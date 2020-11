Emellett az önkormányzatokat is kárpótolná a párt a járvány miatti bevételkiesésért.

A Demokratikus Koalíció (DK) azt követeli, hogy függesszék fel a járvány idejére a kamarai hozzájárulásokat, ha a vállalkozásokon szeretnének segíteni, és kárpótolják az önkormányzatokat a bevételkiesésért. Varju László, a DK országgyűlési képviselője sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, „Parragh László a saját zsebében keresgéljen, ha pénzt szeretne”.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt javasolta, hogy egy évre függesszék fel az iparűzési adót, ami elég nagy felháborodást keltett az önkormányzatoknál. A kamara elnöke tavasszal nyilatkozott a kamarai hozzájárulás befizetéséről is - ez éves szinten 5000 forint -, hogy a válság miatt nem indítanak eljárást az ellen, aki nem fizeti be ezt március 31-ig. Most azonban hiába van ismét veszélyhelyzet, mégis elkezdte behajtani a NAV ezeket a késedelmes hozzájárulásokat.

Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Fülkében arról beszélt, hogy már el is kezdték a számításokat arról, hogyan lenne értelme csökkenteni az iparűzési adót.