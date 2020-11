Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"380fcdae-6a81-4fa3-a353-f5bc55311985","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Attól függően, hogy milyen típusú anyák vagyunk, vagy milyen anya nevelt minket, különféle sémák állhatják útját annak, hogy anyai szerepünkben kiteljesedjünk. Hogyan vehetjük észre és írhatjuk át a káros sémákat?","shortLead":"Attól függően, hogy milyen típusú anyák vagyunk, vagy milyen anya nevelt minket, különféle sémák állhatják útját annak...","id":"20201105_Ha_sir_a_gyermekem_nem_vagyok_jo_anya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380fcdae-6a81-4fa3-a353-f5bc55311985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98dfaac9-ce6f-4b6f-815e-45c932822045","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201105_Ha_sir_a_gyermekem_nem_vagyok_jo_anya","timestamp":"2020. november. 05. 08:30","title":"Ha sír a gyermekem, nem vagyok jó anya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557969a6-031d-4072-bbf7-02335771a7dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Levélben gratulált volt minisztere püspökké választásához a kormányfő, aki sok bölcsességet is kívánt Balog Zoltánnak.","shortLead":"Levélben gratulált volt minisztere püspökké választásához a kormányfő, aki sok bölcsességet is kívánt Balog Zoltánnak.","id":"20201106_Orban_Viktor_szerint_szinte_peldatlan_Balog_Zoltan_puspoksege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=557969a6-031d-4072-bbf7-02335771a7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be4154-fbd2-4edf-96ec-d1120e17af10","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Orban_Viktor_szerint_szinte_peldatlan_Balog_Zoltan_puspoksege","timestamp":"2020. november. 06. 16:59","title":"Orbán Viktor szerint szinte példátlan Balog Zoltán püspöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07958d8d-aeef-4286-9e37-a6d8bf46f980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen akkor járt arra, amikor az Autobanon meghajtották az Audit. ","shortLead":"Éppen akkor járt arra, amikor az Autobanon meghajtották az Audit. ","id":"20201105_Utolerte_a_szuperexpresszt_is_322_kmhval_ez_az_Audi_RS3as__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07958d8d-aeef-4286-9e37-a6d8bf46f980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124729a5-9667-479d-a13a-ca91c62c6f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Utolerte_a_szuperexpresszt_is_322_kmhval_ez_az_Audi_RS3as__video","timestamp":"2020. november. 06. 07:12","title":"Utolérte a szuperexpresszt is 322 km/h-val ez az Audi RS3-as - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83e6a9-0c18-44f0-9ad0-9e8353bfb0e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űrkutatás \"aranykorából\" származó fotókra, köztük a Hold felszínén álló Neil Armstrongot megörökítő ritka felvételre licitálhatnak az érdeklődők a Christie's aukciósház pénteken kezdődő online árverésén.","shortLead":"Az űrkutatás \"aranykorából\" származó fotókra, köztük a Hold felszínén álló Neil Armstrongot megörökítő ritka felvételre...","id":"20201106_neil_armstrong_fotok_holdra_szallas_arveres_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e83e6a9-0c18-44f0-9ad0-9e8353bfb0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b49b22-eb92-4519-8c23-9f736b22c476","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_neil_armstrong_fotok_holdra_szallas_arveres_nasa","timestamp":"2020. november. 06. 20:03","title":"Történelmi fotókat árverez el a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egészen december 3-ig érvényesek a rendelkezések.","shortLead":"Egészen december 3-ig érvényesek a rendelkezések.","id":"20201104_Olaszorszag_ejszakai_kijarasi_tilalom_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bb05b6-d1bf-4844-942f-ec60ead56038","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Olaszorszag_ejszakai_kijarasi_tilalom_lezaras","timestamp":"2020. november. 04. 21:41","title":"Olaszországban éjszakai kijárási tilalom lép életbe, négy tartományt teljesen lezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el az adott SMS-ünket.","shortLead":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el...","id":"20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d0ce69-0122-4117-9e33-42337597a115","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","timestamp":"2020. november. 05. 13:03","title":"Szokott SMS-ezni? Hamarosan időzítve is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39012d37-40da-4255-a7e1-eae31da36c5e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Endrődi Pétert a mostani polgármester, Dézsi Csaba András javasolta a hiánnyal küzdő Győr-Szol igazgatósági elnökének.","shortLead":"Endrődi Pétert a mostani polgármester, Dézsi Csaba András javasolta a hiánnyal küzdő Győr-Szol igazgatósági elnökének.","id":"202045_gyorszol_borkai_bizalmasai_elonyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39012d37-40da-4255-a7e1-eae31da36c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7866b00d-e761-4018-b828-f891ec58587f","keywords":null,"link":"/360/202045_gyorszol_borkai_bizalmasai_elonyben","timestamp":"2020. november. 06. 14:00","title":"A bukott Borkai Zsolt volt embere lett Győr legfontosabb cégének vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb6462d-906f-41e2-a19e-ca58267113b1","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Erdélyi világcsavargó, bátor ellenálló, önkényeskedő kultúrállamtitkár. Neki tényleg írói munkásságának része volt a közéleti megnyilvánulás. Bár a műfajt tévesen választotta meg, ő maga végig ugyanaz maradt egy rossz szerepben. ","shortLead":"Erdélyi világcsavargó, bátor ellenálló, önkényeskedő kultúrállamtitkár. Neki tényleg írói munkásságának része volt...","id":"20201106_Jatekos_borzalom_Szocs_Geza_emlekere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fb6462d-906f-41e2-a19e-ca58267113b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023ada98-2e7a-4705-8c48-1160d3576ecd","keywords":null,"link":"/360/20201106_Jatekos_borzalom_Szocs_Geza_emlekere","timestamp":"2020. november. 06. 13:00","title":"Játékos borzalom: Szőcs Géza emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]