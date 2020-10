Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3236c253-14c3-48f1-8dd5-f80bdc76ab0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Nyomozó Iroda elutasította a DK feljelentését.","shortLead":"A Nemzeti Nyomozó Iroda elutasította a DK feljelentését.","id":"20201028_Nyomozas_rendrsg_lelegeztetogepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3236c253-14c3-48f1-8dd5-f80bdc76ab0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff44c726-ff4a-45cc-9af6-7e86cbc10133","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Nyomozas_rendrsg_lelegeztetogepek","timestamp":"2020. október. 28. 17:51","title":"Nem nyomoz a rendőrség a lélegeztetőgépek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97d5de5-b632-4e56-8dcc-de4a3fc5804f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár éve már dolgozik az LG valóban különleges, feltekerhető televízióján. A készülék, sok ígéret után, kereskedelmi forgalomba kerül Dél-Koreában, azonban az ára valóban csillagászati.","shortLead":"Pár éve már dolgozik az LG valóban különleges, feltekerhető televízióján. A készülék, sok ígéret után, kereskedelmi...","id":"20201027_lg_signature_oled_r_feltekerheto_televizio_ara_del_koreaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e97d5de5-b632-4e56-8dcc-de4a3fc5804f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79750e53-6c71-4b92-a6d6-00c7ad3507bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_lg_signature_oled_r_feltekerheto_televizio_ara_del_koreaban","timestamp":"2020. október. 27. 19:03","title":"26 millióba kerül az LG új tévéje – cserébe feltekerhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kifizetődő informatikusnak lenni Magyarországon, ugyanis még a junior kategóriás dolgozók is több százezer forintot visznek haza.","shortLead":"Kifizetődő informatikusnak lenni Magyarországon, ugyanis még a junior kategóriás dolgozók is több százezer forintot...","id":"20201029_informatika_informatikus_allas_it_szakember_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690a4aaa-5c2a-4b43-98bd-5440f5aa94a6","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_informatika_informatikus_allas_it_szakember_fizetes","timestamp":"2020. október. 29. 13:30","title":"Van egy terület Magyarországon, ahol ritka a nettó 600 ezer alatti fizetés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb tőkéjű hazai cégek, és melyeknél dolgoznak a legtöbben. Vigyázat: a számok néha csalókák! Így van ez az OTP-nél, a Molnál és például Mészáros Lőrinc Opus Globáljánál.\r

","shortLead":"A tegnapi három után két újabb top 50-es nagyvállalati toplistát mutatunk be. Ezekből kiderül, melyek a legnagyobb...","id":"20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4e7965-afda-4958-b5ba-842dc766cc8e","keywords":null,"link":"/360/20201027_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_A_legnagyobbak_es_az_annak_latszok","timestamp":"2020. október. 27. 15:00","title":"HVG-rangsor a magyar vállalatokról: A legnagyobbak és az annak látszók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8baf688-9851-4bb6-999f-db57e1be91b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bírságot a luxemburgi médiahatóság szabta ki, de az eljárást az NMHH kezdeményezte.","shortLead":"A bírságot a luxemburgi médiahatóság szabta ki, de az eljárást az NMHH kezdeményezte.","id":"20201029_birsag_buntetes_rtl_ii_showder_klub_mediahatosag_nmhh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8baf688-9851-4bb6-999f-db57e1be91b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18650d10-5a83-4f80-8c00-ee78464e020d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_birsag_buntetes_rtl_ii_showder_klub_mediahatosag_nmhh","timestamp":"2020. október. 29. 09:42","title":"5000 eurós büntetést kapott az RTL II a Showder Klub miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tovább romlik a légszennyezettség, összesen 12 település lakóit figyelmeztetette a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Tovább romlik a légszennyezettség, összesen 12 település lakóit figyelmeztetette a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20201029_szmog_levego_legszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c36a66-d32c-456a-aa01-b69ef9d364f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201029_szmog_levego_legszennyezes","timestamp":"2020. október. 29. 11:24","title":"Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc – csak néhány város, ahol gond van a levegőminőséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b50ba6-0ae0-4de4-a530-8a7961940f86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Sérülés nem történt, de forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"Sérülés nem történt, de forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20201029_auto_villamos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1b50ba6-0ae0-4de4-a530-8a7961940f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3abff5-0d38-45d5-99ec-0859bb1dd663","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_auto_villamos_baleset","timestamp":"2020. október. 29. 10:05","title":"Három autó karambolozott a Haller utcánál egy villamossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e0b5f1-323d-492f-8e86-8cda53fbe1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírt a felesége, Lindsay Mills közölte. A legnagyobb együttműködésüknek nevezte.","shortLead":"A hírt a felesége, Lindsay Mills közölte. A legnagyobb együttműködésüknek nevezte.","id":"20201029_Edward_Snowdennek_gyereke_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1e0b5f1-323d-492f-8e86-8cda53fbe1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb06e4d7-ce49-4098-8599-c4ea06d00a5a","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Edward_Snowdennek_gyereke_lesz","timestamp":"2020. október. 29. 10:58","title":"Edward Snowdennek gyereke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]