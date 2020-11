Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b46ccfc6-498a-4f92-8842-adffa26f1f41","c_author":"HVG","category":"360","description":"De van olyan világhírű bolt, amely egy folyón horgonyzó uszályon üzemel és olyan is, amelynek a tulajdonosa nélkül sosem jelent volna meg az Ulysses.","shortLead":"De van olyan világhírű bolt, amely egy folyón horgonyzó uszályon üzemel és olyan is, amelynek a tulajdonosa nélkül...","id":"202044_legendas_konyvesboltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b46ccfc6-498a-4f92-8842-adffa26f1f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da5c3ee-4578-451c-add9-fc0bf9cb0db6","keywords":null,"link":"/360/202044_legendas_konyvesboltok","timestamp":"2020. október. 31. 13:00","title":"Legendás könyvesboltok, ahol Harry Potter született vagy a punk keresztanyja dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az elkövetőn kívül még három embert vettek őrizetbe, akiknek közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában két napja elkövetett, három halálos áldozatot követelő merénylethez.","shortLead":" Az elkövetőn kívül még három embert vettek őrizetbe, akiknek közük lehet a nizzai Notre-Dame-bazilikában két napja...","id":"20201031_A_nizzai_merenylet_ujabb_gyanusitottjait_vettek_orizetbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4785d76c-befb-41c0-bb7b-0a00fb5ba468","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_A_nizzai_merenylet_ujabb_gyanusitottjait_vettek_orizetbe","timestamp":"2020. október. 31. 14:49","title":"A nizzai merénylet újabb gyanúsítottjait vették őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3a7ad4-2f56-48a0-974d-193fc1cd05bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi maradványaiként azonosítottak a kutatók néhány fosszíliát, amelyet még az 1980-as években fedeztek fel az Antarktiszon.","shortLead":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi...","id":"20201031_pelagornithidae_madar_antarktisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b3a7ad4-2f56-48a0-974d-193fc1cd05bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a4f5d4-a739-49c2-8f4b-2f5a358c0124","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_pelagornithidae_madar_antarktisz","timestamp":"2020. október. 31. 10:03","title":"50 millió évesek az Antarktiszon talált madárcsontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51d9b68-1bce-4884-a404-a27ee74b9f9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatt törölték az izlandi labdarúgó-bajnokság hátralévő fordulóit.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt törölték az izlandi labdarúgó-bajnokság hátralévő fordulóit.","id":"20201031_Izland_foci_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a51d9b68-1bce-4884-a404-a27ee74b9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000b24b5-07a2-4d93-bd99-0bf37a4ff140","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Izland_foci_jarvany","timestamp":"2020. október. 31. 09:59","title":"Izlandon törölték a járvány miatt a focibajnokság hátralévő meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1943fe8-11f1-49ff-9828-6c1f09114c9c","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A német egyesítés jelképének szánták, de mégis inkább egy állatorvosi ló juthat az ember eszébe Berlin új, szombaton megnyílt légikikötőjéről, a Willy Brandt/Brandenburg reptérről. És még nem is esett szó a hánytató kanyarról.","shortLead":"A német egyesítés jelképének szánták, de mégis inkább egy állatorvosi ló juthat az ember eszébe Berlin új, szombaton...","id":"20201031_Kilenc_evvel_kesobb_de_vegre_megnyilt_Berlin_botranyos_reptere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1943fe8-11f1-49ff-9828-6c1f09114c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533af658-0d3b-401b-b959-8f0d083d7f40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Kilenc_evvel_kesobb_de_vegre_megnyilt_Berlin_botranyos_reptere","timestamp":"2020. október. 31. 17:00","title":"Kilenc év késéssel, de végre megnyílt Berlin botrányos reptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többet költöttek rá, de még többet ettek a nagy kiszerelésű csokoládékból, hogy jobb kedélyállapotba kerüljenek. Sokuknak súlyproblémát is okozott a helyzet.","shortLead":"Többet költöttek rá, de még többet ettek a nagy kiszerelésű csokoládékból, hogy jobb kedélyállapotba kerüljenek...","id":"20201101_koronavirusjarvany_csokoladefogyasztas_nagybritannia_kedelyjavito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098692ed-91c3-4d9c-a4e4-116db17e2194","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_koronavirusjarvany_csokoladefogyasztas_nagybritannia_kedelyjavito","timestamp":"2020. november. 01. 11:39","title":"Nagytáblás csokoládékkal vidították magukat a britek a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67","c_author":"HVG","category":"360","description":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és Amszterdamban. ","shortLead":"Taxikra erősített érzékelőkkel figyelteti az üres parkolóhelyeket egy német szolgáltató négy német nagyvárosban és...","id":"202044_parkolasieselymero_helykereses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2452d2e-7811-423f-8ad7-14bb1c26da67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7716330-0555-469b-81c9-a79c63de4693","keywords":null,"link":"/360/202044_parkolasieselymero_helykereses","timestamp":"2020. november. 01. 16:10","title":"Egy új app megmondja, hol milyen eséllyel találunk szabad parkolóhelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d150b974-12b8-41e7-849d-d76bb57280ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Electrolux új porszívójának műanyag borítása és egyes alkatrészei háztartási elektronikai eszközök használt elemeiből, így hajszárítók, porszívók, számítógépek tartozékaiból készültek. A vállalat szerint ez az első porszívó a világon, ami teljes egészében újrahasznosított anyagokból készült.","shortLead":"Az Electrolux új porszívójának műanyag borítása és egyes alkatrészei háztartási elektronikai eszközök használt...","id":"20201101_electrolux_porszivo_ujrahasznositott_anyagokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d150b974-12b8-41e7-849d-d76bb57280ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0a4aad-2a1e-4919-ac91-5e877a93401f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_electrolux_porszivo_ujrahasznositott_anyagokbol","timestamp":"2020. november. 01. 08:03","title":"Használt hajszárítókból és számítógépekből gyártott porszívót az Electrolux","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]