Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint jó, hogy azt mondta valaki a szakmában, hogy most már elég, de ettől még ez egy vesztett parti. ","shortLead":"A színész-rendező szerint jó, hogy azt mondta valaki a szakmában, hogy most már elég, de ettől még ez egy vesztett...","id":"20201206_Verebes_Istvan_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d78556-1b38-46ae-85c1-06dcf649268a","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Verebes_Istvan_SZFE","timestamp":"2020. december. 06. 19:51","title":"Verebes István az SZFE-ről: Egyszer legalább valakik azt mondták, hogy nem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A teljes dalszerzői katalógus 60 év zenei termését tartalmazza az egyetlen zenésztől, aki irodalmi Nobel-díjat nyert. ","shortLead":"A teljes dalszerzői katalógus 60 év zenei termését tartalmazza az egyetlen zenésztől, aki irodalmi Nobel-díjat nyert. ","id":"20201207_Bob_Dylan_eladta_a_teljes_eletmuvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b439a1-3a77-436d-9ee2-6c5378c3da33","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_Bob_Dylan_eladta_a_teljes_eletmuvet","timestamp":"2020. december. 07. 15:13","title":"Bob Dylan eladta a teljes életművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e98b38-50fa-4717-85bc-fd7a87fd13e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Sebián-Petrovszki László arról érdeklődött a Parlamentben, hogy milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentett Szájer József.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László arról érdeklődött a Parlamentben, hogy milyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentett Szájer...","id":"20201207_menczer_tamas_szajer_ugy_nemzetbiztonsagi_kockazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45e98b38-50fa-4717-85bc-fd7a87fd13e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68a7304-b72c-4f73-9a09-ea9817b6e1d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_menczer_tamas_szajer_ugy_nemzetbiztonsagi_kockazat","timestamp":"2020. december. 07. 17:25","title":"Menczer a Szájer-ügyről: Ha a kormány zsarolható lenne, elállna a vétótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2753e528-8e7d-4d0a-be74-0374b8232f9d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Múzeum Mélygarázsban egyszerre huszonnégy elektromos autót lehet tölteni.","shortLead":"A Múzeum Mélygarázsban egyszerre huszonnégy elektromos autót lehet tölteni.","id":"20201208_kiprobaltuk_a_villamtoltos_uj_varosligeti_melygarazst__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2753e528-8e7d-4d0a-be74-0374b8232f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d38e782-987b-475c-8c9e-1c1ab729381f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_kiprobaltuk_a_villamtoltos_uj_varosligeti_melygarazst__fotok","timestamp":"2020. december. 08. 07:59","title":"Kipróbáltuk a villámtöltős új városligeti mélygarázst – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előző generációhoz hasonlóan a PlayStation 5-ből sem csak egyetlen verzió kerül a boltokba – legalábbis ezt erősíti egy napvilágra került szabadalom.","shortLead":"Az előző generációhoz hasonlóan a PlayStation 5-ből sem csak egyetlen verzió kerül a boltokba – legalábbis ezt erősíti...","id":"20201207_sony_ps5_playstation_5_pro_ket_videokartya_osszekapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce19ba29-fa67-4ea2-bf6e-8d478a6b53d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_sony_ps5_playstation_5_pro_ket_videokartya_osszekapcsolasa","timestamp":"2020. december. 07. 11:03","title":"A Sony titokban már dolgozik a PlayStation 5 nagytestvérén, két videokártya lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A csoportszintű elektromosítási tervek határozhatják meg a magyarországi autógyárak sorsát. A nagy gyáraknak könnyebb dolguk van az átállással, a beszállítók feladata nehezebb.","shortLead":"A csoportszintű elektromosítási tervek határozhatják meg a magyarországi autógyárak sorsát. A nagy gyáraknak könnyebb...","id":"20201207_elektromos_auto_jarmu_gyarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bc7ce4-84ac-4ea0-99a2-f7a86d4a908d","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_elektromos_auto_jarmu_gyarak","timestamp":"2020. december. 07. 06:16","title":"Sok beszállító még nem vett tudomást arról, hogy az elektromos autókkal is foglalkozni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szűk egy év múlva indulna útnak az a két autó a Hold felé, melyeket a Földről irányítva fog versenyeztetni két diákcsapat.","shortLead":"A tervek szerint szűk egy év múlva indulna útnak az a két autó a Hold felé, melyeket a Földről irányítva fog...","id":"20201207_spacex_hold_autoverseny_moon_mark_mission_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb3d9b4-61f9-48ce-9563-3151f3ad0b29","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_spacex_hold_autoverseny_moon_mark_mission_2021","timestamp":"2020. december. 07. 10:03","title":"Autóversenyt rendeznek a Holdon, 2021-ben érkezhet meg a két autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0a738f-5ce1-4f3a-80d8-29a72ccafdf6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki magát. Kapitány-Fövény Máté, függőségekkel foglalkozó pszichológus új sorozatában végigveszi, hol a határ az egészséges és ártalmas használat között, és mikor tekinthetjük e játékot a lehetőségek tárházának. A negyedik, utolsó részben megnézzük, hogyan tudja egészségesen használni a videójátékot. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki...","id":"20201206_Igy_tarthatja_keretek_kozott_a_videojatekozast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd0a738f-5ce1-4f3a-80d8-29a72ccafdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05674271-1ca4-404b-b909-b0410cd3dd2a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201206_Igy_tarthatja_keretek_kozott_a_videojatekozast","timestamp":"2020. december. 06. 20:15","title":"Így tarthatja keretek között a videójátékozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]