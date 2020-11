Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e25d42c9-be2e-4478-a787-6ee03da28915","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiteles magyar rap, független kortárs képzőművészeti vásár és művészfilmfesztivál a hálószobánk kényelméből a HVG ajánlójában.","shortLead":"Hiteles magyar rap, független kortárs képzőművészeti vásár és művészfilmfesztivál a hálószobánk kényelméből a HVG...","id":"20201120_Ujra_Hitchcock_torvenye_ervenyes_a_film_visszatalal_a_haloszobaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e25d42c9-be2e-4478-a787-6ee03da28915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7976f9f-cfff-46cc-97a0-ebc0f6814a2f","keywords":null,"link":"/360/20201120_Ujra_Hitchcock_torvenye_ervenyes_a_film_visszatalal_a_haloszobaba","timestamp":"2020. november. 22. 13:40","title":"Újra Hitchcock törvénye érvényes, a film visszatalál a hálószobába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc57a0f-b872-4112-b083-f06319980bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy véletlenül kiposztolt kép alapján kitalálta a jelszót és az Európai Unió egyik legérzékenyebb területéről folytatott videokonferenciára jutott be egy holland újságíró. A holland védelmi miniszter rendőrökkel fenyegette, de közben mosolygott.","shortLead":"Egy véletlenül kiposztolt kép alapján kitalálta a jelszót és az Európai Unió egyik legérzékenyebb területéről...","id":"20201121_Ujsagiro_trollkodta_meg_az_EU_titkos_vedelmi_konferenciajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc57a0f-b872-4112-b083-f06319980bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf507889-f628-49ed-8ae4-005e3be73c71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_Ujsagiro_trollkodta_meg_az_EU_titkos_vedelmi_konferenciajat","timestamp":"2020. november. 21. 18:25","title":"Újságíró trollkodta meg az EU titkos védelmi konferenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a866c296-482d-4282-b2ea-49642aa6d180","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Minden korábbinál fejlettebb hőkamerával és szinte minden kínzást elviselő készülékházzal rendelkezik a Caterpillar új okostelefonja. Olcsóbb lett az elődjénél, cserébe néhány funkcióval kevesebb található benne.","shortLead":"Minden korábbinál fejlettebb hőkamerával és szinte minden kínzást elviselő készülékházzal rendelkezik a Caterpillar új...","id":"20201121_hokameras_telefon_cat_s62_pro_strapamobil_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a866c296-482d-4282-b2ea-49642aa6d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82a7ea0-add9-4924-b109-7a54f0d8c0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_hokameras_telefon_cat_s62_pro_strapamobil_teszt_velemeny","timestamp":"2020. november. 21. 18:30","title":"A telefon, ami akkor sem jön zavarba, ha 180 centiről acélra ejtjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cd33e4-d2cd-4128-b49a-4ed4345be877","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnököt füles gulyásnak nevezték a ZDF-en, de kapott ennél erősebb kritikát is.","shortLead":"A miniszterelnököt füles gulyásnak nevezték a ZDF-en, de kapott ennél erősebb kritikát is.","id":"20201122_orban_viktor_zdf_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47cd33e4-d2cd-4128-b49a-4ed4345be877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034a2662-e819-4c0f-97cf-f5c28257ec7a","keywords":null,"link":"/elet/20201122_orban_viktor_zdf_nemetorszag","timestamp":"2020. november. 22. 20:58","title":"Külön adásrészt szántak Orbán kinevetésére a német köztévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"November 23-án ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze, a nemzet művésze. ","shortLead":"November 23-án ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-díjas...","id":"20201123_Torocsik_Mari_85","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59e5175f-d348-48bb-bb5b-a3127594e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d37c1-811d-4de7-acbc-0cb98a62794b","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Torocsik_Mari_85","timestamp":"2020. november. 23. 09:55","title":"\"Ami volt, annak így vagy úgy nyoma marad\" – 85 éves Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal december 10-ig vizsgálja a Pfizer 95 százalékos hatékonyságú vakcináját, utána 24 órán belül ki is vinnék az oltási helyszínekre.","shortLead":" Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal december 10-ig vizsgálja a Pfizer 95 százalékos...","id":"20201122_koronavirus_vedooltas_prifzes_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8818c7b5-326d-4133-8f1d-4523668684ac","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_koronavirus_vedooltas_prifzes_usa","timestamp":"2020. november. 22. 18:02","title":"Decemberben már elkezdődhet a koronavírus elleni oltások beadása az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy konyhasó, sósav és citromsav keverékét tartalmazó oldatról hirdette azt egy férfi, hogy gyógyítja a maláriát, az influenzát, és kiirtja a vírusokat, valamint a baktériumokat. 1,2 millió forint bevétele lett, mielőtt vádat emeltek ellene.","shortLead":"Egy konyhasó, sósav és citromsav keverékét tartalmazó oldatról hirdette azt egy férfi, hogy gyógyítja a maláriát...","id":"20201123_virusirto_gyogyszer_hamisitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba7c2f6-7f7e-4a72-a4c5-de6d0cfb90de","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_virusirto_gyogyszer_hamisitas","timestamp":"2020. november. 23. 10:55","title":"Hipószerű oldatot árult vírusirtóként és egymilliót kaszált egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","shortLead":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","id":"20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce6587e-731f-430d-bba8-aacebc225fcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 16:18","title":"Egyre több olyan betegséget szabadít a világra a klímaváltozás, amit ember is elkaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]