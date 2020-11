Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év végéig összesen 40 millió koronavírus elleni vakcinát szállítanak ki az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az év végéig összesen 40 millió koronavírus elleni vakcinát szállítanak ki az Egyesült Államokban.","id":"20201126_Koronavirus_USA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414732bb-b0a3-4186-8859-015f00b9fc8c","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_Koronavirus_USA","timestamp":"2020. november. 26. 07:44","title":"Közel 200 ezer új fertőzöttet találtak az USA-ban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9af2643-a2f1-4096-8e80-22c87e9b5f58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint fontos kísérleti célt szolgál az a küldetés, amely keretében egy kerti törpét juttatott alacsony Föld körüli pályára egy új-zélandi cég.","shortLead":"Több mint fontos kísérleti célt szolgál az a küldetés, amely keretében egy kerti törpét juttatott alacsony Föld körüli...","id":"20201126_gabe_newell_kerti_torpe_chompski_electron_raketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9af2643-a2f1-4096-8e80-22c87e9b5f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d220c475-d525-4fec-af64-e516ea0b16cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_gabe_newell_kerti_torpe_chompski_electron_raketa","timestamp":"2020. november. 26. 20:03","title":"Föld körüli pályára állt egy mókás kerti törpe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korlátozó intézkedések sorát vezetik be Horvátországban. A szomszédos Szlovéniában már egy hónapja nem működik a tömegközlekedés sem.","shortLead":"Korlátozó intézkedések sorát vezetik be Horvátországban. A szomszédos Szlovéniában már egy hónapja nem működik...","id":"20201127_horvatorszag_szlovenia_koronavirus_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab42e64f-4286-4ffc-9983-572daccd877c","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_horvatorszag_szlovenia_koronavirus_rekord","timestamp":"2020. november. 27. 15:05","title":"Újabb rekordot döntött a koronavírus-fertőzöttek száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz törvényhozás egy olyan új javaslattal foglalkozik, amely komolyan szankcionálná az országban elérhető közösségi oldalakat. A művelet hátterében az orosz vezetés személyes bosszúja sejlik fel.","shortLead":"Az orosz törvényhozás egy olyan új javaslattal foglalkozik, amely komolyan szankcionálná az országban elérhető...","id":"20201127_vlagyimir_putyin_oroszorszag_kozossegi_oldalak_kozossegi_media_facebook_twitter_tiltasa_cenzura_kormanymedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5becd6-ac41-4cbf-aa74-883b163344d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_vlagyimir_putyin_oroszorszag_kozossegi_oldalak_kozossegi_media_facebook_twitter_tiltasa_cenzura_kormanymedia","timestamp":"2020. november. 27. 15:03","title":"Revansra készülhetnek Putyinék, kitilthatják a Facebookot, a Twittert és a YouTube-ot is Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gépeket gyártó cég kereskedelmi igazgatója közölte, hogy kezelik a problémát, és dolgoznak a megoldáson. A lapnak két, az intézményben dolgozó azt mondta, hogy a kórházban nem beszélhetnek az ügyről.","shortLead":"A gépeket gyártó cég kereskedelmi igazgatója közölte, hogy kezelik a problémát, és dolgoznak a megoldáson. A lapnak...","id":"20201127_lelegeztetogep_zalaegerszegi_korhaz_intenziv_osztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a19b1-7b1b-4dd9-bc26-09df0ff6ca49","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_lelegeztetogep_zalaegerszegi_korhaz_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. november. 27. 07:15","title":"Népszava: Többször is meghibásodtak a lélegeztetőgépek a zalaegerszegi kórház intenzív osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c930daed-d9c6-417c-ab69-e533ac9a8995","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kamionnal ütközött össze egy munkásokat szállító busz.","shortLead":"Egy kamionnal ütközött össze egy munkásokat szállító busz.","id":"20201125_brazilia_buszbaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c930daed-d9c6-417c-ab69-e533ac9a8995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcfbc2a-33b0-4f54-a7db-fd952f09196b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_brazilia_buszbaleset","timestamp":"2020. november. 25. 19:25","title":"Negyvenen meghaltak egy buszbalesetben Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","shortLead":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","id":"20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a1dda3-0a3b-421e-88f4-f7936c89f772","keywords":null,"link":"/sport/20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","timestamp":"2020. november. 26. 13:04","title":"A Buenos Aires-i elnöki palotában ravatalozták fel Maradonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét 50 év alatti áldozata volt a járványnak a pénteki adatok szerint.","shortLead":"Hét 50 év alatti áldozata volt a járványnak a pénteki adatok szerint.","id":"20201127_koronavirus_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51886cca-8b6c-4a97-9af2-54c988184ddc","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_koronavirus_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. november. 27. 12:21","title":"Négy harmincas éveiben járó koronavírusos beteg halt meg a pénteki adatok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]