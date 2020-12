Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd0ced51-88d3-4958-b7d7-1cee35799823","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az F1-es idényzáró második szabadedzésén élt át forró pillanatokat a finn versenyző.","shortLead":"Az F1-es idényzáró második szabadedzésén élt át forró pillanatokat a finn versenyző.","id":"20201211_f1_kimi_raikkonen_alfa_romeo_abu_dzabi_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd0ced51-88d3-4958-b7d7-1cee35799823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6401f33d-8144-408b-8f98-a05cee0cc3b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_f1_kimi_raikkonen_alfa_romeo_abu_dzabi_nagydij","timestamp":"2020. december. 11. 17:47","title":"Kigyulladt Räikkönen autója, saját kezűleg oltotta el – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről maga a november elején amerikai elnöknek választott Joe Biden számolt be.","shortLead":"Erről maga a november elején amerikai elnöknek választott Joe Biden számolt be.","id":"20201210_usa_adoellenorzes_hunter_biden_joe_biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5dcfca6-1335-4d60-96f0-05dde47ec268","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_usa_adoellenorzes_hunter_biden_joe_biden","timestamp":"2020. december. 10. 05:28","title":"Adóellenőrzést kapott a nyakába Joe Biden fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adac05b5-9bd5-4910-8d82-9ebc779f30c8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Share Now autómegosztó szolgáltatás magyar flottája egy elérhető árú új városi kisautóval bővült. Kipróbáltuk, hogy milyen a koronavírusos időkben a hófehér Fiat 500-zal közlekedni és parkolni.","shortLead":"A Share Now autómegosztó szolgáltatás magyar flottája egy elérhető árú új városi kisautóval bővült. Kipróbáltuk...","id":"20201210_budapesten_teszteltuk_a_bmw_es_a_daimler_kozossegi_szerelemgyereket_egy_kis_fiatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adac05b5-9bd5-4910-8d82-9ebc779f30c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0829d9cf-39bb-410c-bb4d-149cade9910d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_budapesten_teszteltuk_a_bmw_es_a_daimler_kozossegi_szerelemgyereket_egy_kis_fiatot","timestamp":"2020. december. 10. 06:41","title":"Budapesten teszteltük a BMW és a Daimler közösségi szerelemgyerekét, egy kis Fiatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ismeretlen tettesek kilopták a rádióberendezéseket egy Il-80-as orosz katonai repülőgépből, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy atomháború esetén a fedélzetéről irányítsák a fegyveres erőket. ","shortLead":"Ismeretlen tettesek kilopták a rádióberendezéseket egy Il-80-as orosz katonai repülőgépből, amelyet arra fejlesztettek...","id":"20201210_oroszorszag_atomhaboru_iteletnapi_parancsnoki_repulogep_iljusin_80_maxdome_kirablas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6682081e-d3e5-4e95-8479-db912054d3e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_oroszorszag_atomhaboru_iteletnapi_parancsnoki_repulogep_iljusin_80_maxdome_kirablas","timestamp":"2020. december. 10. 19:33","title":"Kifosztottak egy \"ítéletnapi\" parancsnoki repülőgépet Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Letelt a hétszeres Forma-1-es világbajnok karanténja, elutazhatott Abu-Dzabiba.","shortLead":"Letelt a hétszeres Forma-1-es világbajnok karanténja, elutazhatott Abu-Dzabiba.","id":"20201210_Hamilton_szezonzaro_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875665b7-dc0d-4a89-bc5d-427cecad95c9","keywords":null,"link":"/sport/20201210_Hamilton_szezonzaro_koronavirus","timestamp":"2020. december. 10. 20:07","title":"Hamilton teszjei negatívak lettek, indulhat a szezonzárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint egy szilveszteri buli több hetes védekezés eredményét sodorhatja veszélybe.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint egy szilveszteri buli több hetes védekezés eredményét sodorhatja veszélybe.","id":"20201210_tiltas_petarda_tuzijatek_ertekesites_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d45d1c-df9a-4485-a144-c3cb195b9df9","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_tiltas_petarda_tuzijatek_ertekesites_kormany","timestamp":"2020. december. 10. 12:29","title":"Betiltja a petárda és a tűzijáték értékesítését a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy ideig pótlóbuszok közlekedtek az 1-es villamos helyett.","shortLead":"Egy ideig pótlóbuszok közlekedtek az 1-es villamos helyett.","id":"20201210_kigyulladt_villamos_budapest_hungaria_korut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55244b4-9982-4f87-90da-4909490fed8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_kigyulladt_villamos_budapest_hungaria_korut","timestamp":"2020. december. 10. 10:35","title":"Kigyulladt egy villamos Budapesten, állt a forgalom a Hungária körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"Arató László, Dezső András, Gergely Márton, Joó Hajnalka, Szabó Yvette","category":"360","description":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője – mondja egy diplomata, ez ugyanis elszántabbá tette az ellenfeleit. Kizárt, hogy ennek tudható be Szájer József bukása is, de ez is hatással lesz Orbán harcaira.","shortLead":"A legrosszabbkor jött a Politico ítélete, mely szerint Orbán Viktor a kontinens negyedik legfontosabb szereplője –...","id":"202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb716167-d02c-43b9-8412-8936358666a9","keywords":null,"link":"/360/202050__a_szajerugy_utorezgesei__lebenult_apparatus__erot_gyujto_europa__alsagos_allapot","timestamp":"2020. december. 10. 07:00","title":"A Szájer-botrány tanulsága: a Fidesz immunrendszere leépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]