tanacsadojanak_tanacsa_Palkovics_targyaljon_az_SZFEs_diakokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a40341a-e543-4bc1-9a75-1bf710fd168b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a69f95-57cf-4e97-835a-a230306505a7","keywords":null,"link":"/360/20201024_Orban_tanacsadojanak_tanacsa_Palkovics_targyaljon_az_SZFEs_diakokkal","timestamp":"2020. október. 24. 09:30","title":"Orbán tanácsadójának tanácsa: utasítsa Palkovicsot, hogy tárgyaljon az SZFE-s diákokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69e5d48-e3ce-4a7c-bc35-5c8876a1a7d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az '56-os nőkre emlékező arcképkiállítást nyitott meg október 23-án a főpolgármester.","shortLead":"Az '56-os nőkre emlékező arcképkiállítást nyitott meg október 23-án a főpolgármester.","id":"20201023_1956_karacsony_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f69e5d48-e3ce-4a7c-bc35-5c8876a1a7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcd0d49-63d6-403e-bd2d-b3f98af6afa7","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_1956_karacsony_budapest","timestamp":"2020. október. 23. 14:00","title":"Karácsony: A modern, demokratikus politika csakis feminista lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis egy ideig.","shortLead":"Legalábbis egy ideig.","id":"20201023_Szombattol_a_kettes_villamos_sem_ugyanaz_mar_mint_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff91ce0a-f00c-4421-abd9-f558655dcada","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_Szombattol_a_kettes_villamos_sem_ugyanaz_mar_mint_volt","timestamp":"2020. október. 23. 10:50","title":"Szombattól a kettes villamos sem ugyanaz már, mint volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell vezetésével lehet majd bejárni a magyar helyszíneket.","shortLead":"A modell vezetésével lehet majd bejárni a magyar helyszíneket.","id":"20201024_Palvin_Barbara_MTV_European_Music_Awards_musorvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb40c35-af95-4dbb-8779-f82b62cbed80","keywords":null,"link":"/elet/20201024_Palvin_Barbara_MTV_European_Music_Awards_musorvezeto","timestamp":"2020. október. 24. 11:27","title":"Palvin Barbara lesz az MTV European Music Awards egyik műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2eaffd-6257-44e1-ab61-1b3043653f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Épületek, tervek - és idén először - épített környezet kategóriájában benyújtott pályázatokra is lehet szavazni a 2020-as Média Építészeti Díj közönségszavazásán. A rangos elismerésért családi házak, buszpályaudvar és településközpont is versenyben van.","shortLead":"Épületek, tervek - és idén először - épített környezet kategóriájában benyújtott pályázatokra is lehet szavazni...","id":"20201022_media_epiteszeti_dij_epiteszforum_kozonsegszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd2eaffd-6257-44e1-ab61-1b3043653f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad072e2-f3c5-495a-b506-b8d86d937ea1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201022_media_epiteszeti_dij_epiteszforum_kozonsegszavazas","timestamp":"2020. október. 22. 20:38","title":"Vakolatlan nyaraló, minimalista családi ház és színes buszpályaudvar - mától szavazhat az év legjobb hazai épületeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]