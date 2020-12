Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és az Ericsson Magyarország kutatás-fejlesztési együttműködésbe kezdett az ötödik generációs mobiltechnológia terén. A Telekom a frekvenciát adja, az Ericsson a hálózatot építette fel a BME \"I\" épületében. Az 5G rendszerek felhasználási lehetőségeit kutatják a mezőgazdaságban és az okos gyártás területén.","shortLead":"A Magyar Telekom, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és az Ericsson Magyarország...","id":"20201209_magyar_telekom_ericsson_bme_5g_teszthalozat_egyuttmukodes_kutatas_fejlesztes_okos_mezogazdasag_ipar_40","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195f0794-0db0-426f-80f7-6b31885ce95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f60f20-ace7-4b21-82fa-b8f0daf2e2af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_magyar_telekom_ericsson_bme_5g_teszthalozat_egyuttmukodes_kutatas_fejlesztes_okos_mezogazdasag_ipar_40","timestamp":"2020. december. 09. 11:55","title":"Még csak most jön majd az 5G java, Budapesten kutatják-fejlesztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4a7680-bd5e-40cc-a902-85dad317bf01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pesszimistább a Christine Lagarde vezette testület a növekedési kilátásokat illetően.","shortLead":"Pesszimistább a Christine Lagarde vezette testület a növekedési kilátásokat illetően.","id":"20201210_Meg_tobb_penzt_ont_a_halodo_europai_gazdasagba_az_Europai_Kozponti_Bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e4a7680-bd5e-40cc-a902-85dad317bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fec8626-2b02-4036-8c43-7048f716073f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Meg_tobb_penzt_ont_a_halodo_europai_gazdasagba_az_Europai_Kozponti_Bank","timestamp":"2020. december. 10. 16:20","title":"Még több pénzt önt a halódó európai gazdaságba az Európai Központi Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49813a4-4ee0-4289-856b-b244854a9028","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matrica jelzi, melyik üzletekben árulják őket.","shortLead":"Matrica jelzi, melyik üzletekben árulják őket.","id":"20201210_Nemzeti_Dohanyboltokban_BKVjegyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c49813a4-4ee0-4289-856b-b244854a9028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b357243-e64b-4fab-bdc2-e4f1af0ebc25","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_Nemzeti_Dohanyboltokban_BKVjegyet","timestamp":"2020. december. 10. 17:53","title":"Már dohányboltokban is lehet BKV-jegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2e0b2a-81ba-40ea-8142-2b7da63fec9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg értesülése szerint akár már 2021 végén bemutathatja új, csúcskategóriás számítógépeit az Apple, bennük egy nagyon izmos processzorral. ","shortLead":"A Bloomberg értesülése szerint akár már 2021 végén bemutathatja új, csúcskategóriás számítógépeit az Apple, bennük...","id":"20201209_apple_processzor_macbook_pro_32_magos_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be2e0b2a-81ba-40ea-8142-2b7da63fec9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2e9664-18ff-46bf-a39c-27ce5c3beea7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_apple_processzor_macbook_pro_32_magos_processzor","timestamp":"2020. december. 09. 09:33","title":"32 magos processzoron dolgozik az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668e4a9-162c-4597-81f8-56d6d65b2bdf","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a jelenlegi 45 százalékos begyűjtési arányt 2030-ig 70 százalékra kell emelni. \r

","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a jelenlegi 45 százalékos begyűjtési arányt 2030-ig 70 százalékra kell emelni. \r

","id":"20201210_akkumulator_elem_szabalyozas_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668e4a9-162c-4597-81f8-56d6d65b2bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1934a456-e664-430f-8ca7-f52019e8f12b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_akkumulator_elem_szabalyozas_eu","timestamp":"2020. december. 10. 16:37","title":"Fenntartható, újrahasznosítható akkumulátorokat akar az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","shortLead":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","id":"20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321bc80e-8821-40ec-9acf-6b45b8dcf3cb","keywords":null,"link":"/sport/20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","timestamp":"2020. december. 09. 05:51","title":"Ma játsszák le a PSG és a Basaksehir félbeszakadt meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a59af9-58bf-4c58-a115-d5a5745dd98d","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök Varsóban tárgyalt Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettessel és Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Varsóban tárgyalt Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettessel és Mateusz Morawiecki...","id":"20201208_Orban_Varsoban_nagy_eselyunk_van_a_gyozelemre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7a59af9-58bf-4c58-a115-d5a5745dd98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0503400d-77f1-4338-847b-0d95d5bd44e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Orban_Varsoban_nagy_eselyunk_van_a_gyozelemre","timestamp":"2020. december. 08. 21:15","title":"Orbán Varsóban: nagy esélyünk van a győzelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16348b7-b8df-4be4-ac71-e5359b975be9","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A rovarok nagyon táplálóak, ráadásul rovart enni nemcsak egészséges, hanem a környezetre nézve is előnyös. Lehet ezt még fokozni? Igen, lehet! De mindenekelőtt a rovarokat fel kell dolgozni, hogy csábító ennivaló váljék belőlük.","shortLead":"A rovarok nagyon táplálóak, ráadásul rovart enni nemcsak egészséges, hanem a környezetre nézve is előnyös. Lehet ezt...","id":"20201209_Miert_ne_ennenk_rovarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b16348b7-b8df-4be4-ac71-e5359b975be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704fc87a-85fd-4b30-9927-890311fa4169","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201209_Miert_ne_ennenk_rovarokat","timestamp":"2020. december. 09. 19:19","title":"Miért ne ennénk rovarokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]