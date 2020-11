Nemcsak az állami, de a magánegészségügyben is megnőtt a terhelés a járvány második hullámában. Utóbbi leginkább a tesztek végzésével segít, de több magánkórházban megnőtt a műtétek iránti igény is. Ugyanakkor, mivel a magánintézményben dolgozó orvosok és szakemberek többsége az állami szférában is dolgozik, néhány magánkórházban a helyettesítésük is kihívást jelent.

Megnőtt a műtétek iránti igény a magánkórházakban

Nemcsak az állami, de a magánegészségügyben is megnőtt a terhelés a járvány második hullámában. A magánszektor leginkább tesztek végzésével segít, de több magánkórházban megnőtt a műtétek iránti igény is. A magánintézményben dolgozó orvosok és szakemberek többsége az állami szférában is dolgozik, így néhány magánkórházban a helyettesítésük is kihívást jelent.

“A jelenlegi helyzet is bizonyítja, hogy egy ellátórendszer van, amelyben a kollégák iszonyatos terhelés alatt állják a sarat a betegek érdekében” - magyarázta a hvg.hu-nak dr. Fábián Lajos Károly, miért nem érdemes különválasztani, pláne szembeállítani egymással a magán és az állami egészségügyi ellátórendszert. A TritonLife csoport igazgatóságának elnöke szerint a jelenlegi helyzet legnagyobb kihívása a Covid betegek ellátása mellett a nem Covid betegek párhuzamos ellátása. “Nagyon sok honfitársunk szembesül ma a rendszerben azzal, hogy olyan egészségügyi problémáival, amelyekkel egyébként eljutott volna különböző szakorvosokhoz, most nem jut el. Ennek oka egyrészt az indokolt biztonsági intézkedések által nehezített orvoshoz jutás, másrészről viszont az ellátórendszer túlfeszített üzemmódja, ami gondolom mindenki számára érthető sajnálatos valóság. Vannak azonban olyan esetek, amelyek kezelés nélkül tartós egészségkárosodáshoz vezethetnek, és vannak egyszerűen a természeti törvények miatt nem halasztható, vagy átütemezhető helyzetek” - mondta Fábián, aki szerint a TritonLife csoport már a járvány első hullámában is oroszlánrészt vállalt az ilyen típusú ellátásból.

Fábián példaként a Róbert Magánkórházat említette, ahol háromszoros védőgyűrűben üzemeltették szülészeti-nőgyógyászati osztályaikat, sürgős beavatkozásokat végeztek a sebészeti részlegükön, és más területeken is indokolt esetekben. “Ugyanezt tesszük most is. Háromszoros védőgyűrűben, folyamatos belső kontroll és dolgozói és páciens tesztelés mellett kitartunk és a szokásostól sokkal nagyobb terheléssel látjuk el a nem Covid betegeket, amivel nagy terhet veszünk le a túlterhelt állami rendszerről. Részt vettünk továbbá, és ma is részt veszünk a tesztelésben, így az általunk elvégzett a hivatalos NNK jelentési rendszerbe integrált nagyszámú teszttel segítjük a járvány terjedésének lassítását, és a fertőzöttek izolálását” - mondta lapunknak.

A műtétek iránti igény megemelkedéséről számolt be lapunknak Bognár Bertalan, a Duna Medical Center marketing-és kommunikációs igazgatója is. A DMC-nél a koronavírus betegség miatt kieső orvosaik és egészségügyi szakszemélyzetük pótlása jelenti az elsődleges kihívást, a magánintézmény orvosi közül ugyanis többen az állami egészségügyben is dolgoznak.

Bár a Kelen kórház sem lát el koronavírusos betegeket, és feladatot sem vett át az állami egészségügytől, dr. Székely Tamás elmondta, hogy április óta 23 ezer Covid-tesztet végeztek el. A Kelenben szerződéssel dolgozó orvosok egy részének az állami egészségügyben van a főállása, ezért ott rendszeres munkát végeznek. “A betegforgalom érdemben nem változott , de úgy gondolom, hogy ebben az a tényező is lényeges szerepet játszik, hogy a nem sürgős ellátást igénylő úgynevezett "elektív" ellátásokat a betegek inkább halasztják a járványra való tekintettel” - mondta dr. Székely Tamás.

“Az állami egészségügyben dolgozó orvos és ápoló kollégáinkról igyekszünk levenni a terhet: amennyiben jelzik, hogy az állami munkahelyükön több feladatuk van, megoldjuk a helyettesítésüket. Felelős egészségügyi szolgáltatóként mindent meg kell tennünk az állami ellátórendszer működőképességének megőrzéséért, mert a járvány elleni védekezés közös érdekünk” - ezt már Papik Kornél, a Dr. Rose magánkórház ügyvezető igazgatója mondta a hvg.hu-nak. Papik hangsúlyozta, hogy a Covid-betegek ellátását központi eljárásrend szabályozza, amely egyértelműen meghatározza, hogy a betegeket az állami ellátórendszerbe kell irányítani. Ez tehát azt jelenti, hogy a magánegészségügyi szolgáltatók nem láthatnak el Covid-fertőzött betegeket. A Dr. Rose a kórháztól teljesen elkülönített szűrőközpontot hozott létre, ahol minden ismert szűrővizsgálati módszer igénybe vehető. “Havonta több mint ezer szűrővizsgálatot végzünk, melynek eredményeit az előírt módon jelentjük az NNK-nak illetve pozitív esetben értesítjük a háziorvost, hétvégén is. Ki kell emelni, hogy az elkülönített központ lehetőséget biztosít az enyhe tünetekkel rendelkező páciensek szűrővizsgálatára is, így a felső légúti tünetekkel jelentkezőkről el tudjuk dönteni, hogy Covid-fertőzöttek-e. Ha nem, akkor az ambulanciáinkon tudjuk őket tovább gyógyítani. Fontos feladatunk továbbá a COVID-fertőzésen átesetteknél a kialakult immunitás mértékét jelző ellenanyag vizsgálatok elvégzése illetve a gyógyultak rendszeres kontroll vizsgálata és a teljes felépülésük támogatása” - magyarázta az ügyvezető.

Papik elmondta, hogy a műtétek iránti kereslet növekedett, de a páciensek járvány helyzetben sokkal óvatosabbak: félnek attól, hogy a műtét utáni teljes gyógyulás időszakában esetleg megfertőződnek vagy nem lesz segítségük otthonukban, esetleg elvesztik állásukat. “A Dr. Rose Magánkórházban mindent megteszünk a biztonságos betegellátásért a szigorú szűrővizsgálati és fertőtlenítési eljárásainkkal, de az otthoni gyógyulás körülményeit nem tudjuk befolyásolni. Összességében az elmúlt hónapok jelentős növekedése után az utóbbi hetekben a járóbeteg-ellátás stagnálását és a műtétszám kis mértékű emelkedését tapasztaljuk” - mondta.

“A jelenlegi helyzet is bizonyítja, hogy egy ellátórendszer van, amelyben a kollégák iszonyatos terhelés alatt állják a sarat a betegek érdekében”

- magyarázta a hvg.hu-nak dr. Fábián Lajos Károly, miért nem érdemes különválasztani, pláne szembeállítani egymással a magán és az állami egészségügyi ellátórendszert. A TritonLife csoport igazgatóságának elnöke szerint a jelenlegi helyzet legnagyobb kihívása a Covid-betegek ellátása mellett a nem koronavírus-fertőzöttek párhuzamos ellátása.

“Nagyon sok honfitársunk szembesül ma a rendszerben azzal, hogy olyan egészségügyi problémáival, amelyekkel egyébként eljutott volna különböző szakorvosokhoz, most nem jut el. Ennek oka egyrészt az indokolt biztonsági intézkedések által nehezített orvoshoz jutás, másrészről viszont az ellátórendszer túlfeszített üzemmódja, ami gondolom mindenki számára érthető sajnálatos valóság. Vannak azonban olyan esetek, amelyek kezelés nélkül tartós egészségkárosodáshoz vezethetnek, és vannak egyszerűen a természeti törvények miatt nem halasztható, vagy átütemezhető helyzetek” - mondta Fábián, aki szerint a TritonLife csoportra már a járvány első hullámában is nagy feladat hárult az ilyen típusú ellátásból.

© MTI / Bruzák Noémi

Fábián példaként a Róbert Magánkórházat említette, ahol háromszoros védőgyűrűben üzemeltették szülészeti-nőgyógyászati osztályaikat, sürgős beavatkozásokat végeztek a sebészeti részlegükön, és más területeken is indokolt esetekben. “Ugyanezt tesszük most is. Háromszoros védőgyűrűben, folyamatos belső kontroll és dolgozói és páciens tesztelés mellett kitartunk és a szokásostól sokkal nagyobb terheléssel látjuk el a nem Covid-betegeket, amivel nagy terhet veszünk le a túlterhelt állami rendszerről. Részt vettünk továbbá, és ma is részt veszünk a tesztelésben, így az általunk elvégzett a hivatalos NNK jelentési rendszerbe integrált nagyszámú teszttel segítjük a járvány terjedésének lassítását, és a fertőzöttek izolálását” - mondta lapunknak.

© Fülöp Máté

A műtétek iránti igény megemelkedéséről számolt be lapunknak Bognár Bertalan, a Duna Medical Center marketing-és kommunikációs igazgatója is. A DMC-nél a kieső orvosaik és egészségügyi szakszemélyzetük pótlása jelenti az elsődleges kihívást, a magánintézmény orvosi közül ugyanis többen az állami egészségügyben is dolgoznak.

© Túry Gergely

Bár a Kelen kórház sem lát el koronavírusos betegeket, és feladatot sem vett át az állami egészségügytől, a magánkórház vezetője, dr. Székely Tamás sebész elmondta, hogy április óta 23 ezer Covid-tesztet végeztek el. A Kelenben szerződéssel dolgozó orvosok egy részének az állami egészségügyben van a főállása, ezért ott rendszeres munkát végeznek. “A betegforgalom érdemben nem változott, de úgy gondolom, hogy ebben az a tényező is lényeges szerepet játszik, hogy a nem sürgős ellátást igénylő úgynevezett "elektív" ellátásokat a betegek inkább halasztják a járványra való tekintettel” - mondta Székely Tamás.

“Az állami egészségügyben dolgozó orvos és ápoló kollégáinkról igyekszünk levenni a terhet: amennyiben jelzik, hogy az állami munkahelyükön több feladatuk van, megoldjuk a helyettesítésüket. Felelős egészségügyi szolgáltatóként mindent meg kell tennünk az állami ellátórendszer működőképességének megőrzéséért, mert a járvány elleni védekezés közös érdekünk” - ezt már Papik Kornél, a Dr. Rose magánkórház ügyvezető igazgatója mondta a hvg.hu-nak. Papik hangsúlyozta, hogy a Covid-betegek ellátását központi eljárásrend szabályozza, amely egyértelműen meghatározza, hogy a betegeket az állami ellátórendszerbe kell irányítani. Ez tehát azt jelenti, hogy a magánegészségügyi szolgáltatók nem láthatnak el Covid-fertőzött betegeket.

A Dr. Rose a kórháztól teljesen elkülönített szűrőközpontot hozott létre, ahol minden ismert szűrővizsgálati módszer igénybe vehető. “Havonta több mint ezer szűrővizsgálatot végzünk, melynek eredményeit az előírt módon jelentjük az NNK-nak, illetve pozitív esetben értesítjük a háziorvost, hétvégén is. Ki kell emelni, hogy az elkülönített központ lehetőséget biztosít az enyhe tünetekkel rendelkező páciensek szűrővizsgálatára is, így a felső légúti tünetekkel jelentkezőkről el tudjuk dönteni, hogy Covid-fertőzöttek-e. Ha nem, akkor az ambulanciáinkon tudjuk őket tovább gyógyítani. Fontos feladatunk továbbá a COVID-fertőzésen átesetteknél a kialakult immunitás mértékét jelző ellenanyag vizsgálatok elvégzése, illetve a gyógyultak rendszeres kontroll vizsgálata és a teljes felépülésük támogatása” - magyarázta az ügyvezető.

Papik elmondta, hogy a műtétek iránti kereslet növekedett, de a páciensek járványhelyzetben sokkal óvatosabbak: félnek attól, hogy a műtét utáni teljes gyógyulás időszakában esetleg megfertőződnek vagy nem lesz segítségük otthonukban, esetleg elvesztik állásukat. Így pedig összességében az elmúlt hónapok jelentős növekedése után az utóbbi hetekben stagnált náluk a járóbeteg-ellátásban résztvevők száma.